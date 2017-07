Waarom de Red Flames live op televisie móéten komen

Bij wijze van introductie citeren we even uit eerder werk. Leest u zich alstublieft voorbij uw ergernis.

... In topsport zijn vrouwen vergeleken met mannen ondergeschoven kindjes en dat komt allemaal omdat vrouwen minder testosteron hebben, een hoger vetpercentage, kleiner zijn en minder sportslim. (Voor u mij vierendeelt op de feministische meetlat, over dat alles is wetenschappelijk gepubliceerd.)

Maar, er was ooit de Chinese Zhang Shan. Die klopte in Barcelona op de Olympische Spelen van 1992 alle mannen in de skeet, bij ons beter bekend als klei(duif)schieten.