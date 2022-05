Waarom een transfer maken vlak voor een WK zo lastig is

De bondscoach zei het al eens in februari. Toen het ging over Charles De Ketelaere. “Er zijn genoeg voorbeelden van jongens die er baat bij hadden langer bij hun club te blijven.” En Martínez herhaalde zijn woorden woensdagmiddag nog eens in Tubeke. “De juiste keuze maken deze zomer is cruciaal.” Met het WK in het achterhoofd. Niet enkel voor De Ketelaere voor alle duidelijkheid.

Er zijn nog Duivels die in de zomermercato een knoop moeten doorhakken. Divock Origi lijkt dat al gedaan te hebben - hij zal het shirt van AC Milan aantrekken. Op zoek naar speelminuten.

Maar wat doen bijvoorbeeld bankzitter Christian Benteke, Axel Witsel, Adnan Januzaj, Jason Denayer, Michy Batshuayi, Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Leandro Trossard of Arthur Theate - ook voor hem neemt de interesse toe?

“Wie van club verandert weet dat daar onzekerheid aan vasthangt”, vindt Martínez. “De ervaring leert mij dat spelers drie tot zes maanden nodig hebben om te acclimatiseren.” Een nieuwe taal, de eventuele zoektocht naar een school voor de kinderen, een nieuwe cultuur, weg van de familie en uit de comfortzone. Veel hangt uiteraard af van de leeftijd van de speler. Van zijn karakter evenzeer.

Christian Benteke koos in 2012 voor een transfer naar Aston Villa. En vertelde een paar maanden later: “Ik heb niet veel nodig. Mijn gsm, mijn televisie, mijn laptop, mijn Playstation. Ik heb geen vriendin, dus ik entertain mezelf. Ik zit graag thuis en kan gerust zes uur doorbrengen zonder een woord te zeggen. Soms knaagt de eenzaamheid, maar de familie is één telefoontje weg.”

Benteke bij Aston Villa. Beeld Photo News

Ook Simon Mignolet is een ervaringsdeskundige. De doelman van Club Brugge trok in 2010 op 22-jarige leeftijd van Sint-Truiden naar Sunderland. “Op dat moment woonde ik nog bij mijn ouders”, herinnert hij zich. “Thuis werd er voor mij gekookt, werd de was en de plas gedaan. Plots ging ik naar Engeland en moest ik vanaf dag één alles zelf doen. Dat was heel ingrijpend.”

Bij Mignolet lukte de aanpassing al bij al goed. Hij is mentaal altijd sterk geweest. “Maar zo’n verhuis heeft wel een impact op je leven. Op het veld en ernaast. Ik moest drie, vier maanden wennen aan die nieuwe omgeving. Het was een groot pluspunt dat ik de taal sprak. Die extra aanpassing had ik dus niet nodig.”

Mignolet bij Sunderland. Beeld Photo News

Ook die andere doelman van de Rode Duivels maakte meteen een slimme en juiste keuze. Hij ging als jonge gast naar Chelsea, om meteen verhuurd te worden aan Atlético Madrid. Daar werd hij incontournable.

Martínez doelt natuurlijk niet enkel op de extra-sportieve aanpassingsproblemen. De bondscoach wil ook dat zijn Rode Duivels zoveel mogelijk speelminuten krijgen. Iets wat geen evidentie is als de speler in kwestie in de zomer kiest voor een nieuwe competitie. Zeker niet komende uit de Jupiler Pro League.

De Bruyne ging naar Chelsea en werd verhuurd aan Werder Bremen en Wolfsburg, Lukaku was in zijn eerste periode op Stamford Bridge allesbehalve een basispion en werd uitgeleend aan West Bromwich Albion en Everton. Recenter ging Sambi Lokonga de strijd aan bij Arsenal. Na een goede start, deemsterde hij weg. Van hem is intussen even geen sprake bij de nationale ploeg. De voorbeelden zijn legio.

Mignolet werd destijds de vaste nummer één bij Sunderland na een knieblessure van zijn concurrent Craig Gordon. “Ik heb in die hele beginperiode twee stappen overgeslagen. Men had daar nog nooit van Sint-Truiden of Mignolet gehoord. Ik moest me bewijzen op het veld en op training.”

Was de concurrentie bij de Rode Duivels tien jaar geleden nog niet héél groot, dan is die er nu wel. Van De Ketelaere tot Benteke: de internationals zijn gewaarschuwd door Martínez. Niet één, maar meerdere keren. Mignolet: “Het is begrijpelijk dat de bondscoach daar mee bezig is - er komt een WK aan in november. Hij hoopt dat de jongens zoveel mogelijk spelen in de opbouw daar naartoe. Kijk: veranderen van club is altijd fiftyfifty. Maar het is aan de speler in kwestie om te zien of dit het juiste moment is om te vertrekken. Het belangrijkste is uiteindelijk dat hij zich goed voelt.”