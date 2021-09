Waarom niemand méér medailles verzamelt dan Wout van Aert. ‘Hij gaat er altijd voor, zo kom je aan die statistiek’

De cijfers zijn ronduit indrukwekkend. Op grote kampioenschappen, in het veld en op de weg, is Van Aert een garantie op eremetaal. Hij scoort tegen 87,5 procent. Grootste onderscheiding, heet dat. En toch was de renner zondagavond niet vrolijk. “Wout is een winnaar. Zilver boeit hem niet”, zegt Mathieu Heijboer, head of performance en vertrouwenspersoon van Van Aert bij Jumbo-Visma.

Van Aert sprak na de wedstrijd over “het zilver te veel”: hij heeft er nu al negen liggen in zijn ladekast. “Meteen na de wedstrijd liet Wout zijn emotie spreken”, zegt Heijboer. “Hij was even moedeloos. Maar het is precies zijn sterkte dat zoiets niet lang blijft hangen.”

Op zondagavond hielden ploegleider en renner al de nabespreking van de tijdrit. Ze analyseerden de wedstrijd op zoek naar fouten. En die vonden ze niet. “Integendeel, Wout ging sneller door de bochten dan goed was voor ons hart.” De conclusie is dat Van Aert tevreden moet zijn met zijn zilver, hij heeft er het maximum uitgehaald.

Dat vindt ook bondscoach Sven Vanthourenhout. “Wout beseft dat hij tweede is geworden op een paar seconden van een wereldspecialist. Uiteraard was hij niet ‘happy’, maar dit vooral goed nieuws: zijn conditie is top. Er is geen mentaal oplapwerk nodig. ”

Heijboer: “Wout gaat onverstoord naar de WK-wegrit. Hij kan snel schakelen. Je zal hem vandaag of morgen niet meer chagrijnig zien.”

Ook zondag is hij de grote favoriet voor winst en podium. Dat is niet altijd zo geweest. Er was een tijd dat Van Aert verkrampte op belangrijke afspraken. Dan gaat het over zijn jeugdjaren als crosser en zijn eerste BK’s bij de profs in het veld. “Ik heb een kampioenschapscomplex gehad”, zegt hij daarover. “Een groot complex zelfs. Op het BK liep het keer op keer fout.”

Dan was hij niet goed genoeg, of werd hij onverwacht geklopt in de sprint, of had hij materiaalpech, of werd hij zelfs gediskwalificeerd. Van Aert: “Op de duur sluipen de twijfels in je hoofd en ga je mee in de verhalen dat het niet zal lukken.”

2015 was een kantelpunt. Op aanraden van zijn toenmalige mentor Niels Albert ging Van Aert op bezoek bij een mental coach. Nadat hij Rudy Heylen leerde kennen, veranderde alles. “Wout focuste te veel op winnen, terwijl hij moest focussen op koersen”, vertelt Heylen daarover. Doordat hij zelf geloofde dat het op een BK altijd fout liep, was elke kleinigheid genoeg om hem uit zijn lood te slaan.

Daar ging Heylen mee aan de slag. Hij toonde Van Aert waar zijn denkfout zat. Hij leerde hem om tegenslag te aanvaarden en leerde hem focussen op de juiste dingen. In zijn boek Ik, Fiets, Focus vertelt Van Aert over een oefening waarbij hij honderden keren het vreemde zinnetje ‘ik, fiets, focus’ moest herhalen. Op het BK cross 2016 in Lille gingen die woorden als een mantra door zijn hoofd: Van Aert reed onverstoorbaar naar zijn eerste gouden medaille. De vloek was verbroken.

Van Aert pronkt met het goud op het BK cross 2016 in Lille. Beeld Photo News

De ontlading was enorm. Wat niemand op dat moment wist, was dat Van Aert kort daarvoor te horen had gekregen dat zijn vader darmkanker had – waarvan hij gelukkig herstelde. De renner besefte: moeilijker dan dit wordt het niet. “Als ik dit hier kan flikken, in deze omstandigheden, in mijn eigen dorp, met zoveel druk, dan ben ik vertrokken.”

Toen hij een paar jaar later bij Jumbo-Visma toekwam, kregen ze daar een bijzonder mature en zelfverzekerde renner in handen. “Wij hebben Wout altijd gekend als iemand met een enorme wilskracht”, zegt Heijboer. “Dat hebben wij hem niet geleerd.” De zaken waar hij vroeger mee kampte, blijken nu zijn sterkte. Heijboer: “Hij twijfelt nooit. Niets kan hem van de wijs brengen. Hij kan hoofd- en bijzaken ook zeer goed scheiden.”

Altijd op de afspraak

Ongetwijfeld kent Van Aert ook stress en staat hij bij momenten onder grote druk. “Maar hij gaat er niet onderdoor”, weet Heijboer. “Hij kan net meer op de grote momenten. Wout stelt nooit teleur, hij is altijd op de afspraak. Dat is een kenmerk van grote klasse. Weet je wat ik het meest aan hem bewonder: dat hij er altijd voor gaat, tot het uiterste, ook als hij niet top is. Zo kom je tot die prachtige statistiek.”

Nog een keer Heylen: hij vindt het een voordeel dat Wout in zijn jeugdjaren geen veelwinnaar was. “Hij weet wat verliezen is. Hij háát het, maar het heeft hem sterker gemaakt. Hij zal zich nooit gewonnen geven.”

Heijboer is het helemaal eens. “Die tweestrijd met Van der Poel in het veld heeft hem een harde kop opgeleverd. Hij geeft nooit af, dat zie je vandaag ook in wegwedstrijden terug. Als een renner weet dat hij niet meer kan winnen, is de normale reactie dat zijn energie wegsijpelt en dat hij het hoofd laat hangen. Bij Wout gebeurt dat niet. Dat is ongelofelijk.”

Ook daar heeft de mental coach misschien een aandeel in gehad. Heylen leerde hem om zijn races anders in te delen: koersen van bocht naar bocht, en niet van start naar finish. Dat trucje helpt nog altijd, aldus Van Aert. “Als je aan de start van een wedstrijd staat met het idee dat je een uur voluit moet gaan, dan is dat mentaal niet vol te houden. Maar als de aankomst telkens achter de volgende bocht ligt, valt dat heel goed mee.”

Mooi, op het WK-parcours in Leuven liggen heel veel bochten.