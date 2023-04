Waarom Evenepoel de Teide verkiest boven de Muur van Hoei

Remco Evenepoel neemt zijn tijd op de Teide, de vulkaan op Tenerife. Geen gloeiende lavasteen die hem vandaag naar de Waalse Pijl jaagt, in tegenstelling tot zijn vaste helpers. Bij de ploeg geloven ze dat dit de juiste aanpak is met het oog op Luik en de Giro.

BA en JDK

Er was eens, lang geleden, een basisplan voor de Ardennen-klassiekers, waarin Remco Evenepoel nog voorkwam als een van de pionnen voor de Waalse Pijl. Dat vertelt ploegleider Wilfried Peeters van Soudal-QuickStep. “Uiteindelijk opteerde hij ervoor om zijn tijd op de Teide zo goed mogelijk te benutten en het maximale hoogte-effect na te streven in het vooruitzicht van de Ronde van Italië.”

Evenepoel koos voor een zogenaamde LHTH-stage (living high, training high) op Tenerife. Coach Koen Pelgrim legt verder uit. “Zodra je van de berg komt, begint dat effect geleidelijk aan af te nemen. Hoe langer je dus die prikkel kunt aanhouden en hoe dichter bij de Giro je de stage beëindigt, hoe meer voordeel je eruit kunt halen en hoe dieper je dat in de ronde kunt meedragen. Het wordt belangrijk om nog zo goed mogelijk te zijn in de wellicht allesbeslissende derde week.”

Geen koersritme

Maar eerst is er Luik-Bastenaken-Luik. Je kunt je afvragen of Evenepoel niet te kort voor zijn favoriete monument opnieuw het dal opzoekt, met risico op betonnen benen zondag. “De ervaring leert ons dat hij heel goed reageert op zo’n hoogtestage en weinig of geen aanpassing nodig heeft”, zegt Pelgrim. “Dat bleek onlangs nog toen hij vanuit Tenerife rechtstreeks doorreisde naar de Ronde van Catalonië en daar vanaf dag één in orde was."

Peeters: “Vorig jaar won hij meteen na zijn stage de Clásica San Sebastián.” Stellige garantie geeft een copy-pastescenario nooit, benadrukt Pelgrim. “Maar het zorgt wel voor een bepaalde basis. We zijn ervan overtuigd dat die goed gaat werken.”

Toch is de reactie op een hoogtestage persoonsgebonden. Wat goed is voor de een hoeft dat niet noodzakelijk te zijn voor de ander. Reden waarom Pieter Serry, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke, de Belgische luitenants van Evenepoel in zowel Luik als Giro, er vandaag wel de Waalse Pijl bij nemen.

Pelgrim: “Naast de hoogteprikkel is er ook het zware trainingblok dat ze achter de rug hebben en het is altijd een beetje afwachten hoe ze daarvan herstellen. De eerste signalen zijn alvast prima. Ze lijken me niet kapot uit de stage te zijn gekomen. Ook zij zitten op schema. Die extra wedstrijd in de benen zal hen ongetwijfeld dienen in functie van zondag.”

Vaak van huis

Daags na Luik-Bastenaken-Luik zet Evenepoel alweer koers richting het Spaanse Denia voor een ultieme stage. LLTH deze keer (living low, training high). Serry, Van Wilder, Vervaeke en co. doen dat niet. “Dat is een keuze die elke renner voor zichzelf maakt”, zegt Pelgrim. “Ook het mentale aspect speelt daarin mee. Sommige jongens zijn sinds begin maart misschien vijf dagen thuis geweest en gaan straks weer voor vier weken op pad. Dan kan die korte periode in een vertrouwde omgeving wel deugd doen. Het is niet dat ze die stage nog per se nodig hebben, het belangrijkste werk is geleverd. Een paar onder hen onderhouden hun prikkel trouwens in de hoogtetent.”

Pelgrim verwacht zondag in Luik-Bastenaken-Luik een sterke ploeg in de breedte. “Ook de renners die de Ronde van het Baskenland hebben gereden, zoals Schmid, Knox en Bagioli, zijn klaar.” Het woord zal in de finale aan de wereldkampioen en titelverdediger zijn. Al hoeft die zich, in geval van verlies tegen Tadej Pogacar, ook geen grote zorgen te maken voor de Giro.

“Normaal niet, neen. In dat geval ligt het er natuurlijk wel aan op welke manier hij verliest. Is hij sterk, rijdt hij samen met Pogacar de rest op een hoopje maar moet hij in Luik de duimen leggen in de sprint? Dat zal hij daar alleen maar supertevreden mee kunnen zijn. Het zal anders worden gepercipieerd als hij op La Redoute moet lossen uit een groep van een man of veertig. Maar dat zien we voor alle duidelijkheid niet gebeuren.”

Waalse Pijl, vandaag om 14 uur op Eén