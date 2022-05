Waarom Kylian Mbappé toch voor Parijs kiest

De Eiffeltoren op de plaats van de ‘A’ in zijn voornaam vertelt alles over de plannen die PSG heeft met Kylian Mbappé. Zijn salaris van 40 tot 50 miljoen euro netto ook. Mbappé is de hippe mannequin rond wie de de Franse club zijn lifestylebrand verder wil uitbouwen. Een cool merk dat het voetbal overstijgt.

Schrappen is moeilijker geworden. Onderhandelen met de Mbappés is harde business. Met een moeder en vader (Fayza en Wilfried) en een advocate (Delphine Verheyden) die zijn waarde kennen. Nasser El-Khelaïfi, de Qatarese voorzitter van PSG, weet uit ervaring hoe intens en veeleisend de clan-Mbappé kan zijn. Zie ook de bijkomende eisen die hij vijf jaar geleden bij zijn komst naar Parijs stelde, bovenop een gegarandeerd loonpakket van 50 miljoen euro netto over vijf jaar.

Als hij de Ballon d’Or wint, moet hij de bestbetaalde speler van de club worden. Een verdrievoudiging van zijn salaris tot boven 30 miljoen euro netto. Bij winst van collectieve prijzen wil hij dat PSG de belastingen op de brutopremies (bv. 400.000 euro voor winst in de Ligue 1) bijpast. En de speler wil dat de club minstens 50 vlieguren met een privéjet voor zijn rekening neemt.

Toen, in 2017, kon El-Khelaïfi ze nog afvoeren. De gevraagde loonsverhoging bij een Ballon d’Or werd een nettopremie van 500.000 euro. In de collectieve premies zou de club niet tussenbeide komen. De vliegvergoeding zou een onkostenvergoeding worden van 30.000 euro per maand voor kost en inwoon en drie personeelsleden: een manager voor het huishouden, een chauffeur en een veiligheidsagent.

Gekregen wat hij wou

De afgelopen dagen vond de entourage van Mbappé een veel inschikkelijkere voorzitter aan tafel dan die van vijf jaar geleden. Met een princiepsakkoord met Real Madrid op zak kon Mbappé krijgen wat hij wou.

De bestbetaalde speler ter wereld zou hij ook in de Spaanse hoofdstad zijn geworden, met gegarandeerd 25 miljoen euro netto per jaar en een tekenpremie van ruim 100 miljoen. Real zegde hem zelfs toe dat hij zijn reclame-inkomsten grotendeels zelf zou mogen beheren.

Alleen moet PSG hem nog betere garanties hebben geboden. Het is wat Mbappé de voorbije dagen in gesprekken ook had aangegeven: “Ik wil best blijven. Tenminste als jullie woord houden.” Het financiële speelde uiteraard zijn rol. Ook al fluisteren ze bij de club in dat Mbappé over drie seizoenen niet veel meer dan 40 miljoen netto per jaar krijgt. Het bedrag dat zijn bestbetaalde speler, Lionel Messi, vanaf volgend seizoen met een loyauteitsbonus bovenop zijn loon van 30 miljoen zal verdienen.

Naast de centen zegde PSG ook toe iets te doen aan zijn disfunctioneel sportief beleid. Een hapsnapstrategie waar ook Mbappé zijn bedenkingen bij had. Hij wil zijn sportieve ambities waar kunnen maken in Parijs: de Champions League winnen en officieel bekroond worden als beste speler ter wereld. Om die eisen in te willigen heeft de club de eerste stappen al gezet. Technisch directeur Leonardo wordt opzij geschoven. Zijn vervanger is waarschijnlijk Luis Campos, een oude bekende van Mbappé bij Monaco. Trainer Mauricio Pochettino zit eveneens op de wip.

Mbappe snelt de verdedigers van Metz voorbij. Beeld AFP

Ten tweede speelde El-Khelaifi het ook op het sentiment: de verantwoordelijkheid van Mbappé ten opzichte van het Franse voetbal en zijn geboortestad Parijs. In ruil voor zijn engagement beloofde de club van hem zijn grote uithangbord te maken. Een subtiele hint zat in de officiële aankondiging van zijn verlenging. De A in zijn voornaam, Kylian, werd vervangen door de Eiffeltoren, het symbool van de lichtstad.

Eenzelfde status krijgt hij nu bij PSG. Vanaf volgend seizoen draait alles rond hem, minder om ene Lionel M. Samen met Mbappé willen PSG en de Ligue 1 groot worden. Hun mannequin rond wie ze een (wereld)merk verder willen uitbouwen.

Elf jaar sinds de overname door Qatar Sport Investments zijn de ambities van PSG er niet kleiner op geworden. “De Champions League is zeker een van onze grote ambities”, zegt El-Khelaifi. “Maar tegelijk willen we ook een van de drie grootste sportmerken in de wereld worden.”

Ondanks de klachten van media, concurrerende clubs en rivaliserende fans over gesjoemel tegen de Financial Fair Play-regels heeft de club zich op een eigenzinnige manier in de markt gezet. “Wij gaan waar andere niet gaan.” PSG heeft de troeven van de stad omarmd. “Parijs rijmt met fashion, stijl, design, glamour en diversiteit”, heeft El-Khelaifi al meermaals aangestipt. Een merk moet op een veld, maar ook ernaast schitteren.

Logisch dat de marketingafdeling de voorbije jaren heeft ingezet op samenwerkingen met grote namen in de modewereld (Dior), de muziek (Rolling Stones), de kunst en andere sporten (Jordan). Gezien en gezien worden. De voorbije jaren hebben onder anderen Beyoncé, Jay-Z, de Kardashians, Leonardo di Caprio en Rihanna de weg naar het Parc des Princes gevonden.

De deal met Jordan, het merk van NBA-legende Michael Jordan, is een meesterzet geweest. Een die de deur naar wereldsterren heeft opengezet, wegens de populariteit van streetwear. Bij de lancering van de eerste Jordan/PSG-kledij in 2018 stonden mensen in rijen aan te schuiven.

Mbappe springt over Metz-keeper Marc-Aurele Caillard. Beeld AFP

“Het idee tot samenwerking kwam van Jordan zelf”, zegt Fabien Allègre, directeur van de merchandising bij PSG. “Jordan was verliefd op Parijs, maar begreep dat basketbal hier niet de koning is, wel voetbal. Hij zag in PSG het enige merk waarmee hij in Europa kon blijven scoren.”

Naast Jordan hebben de logo’s van PSG en de gezichten van hun spelers ook al hun weg gevonden naar de catwalk, bij de exclusievere modehuizen. Een club wil graag in alle lagen van de bevolking zichtbaar zijn. Op het trainingspak van jongeren in de straat, op shirts van voetballende kinderen, maar ook op een stijlvolle sjaal van een rijke zakenvrouw.

Ondertussen breidt PSG zijn imperium uit. Met naast drie winkels in Japan ook shops in New York en Los Angeles. Samenwerkingen met lokale labels en artiesten moeten hun merkbekendheid er nog vergroten. De komst van Messi vorige zomer heeft die zichtbaarheid een boost gegeven. Wereldwijd verkocht PSG meer dan 1 miljoen shirts (waarvan 60 procent met Messi op). De inkomsten uit merchandising stegen met 40 procent. In elf jaar zijn de inkomsten ongeveer vertienvoudigd, tot 60 miljoen. In 2023 hoopt de club nog betere cijfers voor te leggen.

In beide COVID-jaren draaide PSG op een omzet van 570 miljoen euro. Voor volgend seizoen voorziet de financiële afdeling ruim 700 miljoen. Commercieel is alleen Bayern op dit moment nog groter. In 2020-21 zag PSG de inkomsten uit sponsoring stijgen tot 300 miljoen. Ondanks een verlies van 349 miljoen de voorbije twee jaar, maken ze zich in Parijs geen zorgen. Netto spendeerde PSG de afgelopen vijf jaar minder op de transfermarkt dan Man City, Man United, Barcelona, Chelsea, Arsenal, Inter en Juventus. De afhankelijkheid van sponsors uit de oliestaat is geleidelijk aan afgebouwd, maar de club kan in tijden van nood altijd terugvallen op kapitaalsverhogingen uit Qatar. Straks hoopt de club, als straf merk, op zichzelf te staan.

PSG heeft de ambitie de ordeverstoorder te zijn. In unieke Parijse stijl, flirtend met limieten op en naast het veld. PSG wil cool zijn, bij een breed publiek. De coolste mag dat nu uitdragen.

Woede in Spanje

Het nieuws van de contractverlenging is in Spanje niet bepaald op gejuich onthaald. De organisatie van de Spaanse voetbalcompetitie La Liga gaat een klacht indienen tegen Paris Saint-Germain bij de Europese bond UEFA, de Franse autoriteiten en de Europese Unie. Volgens La Liga overtreedt de Franse club de regels met de contractverlenging van Kylian Mbappé. De aanvaller leek over te stappen naar Real Madrid, maar heeft op het laatste moment besloten zijn aflopende contract in Parijs met drie jaar te verlengen.

“Zulke overeenkomsten bedreigen de economische duurzaamheid van het Europese voetbal, waardoor honderdduizenden banen en de sportieve integriteit op de middellange termijn in gevaar komen”, staat in een statement van de Spaanse organisatie. “Niet alleen voor de Europese competitie, maar ook voor onze binnenlandse competities.”

PSG zou Mbappé met astronomische bedragen hebben verleid om bij te tekenen. “Het is schandalig dat een club als PSG, dat vorig seizoen meer dan 220 miljoen euro verlies leed en in de afgelopen jaren een verlies van 700 miljoen euro heeft opgebouwd, met een kostenpost van rond de 650 miljoen euro aan salarissen hier toestemming voor krijgt. Clubs die wel in staat zijn om deze speler aan te trekken zonder dat hun salarisbudget in het geding komt, kunnen hem hierdoor niet vastleggen.”

Voorzitter Javier Tebas van La Liga had eerder al zijn onvrede via Twitter geuit. “Wat PSG doet door met grote geldsommen het contract van Mbappé te verlengen, is een belediging voor het voetbal. Al-Khelaifi is net zo gevaarlijk als de Super League”, zo doelt Tebas op voorzitter Nasser Al-Khelaifi van PSG en de vooralsnog mislukte plannen van een aantal Europese topclubs om een Super League op te zetten. Al-Khelaifi, ook voorzitter van de Europese clubassociatie ECA, is tegen de vorming van zo’n gesloten ‘supercompetitie’.