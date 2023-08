Waarom hoofd jeugdopleiding Jean Kindermans Anderlecht verruilt voor Antwerp

Het definitieve einde van een tijdperk bij Anderlecht. Na bijna 20 jaar aan het hoofd van de talentenfabriek op Neerpede trekt Jean Kindermans (59) de deur definitief achter zich dicht. Hij gaat vanaf 1 juli 2024 aan de slag als CEO jeugdopleiding bij landskampioen Antwerp. Achtergrond bij een onvermijdelijke exit.

“Het was een eer en privilege om de opleiding van RSC Anderlecht net geen twee decennia te hebben mogen dienen. We hebben vele jonge talenten gevormd en begeleid naar de absolute top”, stelt Kindermans in persbericht buiten medeweten van de club. “Na mijn opzegtermijn van 18 maanden, die tot 30 juni 2024 loopt, zal ik de club bijna 20 jaar gediend hebben. Nadien ga ik een nieuwe uitdaging aan bij een ambitieuze Belgische club.”

Dat wordt landskampioen Antwerp, waar Kindermans CEO van de jeugdopleidingen moet worden. De Great Old was al geruime tijd op zoek naar een uithangbord met internationale renommé voor de jeugdopleiding, Jean Kindermans past perfect in het plaatje. Kindermans zal er op Anderlecht dus een carrière van bijna 20 jaar hebben opzitten. Na eerst jeugdtrainer te zijn geweest, promoveerde hij in 2006 tot hoofd van de jeugdopleiding op Neerpede.

In 2009 was Kindermans de bezieler van het ‘Purple Talents Project’. Een tweetalig begeleidingsproject op Anderlecht dat de concurrentie aanging met de topsportscholen. Een project waarbij jonge talenten werden klaargestoomd voor een carrière in het profvoetbal, maar anderzijds ook de ondersteuning kregen op schoolvlak.

Romelu Lukaku was de exponent van dat project, maar de waslijst aan talenten die op die manier de weg naar de eerste ploeg vonden, is indrukwekkend. Tielemans, Praet, Dendoncker, Doku, Sambi, Duranville,... Pluimen voor de jeugdopleiding van Anderlecht die Kindermans met plezier op zijn hoed stak.

Beeld Photo News

Flirt met Manchester United

Op internationale jeugdtoernooien rijgt Anderlecht de titels aaneen, Kindermans komt op de radar van verschillende grote Europese topclubs. Onder meer Manchester United toont interesse en dat legt Kindermans geen windeieren. Voormalig voorzitter Roger Vanden Stock en sportief manager Herman Van Holsbeeck willen het brein achter de jeugdopleiding niet kwijtspelen. Neerpede is een melkkoe die Anderlecht miljoenen opbrengt en dat moet vooral zo blijven. Kindermans krijgt een royaal contract voorgeschoteld, er is ook sprake van een bonussysteem waarbij Kindermans voor elke uitgaande transfer van een jeugdproduct een percentage opstrijkt.

Dat riante salaris en die bonussen zijn een doorn in het oog van het nieuwe bestuur. Anderlecht ziet ook alsmaar meer ruwe diamanten vroegtijdig vertrekken op Neerpede. Adnan Januzaj, Charly Musonda Junior, Romeo Lavia, verlaten Anderlecht allemaal zonder één minuut voor het eerste elftal te hebben gespeeld.

Ook Bilal El Khannouss is te weinig in de ogen van Kindermans, in tegenstelling tot Debast en Stroeykens krijgt El Khannouss geen groen licht om een reeks hoger te gaan voetballen. In 2019 trekt hij naar Genk, bij de vice-kampioen is hij intussen één van de sterkhouders en tientallen miljoenen waard.

In het dossier Rayane Bounida, het 17-jarige talent dat vorige zomer naar Ajax trok, vindt Kindermans dan bijvoorbeeld weer dat voorzitter Wouter Vandenhaute fouten heeft gemaakt. Hartelijk is de relatie tussen Vandenhaute en Kindermans nooit.

Beeld Photo News

Vandenhaute wil de paars-witte jeugdopleiding moderniseren, de tijd dat Anderlecht achteroverleunend in de zetel elders talenten kon wegplukken en verder opleiden is definitief voorbij. De jeugdacademies van de concurrenten zetten grote stappen voorwaarts, terwijl Anderlecht stagneert. Het moet allemaal performanter op Neerpede, een cultuuromslag waarin Kindermans niet meegaat. Dat gebrek aan zin voor modernisering wordt hem verweten. Hij werkt vooral op het gevoel, terwijl de club alsmaar meer de weg van de wetenschappelijk onderbouwde data is ingeslagen.

Ontslag zet kwaad bloed

Mede door de economische realiteit waarin Anderlecht leeft. Kindermans van zijn kant apprecieert het niet dat hem de les wordt gespeld door iemand zonder achtergrond in het voetbal. Daarbovenop komt ook het financiële verhaal. In een poging om de financiële putten uit het verleden te dichten zet Anderlecht het mes in de salarissen. Van spelers, maar dus óók van werknemers.

Eind november 2022 krijgt Jean Kindermans zijn C4 van voorzitter Wouter Vandenhaute, met als reden dat zijn contract niet langer ‘marktconform’ is. Door zijn lange staat van dienst is daar een opzegtermijn van 18 maanden aan gekoppeld.

Officiële communicatie van de club blijft uit, maar het nieuws sijpelt toch door. Het ontslag van Kindermans zet kwaad bloed bij een groot deel van de Anderlecht-supporters. In hun ogen werd andermaal een clubmonument bij het huisvuil gezet.

Nieuwe CEO Sports, Jesper Fredberg moet het brandje komen blussen. In verschillende interviews zegt hij dat het de bedoeling is om door te gaan met Kindermans, zij het aan nieuwe contractuele voorwaarden. Er vinden verschillende gesprekken tussen Kindermans en de Deen plaats, met veel wederzijds respect. Over de manier van opleiden en de nieuwe duidelijk afgelijnde rol die Kindermans daarin zou kunnen spelen.

Anderlecht deed Kindermans een nieuw voorstel, maar daar ging hij niet op in. Te zeer gekrenkt in zijn eer en te weinig voeling met de nieuwe koers die de top van het Anderlecht-bestuur wil varen. Om dan ook nog eens loon in te leveren... Dat ging Kindermans te ver. Dat loon is ook de reden waarom Antwerp hem niet meteen weghaalt. Kindermans wil geen knieval doen naar Anderlecht door zelf maanden loon in te leveren voor een clubleiding die hem naar zijn gevoel niet naar waarde heeft geschat.

Hemmersam als opvolger?

De kans dat Kindermans nu nog een jaar blijft zitten op Neerpede is nihil, zeker nu hij naar een concurrent vertrekt. Het zal voer voor juristen zijn om tot een oplossing te komen. Anderlecht moet op zoek naar een vervanger aan de top van de jeugdopleiding. Begin juni haalde het met de Deen Mikkel Hemmersam een nieuwe Sports Manager binnen. In het verleden stond hij al aan het hoofd van de jeugdacademie van FC Nordsjaelland.