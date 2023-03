Waarom Max Verstappen graag de indruk wekt onverslaanbaar te zijn

Een recordaantal overwinningen, bijna 150 punten meer dan runner-up Charles Leclerc. Na zijn eerste wereld­titel in 2021, waarmee een lang gekoesterde droom in vervulling ging, was Max Verstappen in 2022 een klasse apart in de Formule 1. In zijn Red Bull toonde de Nederlander een dominantie waarvan de kans groot is dat die zich in 2023 doorzet. En niet alleen vanwege zijn geroemde kwaliteiten als coureur of omdat het ernaar uitziet dat hij met de beste auto van het veld rijdt.

Het machtsvertoon van Verstappen wordt ook ingegeven door de manier waarop de Nederlander zichzelf scherp houdt én zijn concurrenten het gevoel probeert te geven dat er niets te halen valt. Kijk maar hoe hij steeds benadrukt dat hij en zijn team wereldkampioen willen worden.

Hij wekt maar al te graag de indruk onverslaanbaar te zijn. Misschien is hij dat wel, misschien is het gat tussen Red Bull en uitdagers Ferrari en Mercedes in de winter nog gegroeid. Dan hangt het komende seizoen veel af van Verstappens vermogen om scherp te blijven, van zijn intrinsieke motivatie ook.

Dat kan hij. Want over de manier waarop hij zichzelf scherp houdt, deed hij aan het einde van de testdagen in Bahrein een boekje open. Ging het aan het begin van vorig jaar regelmatig over het gewicht van zijn bolide, vertelde hij nu glimlachend over dat van hemzelf. Waar Verstappen nu opvallend afgetraind oogt, was dat een paar maanden geleden wel anders.

Adrenaline

“In de winter was er wat bijgekomen’’, zo gaf hij toe, 10 kilogram meer bepaald. “Maar dan vind ik het leuk het er weer af te trainen. Veel mensen zeggen dat het eruitziet alsof ik ben afgevallen, maar mijn gewicht is hetzelfde als vorig jaar. Ik sta elke dag ’s ochtends en ’s avonds op de weegschaal en ik was best wat aangekomen. Meer dan vorige winter. Ik vind het leuk mezelf een beetje te pijnigen om het dan weer af te vallen.” Zo zoekt hij voortdurend naar manieren om zichzelf uit te dagen. In de auto zoekt hij helemaal graag de adrenaline op. Zo maakte hij zijn race-engineer Gianpiero Lambiase nerveus toen hij tijdens een filmdag voor het eerst in de nieuwe auto reed. “We waren in Silverstone en het was heel koud’’, vertelde Verstappen grijzend. “’s Ochtends om 9 uur was de baan bevroren, je zag dat er zout was gestrooid. Ik zei dat de allereerste bocht meteen vol gas moest zijn.’’

Verstappen zoekt graag de grens op en is ervaren en capabel genoeg om er niet overheen te gaan. Zo probeert hij genietend, zichzelf soms even pijnigend en blakend van het zelfvertrouwen zijn concurrenten op grote afstand te houden. Op naar wereldtitel nummer drie.