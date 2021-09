Waarom ons land de Mixed Team Relay maar beter au sérieux neemt. En: ‘We maken een goede kans’

Mixed Team Relay. Wat twee jaar terug een doodgeboren kind leek, nemen we met het oog op Parijs 2024 en het olympisch streven naar gendergelijkheid maar beter ernstig. Het sterke Belgische zestal pikt de boodschap op: ‘We gaan voor een medaille.’

In het zwemmen is er de ‘mixed’ 4x100m wissel. In atletiek de ‘mixed’ 4x400m. Het judo en kleischieten kregen een gemengde landencompetitie. En triatlon zijn eigen Mixed Team Relay, waar we op de Spelen in Tokio nog rechtstreeks getuige van waren – best leuk en spectaculair, hoor. Met dít soort onderdelen streeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) naar genderneutraliteit, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.

Het wielrennen wil mee op die kar springen. In de hoop om de Mixed Team Relay zo snel mogelijk op het olympisch programma te krijgen. Liefst in 2024 al, in Parijs.

“Die ambitie is effectief aanwezig”, bevestigt Jos Smets, directeur van Belgian Cycling. “Alleen is de vraag: is het IOC bereid het wielrennen een extra medaille toe te kennen? En hoe wordt dat dan opgelost binnen de bestaande quota? Geen evidentie. De beslissing daarover valt eind dit jaar, begin volgend jaar. Streefdoel van het IOC is trouwens ook om in Parijs de startaantallen bij de mannen en vrouwen in elke discipline aan elkaar gelijk te stellen. Ook op de weg dus, wat een serieuze impact zal hebben op het deelnemersveld bij de mannen.”

Sinds 2019

Afwachten welke richting het uitgaat. Maar in tussentijd nemen we het onderdeel toch maar beter au sérieux. Een sof, leek het nochtans bij de vuurdoop op het EK 2019 in Alkmaar. Acht landen schreven zich in. België (met De Gendt, Vergaerde, Lawrence Naesen, Cant, Kopecky en De Vuyst) werd vierde. Op het WK, dat jaar in Yorkshire, meldden zich amper twee naties meer (België 9de op 10). Vorig jaar, op het EK in Plouay, was zes het absolute dieptepunt (België 5de). In Trento, twee weken geleden, stuurden we zelfs onze kat. “Maar dat had alles te maken met het feit dat we voor het WK in eigen land wél een sterk, ambitieus team wilden samenstellen”, legt bondscoach Sven Vanthourenhout uit. Reculer pour mieux sauter.

“De timing in het WK-schema maakte het in het verleden ook niet simpel om de beste elementen te verzamelen”, merkt technisch bondsdirecteur Frederik Broché op. Smets: “Daar is nu gelukkig verandering in gebracht: de individuele tijdrit werd vóór het teamevent geplaatst.” Dat resulteert op dit WK in het beste Belgische Mixed Relay-team ooit. “Dat met de aangepaste trui (#GenderEquality in vijfvoud opgeprint en mannelijk/vrouwelijk symbool op beide bovenarmen, red.) extra awareness creëert rond het thema gendergelijkheid.”

Medaille

Dat brengt ons bij de sportieve aspiraties van het Belgisch sextet. Uitgebalanceerd en bijzonder homogeen, op het eerste gezicht. Weliswaar zonder dé toptijdrijders Van Aert en Evenepoel. “Je kan dat jammer vinden. Maar Wout en Remco focussen natuurlijk in de eerste plaats op de wegrit, waarin ze hun fantastische prestatie van afgelopen zondag willen herhalen. Ze maken keuzes. En déze drie jongens moeten niet veel onderdoen”, vindt Lotte Kopecky, motor van het damestrio.

Campenaerts, Lampaert en Hermans weten inderdaad hoe ze dit varkentje moeten wassen. “Al is dit toch wel nieuw voor mij”, zegt Lampaert. “Ik reed al drie keer het WK ploegentijdrijden. Daarin valt/vallen de zwakste schakel(s) op een bepaald moment af en gaan de sterkste door. Dat zal hier ook het geval zijn, zeker?” Campenaerts, die er vorig jaar bij was in Plouay, spreekt over “een unieke beleving. Zeker in eigen land zou het tof zijn om zo’n vreugdemoment samen te kunnen delen. We mikken met andere woorden op een topprestatie.” Hermans benoemt de ambitie heel concreet. “Een medaille. Met Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië, Zwitserland en Denemarken wordt de concurrentie niet min. Maar we maken een goede kans.”

Local heroes

Of het thuisvoordeel een rol kan spelen? Jolien D’hoore, zondag aan haar laatste kilometers ooit op een tijdritfiets toe, meent van wel. “Geweldige omstandigheden waren het, waarin Wout en Remco hun tijdrit mochten rijden. Hopelijk schreeuwt het publiek ons ook vooruit.” Lampaert: “Het zou ons alleszins een tandje harder laten duwen. Als je zo aan het afzien bent, is die extra steun altijd wel leuk.”

Hij en Shari Bossuyt zijn bovendien de local heroes. De enige belofte in het gezelschap verwacht dus wel wat bekend volk langs de kant. “Het zal ons nóg meer motivatie schenken dan we nu al hebben.”