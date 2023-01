Waarom een topdarter meer geld ontvangt dan een Tour de France-winnaar

Het is geen olympische sport, maar darts wegzetten als een caféspelletje? Onzin. Met miljoenen tv-kijkers, verhoogde sponsorbudgetten, een mondiaal deelnemersveld en toernooien van New York tot het Midden-Oosten is darts meer dan ooit een schot in de roos.

Het lijkt nog steeds een kroeg die uit haar voegen is gebarsten, daar in Alexandra Palace in Londen, de arena van het wereldkampioenschap darts. Elke sessie schreeuwen 3.200 uitzinnige fans hun met bier gesmeerde kelen schor. Wie zich verkleedt in smurf, non of Zeeuwse boer op klompen beschouwen ze er als doodnormaal. Maar vergis u niet: de sport is meer dan ooit big business.

Een nieuwe sponsor – gokbedrijf William Hill is vervangen door autoverkoper Cazoo – voorziet de populairste dartsbond PDC dit jaar van net geen 17 miljoen euro aan prijzengeld. Op het WK vliegt daarvan al 2,8 miljoen de deur uit. De wereldkampioen krijgt een cheque van 564.000 euro. Dat is evenveel als de winnaar van het WK snooker, nochtans al jaren zeer populair in Azië, en zelfs meer dan het half miljoen dat de winnaar van de Ronde van Frankrijk na ruim drieduizend kilometer fietsen krijgt. De 58.000 euro die Remco Evenepoel van de internationale en de Belgische wielerbond ontving na zijn regenboogtrui lijkt plots een habbekrats.

De voorbije twee jaar verzamelde de Belgische nummer één Dimitri Van den Bergh volgens de PDC-ranking 391.000 euro prijzengeld. De Nederlandse topper Michael van Gerwen is al 10 miljoen waard.

Alleen voetbal populairder

Dat de beste darters veel geld verdienen is niet meer dan logisch. Het is dankzij hen dat de PDC erin slaagt de uitzendrechten van het WK te verkopen in 130 landen. In Engeland is darts na voetbal de tweede drukst bekeken sport tijdens het eindejaar. Alleen al in Engeland, Nederland en Duitsland zal de finale 4 à 5 miljoen kijkers trekken.

“We verkopen groot drama”, zo zei PDC-baas Barry Hearn daarover. “Je ziet de grootste talenten, je ziet de besten faliekant missen, je ziet geweldige vreugde-uitbarstingen en je ziet tranen van verdriet.” Samengevat: darts bestaat uit veel emotie, spanning en sensatie, afgewisseld met reclameblokken.

“In ons land is de hype begonnen toen VTM in 2020 op de kar sprong”, zegt Alexander Algoet, die namens Golazo het toernooi in het Oost-Vlaamse Wieze organiseert. “Met die live-uitzendingen in coronatijd, in combinatie met de straffe prestaties van Dimitri Van den Bergh, is de hype op gang gekomen. Het is geen explosie maar een gestage groei en dat zien ze bij PDC Europa eigenlijk nog liever. Met in de halve finales van het WK een Belg, een Nederlander, een Duitser en een Engelsman denk ik dat de mondialisering nog zal toenemen.”

Opperste concentratie bij de Nederlander Michael van Gerwen. Beeld Photo News

Bij VTM merken ze de groeiende populariteit. “In het eerste jaar dat het WK darts bij VTM 2 te zien was, bedroeg het gemiddelde marktaandeel in de groep 18- tot 54-jarigen 9,2 procent. Vorig jaar was dat al 11,4 procent en dit jaar steeg het naar 15,1 procent”, zegt woordvoerster Sylvia De Doncker. “Elke editie telde een piek van boven de 400.000 kijkers, vooral wanneer de Belgen speelden.”

Hendrik VIII en zijn wijnton

Darts is ontstaan in de late middeleeuwen in Engeland, toen de boogschutters van koning Hendrik VIII voor hun training de pijlen wat kleiner maakten. Zo konden ze er ook mee gooien naar een cirkel op de onderkant van een wijnton. De koning zelf was er gek van en kreeg van zijn verloofde Anna Boleyn onder meer een eigen dartbord.

Het moderne dartbord met de nummers komt uit de koker van een Engelse timmerman aan het eind van de negentiende eeuw. In de Britse pubs bleek darts een ideaal tijdverdrijf om de armspieren volledig te trainen: de biceps spannen door pinten te hijsen en de triceps door pijltjes naar een blok te gooien. In de jaren zeventig groeide darts uit tot een tv-sport op de BBC, maar op folkloristische wijze. De deelnemers in een rokerige zaal waren zelf lokale cafévedetten die zich jaar na jaar in een wat groter hemd hesen. In de jaren negentig nam snookerpromotor Barry Hearn het heft in handen, maakte een deal met mediamagnaat Rupert Murdoch en professionaliseerde darts als sport.

Naar Bahrein

Bedoeling van de PDC is nu om de sport helemaal te mondialiseren. Volgende week stappen Van den Bergh, Peter Wright en andere spelers het vliegtuig op om in oliestaat Bahrein te gaan gooien. Met toernooien in Australië en zeker in Madison Square Garden in New York moet er nog meer geld binnenstromen. Tussen 5 en 7 mei houdt het circus voor de tweede keer halt in de Oktoberhallen in Wieze.

“De eerste editie was vorig jaar al een groot succes”, zegt organisator Algoet. “We hadden 18.000 bezoekers gespreid over drie dagen en daar waren we heel blij mee. Niet te geloven, maar nu is alles al een half jaar op voorhand uitverkocht. Ook de sponsoring komt steeds vlotter op gang. We zien mannen, vrouwen, jong en oud in het publiek. Het is laagdrempelig, met een ticket van 40 tot 50 euro kun je een urenlange sessie volgen.”

Behalve kijkcijfers, prijzengeld en sponsors is er nog iets dat erop wijst dat darts in de lift zit: ondernemers. “Ik heb nog nooit van mijn leven een pijl naar zo’n bord gegooid”, zegt Kurt Derauw van Darts Travel, “maar ik zag twee jaar geleden wel dat er potentieel in zat. Ik organiseer fanreizen naar Engeland, nu ook voor het WK. De sfeer in ‘Ally Pally’ is geweldig. Ik neem mijn klanten mee voor 399 euro: transport, hotel en ticket inbegrepen. Maar op de zwarte markt betalen ze vandaag tot 800 euro voor een entreekaartje voor de finale.”