Waarom de grootste vedetten de Omloop links laten liggen

Geen Wout van Aert, Mathieu van der Poel of Tadej Pogacar. Het Vlaamse openingsweekend moet het straks doen zonder de allergrootste wielersterren. Is de Omloop niet belangrijk genoeg?

Het is elk jaar een moment om naar uit te kijken: met de Omloop begint de koers in Vlaanderen echt. Maar dus zonder de grootste vedetten. Vorig jaar won Wout van Aert nog in Ninove, deze keer komt hij niet opdagen. Een bewuste keuze, legt de ploeg uit. “Wij geloven heel hard in onze voorbereiding op hoogte”, zegt Mathieu Heijboer, coach bij Jumbo-Visma. “Het beste effect daarvan krijg je na circa drie weken. Het juist inpassen van die stage is dus heel belangrijk.”

Dat mag niet te vroeg, want dan is het effect uitgewerkt tegen de grote klassiekers, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Het kan ook niet te laat, want dan moet Van Aert te veel wedstrijden schrappen. Elk jaar opnieuw zoekt hij naar het juiste evenwicht en elk jaar komt dezelfde vraag op tafel: rijdt hij het WK veldrijden of rijdt hij de Omloop? De twee samen gaat niet. “Daar zit te weinig tijd tussen”, zegt Heijboer. “Het WK was op 5 februari, daarna heeft Wout een paar dagen rust genomen, wat hij verdiend had na zijn crossseizoen. Op 10 februari is hij vertrokken naar Tenerife. Om dan al op 25 februari opnieuw te koersen, is gewoon te snel.”

Eerst WK veldrijden

De Omloop is het kind van de rekening. Waarom? Cru gezegd omdat die wedstrijd niet belangrijk genoeg is. Van Aert had net zo goed het WK cross kunnen schrappen en een week vroeger op de Teide gaan kamperen, maar dat wilde hij niet. Hij schatte een vierde wereldtitel in het veld hoger in dan een tweede overwinning in de Omloop. Vorig jaar maakte hij wel de andere keuze, maar toen werd het WK cross in Amerika gereden. Dat was heel veel gedoe.

Ook Mathieu van der Poel staat zaterdag niet aan de start in Gent. Dat is niet nieuw, Van der Poel heeft de Omloop nog nooit gereden. Voor hem geldt hetzelfde als voor Van Aert: hij heeft andere prioriteiten. “Het is heel simpel”, zegt sportief manager Christoph Roodhooft. “Mathieu rijdt de Omloop niet om tijd en ruimte te creëren voor een hoogtestage met het oog op het voorjaar. Het WK laten vallen was geen optie, zeker niet als dat WK in Hoogerheide wordt gereden, in het dorp waar zijn vader vandaan komt. Mathieu wil het WK veldrijden altijd rijden. Hij vindt het belangrijk en doet dat graag. Zonder rugblessure had hij vorig jaar ook in Amerika meegedaan en opnieuw gepast voor de Omloop.”

Internationale uitstraling

Dan moet het niet verbazen dat renners als Tadej Pogacar en Julian Alaphilippe er ook niet bij zijn. Pogacar deed nog nooit mee, Alaphilippe één keer (in 2021). In België zijn de fans wild van de Omloop, maar voor buitenlandse coureurs is het weinig bijzonders. Vergelijk het met de uitstraling die Eschborn-Frankfurt heeft bij ons: er zijn WorldTour-punten te verdienen, maar je wordt er niet warm van. Dat is altijd zo geweest. Fabian Cancellara heeft de Omloop ook maar twee keer gereden, in zijn begindagen. Voor Tom Boonen is het de enige kasseiklassieker die hij niet won, gewoon omdat hij toen nooit in topvorm was.

Een schril contrast met de Strade Bianche een week later. Daar tekenen bijna alle toppers present, omdat de wedstrijd prestigieuzer is. Wil dat daarom zeggen dat het zaterdag niet de moeite wordt? Helemaal niet. Met Tom Pidcock staat iemand aan de start die over een paar jaar bij de allergrootsten kan horen – hij skipte het WK cross wel. En er zijn genoeg Belgische verhalen om naar uit te kijken, te beginnen met het debuut van Arnaud De Lie. Ook Jumbo-Visma is interessant: wat kunnen de luitenanten in afwezigheid van Van Aert? En kan Soudal-QuickStep revanche nemen na een mislukt voorjaar 2022?