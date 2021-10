▶ Waarom de winning goal van Kylian Mbappé tegen Spanje niet werd afgekeurd: ‘Een groot schandaal’

Ongetwijfeld heel wat getier in de (Spaanse) huiskamers. Hoe komt het dat de winning goal (Frankrijk won met 2-1) van Kylian Mbappé niet werd afgekeurd? De Franse snelheidstrein stond toch voorbij de Spaanse verdediging? Klopt, maar de deviatie van Eric Garcia verandert alles. Omdat hij de bal bewust beroerde, begon er volgens de nieuwe reglementen een nieuwe fase. Mbappé stond daardoor geen buitenspel, hij werkte het vervolgens piekfijn af.

“Ik vind het een belachelijke regel”, vond Marc Degryse. “Had die Spaanse verdediger de bal niet geraakt, telde het doelpunt niet. Maar je kan er toch niet bewust afblijven? Je kan toch niet bewust de bal doorlaten? Hij probeerde de bal weg te werken.”

Degryse verwijst bovendien naar een doelpunt van Lukaku op het EK. Een Russische verdediger raakte de bal, ‘Big Rom’ stond daardoor geen buitenspel en trof raak.

De goal van Lukaku telde op het EK. De Russische verdediger Semenov beroerde namelijk nog de bal. Zo werd het buitenspel opgeheven. Beeld VRT

Spanjaarden vol ongeloof

De Spanjaarden stelden zich achteraf ook vragen bij de regel. “Het was gewoon buitenspel, maar omdat Garcia de bal bewust wilde spelen, was het geen buitenspel meer. Het slaat nergens op”, mokte Sergio Busquets. Ook Garcia zelf reageerde vol ongeloof. “Wat had ik dan moeten doen? Opzij stappen en Mbappé laten lopen? Hopelijk passen ze deze regel in de toekomst aan, want om op deze manier te verliezen doet veel pijn.”

Ook bondscoach Luis Enrique had een ongemakkelijk gevoel. “Wat mij betreft, was het een duidelijke buitenspelgoal, maar ik praat liever niet over dingen waarover ik geen controle heb. Het Franse doelpunt zorgt niettemin voor een bittere nasmaak van een match waarin we gelijkwaardig aan de wereldkampioen waren.”

Ook de Spaanse media bespreken uiteraard uitvoerig de fase. Marca vond het een ‘illegaal’ doelpunt. “Spanje bezweek in de tweede helft tegen Frankrijk in een scheidsrechtersschandaal dat ongekend is in het VAR-tijdperk.” Mundo Deportivo tekende dezelfde woorden op. “Dit was een groot schandaal in de finale van de Nations League. Frankrijk werd tot winnaar gekroond in San Siro na een duidelijk buitenspeldoelpunt van Mbappé.”