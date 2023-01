Waarom Henry (niet) de ideale bondscoach van België is

Romelu Lukaku en Toby Alderweireld schuiven Thierry Henry naar voren als volgende bondscoach van de Rode Duivels. Hoe serieus moeten we de Fransman nemen als kandidaat?

NVK en KTH

Thierry Henry (45) heeft heel wat internationale ervaring. Als speler brak hij door bij AS Monaco, verhuisde naar Juventus, werd een superster bij Arsenal en draaide mee in het dreamteam van FC Barcelona met Messi, Xavi en Iniesta.

Zijn trainerscarrière heeft tot dusver een minder hoge vlucht genomen. Al staan op zijn cv toch werkgevers als AS Monaco (2018), de Belgische voetbalbond (assistent-coach van 2016 tot 2018 en 2021 tot 2023) en het Canadese Montreal. Internationaal, dat zeker. Topniveau? Grotendeels.

In 20 matchen met AS Monaco verloor hij er 11, waaronder een 0-4-bolwassing tegen Club Brugge. Bij Montreal coachte hij 29 matchen, waarvan hij er 9 kon winnen en 16 verloor. Als hoofdcoach pakte Henry tot dusver 50 op 147, een rapport van 34 procent.

Geleerd van Guardiola

Als speler was hij al bezeten door tactiek. Hij werkte samen met Arsène Wenger en Pep Guardiola. Aan het voetbaltijdschrift FourFourTwo vertelde Henry: “Guardiola was een meester-tacticus. Een freak. Het is ongelooflijk wat ik van hem heb opgestoken.”

Die kennis probeert hij nu te delen. Als assistent van de Rode Duivels ontfermde hij zich vooral over de aanvallers. Romelu Lukaku is lovend over de inzichten van zijn ex-jeugdidool.

Roberto Martínez was in de laatste rechte lijn tactisch rigide, de Fransman toonde zich vooral flexibel. Henry: “Het belangrijkste is dat je je aanpast aan de spelers die beschikbaar zijn en aan het team dat tegenover je staat.”

Henry troost Romelu Lukaku na de uitschakeling op het WK in Qatar. Beeld BELGA

Slaan en zalven

Henry is erg direct en soms ronduit hard in de communicatie. Zoals Monaco-middenvelder Aleksandr Golovin zei: “Als het niet lukte op het trainingsveld werd hij nerveus en schreeuwde hij veel. Hij speelde soms mee om ons te laten zien hoe het moest. Je voelde dat hij nog niet helemaal klaar was met de overgang van speler naar trainer.”

Het is slechts één kant van zijn persoonlijkheid. Aan de andere kant is er de goedlachse Henry, die met een arm rond de schouder van een speler bemoedigende woorden influistert. Hij slaat en zalft. Bij de Rode Duivels heeft Henry zich opgewerkt als vertrouwenspersoon van vooral het Franstalige deel van de kern.

Hij heeft ook spelers beter gemaakt. Carlos Vela, 72-voudig Mexicaans international die samenspeelde met de Fransman bij Los Angeles FC, vergeleek Henry zelfs met basketbalicoon Michael Jordan. “Hij pushte de jonge spelers om hard te werken en elke dag beter te doen op training.”

Gek van data

Na zijn carrière als voetballer verdient Henry een stevige zakcent als analist. Een job die hij voor een groot stuk te danken heeft aan zijn status als wereldster, zijn charisma en gevoel voor (voetbal)humor. Hij laat in zijn analyses zien dat hij graag en veel met beelden werkt. In het kantoor van Martínez bleef de Fransman lang nakaarten over wedstrijdfases. Ze namen er de data bij.

Lukaku zei daar al over: “Henry is volgens mij de enige persoon ter wereld die meer voetbal kijkt dan ik. Soms zitten we aan tafel en discussiëren we over een wedstrijd uit de Duitse tweede klasse.”

Tot slot: is hij een ambassadeur voor het Belgische voetbal? Martínez bezocht clubs van eerste klasse tot vierde provinciale en gaf speeches in parochiezalen. Henry is te veel wereldster om in de kantine van Stormvogels Haasrode een presentatie te geven over het belang van het amateurvoetbal.

Henry maakt sinds 2016 deel uit van de technische staf van de Rode Duivels. Hij heeft een band met de spelers en de bond. Zelfs met ons land. “Ik hou van elke seconde bij de Belgische ploeg. Toen we brons pakten in Rusland en we op de Grote Markt in Brussel kwamen: wow. De dag waarop we Brazilië versloegen was een van de mooiste momenten van mijn leven.”