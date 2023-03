Waarom het niet zou verbazen dat Rik De Mil tot eind dit seizoen T1 blijft van Club Brugge

Noem hem gerust ‘the normal one’. Verwacht van De Mil geen grootspraak. Hij is een coach die met beide voeten op de grond staat, die best gedijt tussen de spelers in de kleedkamer.

Een peoplemanager. Dat was al zo toen hij de coach van Club NXT was. Daar werkte hij in de schaduw van de A-ploeg en was hij verantwoordelijk voor de doorstroming van de jeugdspelers. De Mil was geliefd bij NXT, waar hij na zijn periode in derde provinciale het klappen van de zweep leerde. “Eerst zaten we in een container op Olympia en keken we over de draad naar de eerste ploeg”, zei hij daar eerder over in Het Laatste Nieuws. “Nu zien onze jongens élke dag het niveau dat Noa Lang en de rest halen. Of wat een Mignolet doet, vooraleer hij het veld opstapt. Daardoor pretendeert niemand nu nog: ‘Hé, ik ben klaar voor de eerste ploeg.’ Omdat ze een realistischer zelfbeeld hebben gekregen door ons Basecamp.”

Hij heeft samen met heel Club Brugge een topsportmentaliteit gecreëerd bij blauw-zwart.

Ook door zelf hard te werken. Hij is een workaholic, uren aan stuk bezig met voetbal. En het welzijn van zijn spelers. “De droom van jongens als De Ketelaere zien uitkomen geeft mij het meeste voldoening. Dat zijn mijn kinderen geweest, mijn pubers waar ik soms heel streng moest voor zijn. Als ze dan een berichtje sturen met “merci, coach”... Dat is het grootste genot.”

Altijd in voor een babbeltje

Het helpt dat De Mil een hoge aaibaarheidsfactor heeft. De hippe, doordrongen baard. Altijd vriendelijk en joviaal. Toen hij in alle vroegte in zijn Mercedes-busje het Basecamp kwam opgereden en uitgebreid lachte naar de aanwezige fotografen. Het symboliseert hoe hij in het leven staat. Met een positieve mindset.

Of het nu een clubmedewerker of een supporter is, hij zal indien het kan altijd een babbeltje slaan. Zo heeft hij het na het ontslag van Scott Parker ook gedaan. Door veel te praten met de Club-spelers. Hij koos voor de zachte, liefdevolle aanpak. “Voor de match had ik aangegeven dat we weer naar de basis moeten. Met het bestuur, de staf en de spelers”, klonk het na de zege tegen de Rouches. Om eraan toe te voegen: “Dit is het verhaal van samen.”

Beeld Photo News

De Mil betrok een aantal anciens zoals Mignolet, Vanaken, Lang en Rits. Liet hen meedenken, vroeg naar hun mening, maakte hen opnieuw belangrijk. Hij bleef weg van de wat kille houding van Parker. Maar evenzeer probeerde hij zijn visie over te brengen. De Mil is straightforward, iemand van wie de deur altijd openstaat. Zegt de dingen zoals ze zijn. Zonder te schofferen. Wel helder uitgelegd. Zijn knuffel met onder meer Spileers zondagmiddag zei alles. Intens geluk dat er vanaf straalde. Zowel bij De Mil als bij de jonge verdediger.

Het heeft er alle schijn van dat Club Brugge de ploeg in zijn handen legt tot de laatste wedstrijd van het seizoen. De klik met de spelersgroep is er - dat zag iedereen die aanwezig was in Jan Breydel. Het helpt bovendien dat De Mil een echte Club-man is.

Blauw-zwart heeft nog weinig te winnen dit seizoen. Voor de titel speelt het niet meer mee, het gaat om plaats twee of drie. Dan is het nog de slimste keuze om het team toe te vertrouwen aan iemand die het huis door en door kent.