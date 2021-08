Waarom een onbekende advocaat wellicht bondsvoorzitter wordt

Als u al gehoord had van Paul Van den Bulck, dan bent u ofwel familie, advocaat of las u de voorbije jaren de economische pagina’s in de Franstalige kwaliteitskranten Le Soir en L’Echo. Van den Bulck is een jurist, gespecialiseerd in IT, gegevensbescherming, intellectueel eigendom en media/entertainment. Hij is 56 jaar, actief aan de balies van Brussel en Parijs. Heeft Congolese roots. Is Franstalig, maar spreekt ook een aardig woordje Nederlands en Engels.

Die Van den Bulck wordt met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Belgische Voetbalbond.

Van den Bulck was een van de twee onafhankelijke bestuurders die sinds juni in de raad van bestuur van de voetbalbond zitten. Naast de advocaat is dat Pascale Van Damme, topfiguur bij computerreus Dell. Niet toevallig een vrouw en een man met een migratieachtergrond. Peter Bossaert, CEO van de voetbalbond, streeft naar meer diversiteit binnen de organisatie.

Mensen die de voorbije maanden een vergadering met Van den Bulck hebben gehad, spreken over een intelligente man die over elk onderwerp kan meepraten. Hij is iemand die absoluut geen voetbalachtergrond heeft. Dat is ironisch genoeg de reden waarom hij anno 2021 de kandidaat-bondsvoorzitter is met het grootste draagvlak.

Traditioneel komt de voorzitter van de KBVB ofwel uit de amateurvleugels, ofwel uit de profclubs. Binnen de hoogste regionen van de voetbalbond leeft al langer het idee dat de voorzitter idealiter een onafhankelijk profiel heeft. Enter Van den Bulck.

Verschueren meldt zich

De advocaat staat open voor de uitdaging, omdat hij wel voelt dat er steun is bij de profclubs. Kandidaat-voorzitters moeten een zitje hebben in de raad van bestuur. Voor de profs zijn dat Bruno Venanzi (Standard), Michel Louwagie (AA Gent), Peter Willems (OHL) en Michael Verschueren (Anderlecht). De eerste drie gaven meteen aan geen interesse te hebben in het voorzitterschap. Verschueren overwoog wel om zich kandidaat te stellen. De andere profclubs keurden het plan niet meteen af, maar unaniem was de steun ook niet.

Binnen de Pro League willen ze werk maken van goed bestuur. Pro League-voorzitter Peter Croonen was daarom een van de grootste voorstanders van een onafhankelijke bondsvoorzitter. Dat de profclubs liever geen pion uit het amateurvoetbal op de voorzittersstoel zien belanden (Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen en Philippe Godin van de Waalse amateurvleugel overwegen zich kandidaat te stellen) zal op de achtergrond wel meespelen.

Op 30 augustus valt de beslissing. Dan stemmen de vier bestuurders uit het profvoetbal, vier vertegenwoordigers uit het amateurvoetbal en de twee onafhankelijke leden van de raad van bestuur over wie de opvolger van Mehdi Bayat zal worden.