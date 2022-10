Waarom de Giro in 2023 beter past bij Evenepoel en Van Aert

Rijden Remco Evenepoel en Wout van Aert in 2023 de Giro? De kans bestaat, klinkt het in hun entourage. Het parcours zint hen beiden, de druk ligt er lager dan in de Tour en de combinatie met het WK in augustus is ideaal.

Het parcours van de Giro 2023 is bekend: veel tijdritkilometers (70,6), enkele mythische bergpassen (Tre Cime di Lavaredo, Passo Giau, Crans Montana) en voldoende sprintkansen. “Een gevarieerd en uitdagend parcours”, klinkt het dan.

De beste twee Belgische renners van dit moment, Remco Evenepoel en Wout van Aert, zien de Giro zitten. Hun drijfveer moeten we echter niet alleen zoeken in het parcours.

Met de eindzege in de Vuelta op zak mikt Evenepoel een trede hoger. De Tour is het uiteindelijke doel, de Giro is een mogelijke tussenstap, liet hij vorige week nog optekenen. Evenepoel benadrukte ook dat hij en niemand anders het laatste woord heeft over zijn programma.

Gulle betaler

Na zijn opgave in de editie van 2021 heeft de wereldkampioen nog een eitje te pellen met de Giro. Daar zal de organisator handig op inspelen. Anders dan Tour-organisator ASO, die teert op zijn naam en faam, staat Giro-organisator RCS bij de wielerploegen bekend als een gulle betaler om vedetten aan de start te krijgen. Patrick Lefevere zal zo’n geschenk graag in ontvangst nemen.

Met de UAE Tour in februari, Tirreno-Adriatico in maart en de Giro in mei kan RCS ook sportief een mooi pakket aanbieden om Evenepoels eerste seizoenshelft in de regenboogtrui op af te stemmen. Evenepoel zei dat hij in 2023 niet zot wil doen wat het aantal koersdagen betreft. Net als in de voorbereiding op de Vuelta en het WK zal veel belang worden gehecht aan hoogtestages. Het kan in de aanloop naar de Giro perfect.

Na de Giro volgt dan een nieuw blok hoogtestages in functie van het WK in augustus, om nadien nog eens op hoogte te trekken in functie van de Ronde van Lombardije – ook daar ligt voor Evenepoel eerherstel te rapen.

Remco Evenepoel pakt de wereldtitel in Wollongong. Beeld Photo News

Dat het WK in 2023 niet eind september maar midden augustus wordt verreden, is een belangrijke factor in de seizoensplanning van de renners. De wegrit in Glasgow (6 augustus) valt twee weken na de Tour. De Tour-vorm nog veertien dagen rekken is tricky. De uitdaging ligt daarbij eerder op het mentale dan op het fysieke vlak. Evenepoel bewees dat het kan: twee weken na zijn eindzege in de Vuelta stormde hij in Australië onhoudbaar richting de wereldtitel.

De WK-tijdrit in Glasgow ligt echter nog vijf dagen later gepland. Als Evenepoel de Tour zou rijden en dus op een goed klassement zou mikken, is zijn lichaamsgewicht te laag om in een tijdrit zijn allerbeste wattages te trappen. Dat is nodig om Filippo Ganna en co. te kloppen.

Ambities Jumbo-Visma

Ook Van Aert zal van het WK een doel maken. En vermits de tijdrit nu wel gepland staat na de wegrit zal hij net als Evenepoel op beide disciplines mikken. Als Van Aert de Tour rijdt, moet hij in tegenstelling tot Evenepoel niet elke dag tot het gaatje voor zijn klassement. Maar bij Jumbo-Visma ambiëren ze opnieuw de gele trui in Parijs en dan moet elk lid van de Tour-ploeg aan de bak.

Van Aert schat de Tour-winst met Jumbo-Visma van afgelopen zomer zeer hoog in. Hij aast echter ook op een gevarieerd palmares. Koersen die al op zijn erelijst staan laat hij gemakkelijker schieten (Strade Bianche dit jaar) of geeft hij weg aan een ploegmaat.

In de Tour heeft Van Aert al alles gewonnen wat binnen zijn mogelijkheden ligt: massasprints (2), waaierritten (2), overgangsritten (2), tijdritten (2), ploegentijdritten (1), bergritten (1) en de groene trui (1). Veel eer valt er voor hem niet meer te rapen. In de Giro is zijn erelijst nog blanco. Met Dylan van Baarle en Wilco Kelderman trok Jumbo-Visma bovendien twee renners aan die ingezet kunnen worden in het Tour-ensemble.

De Giro start op 6 mei, vier weken na Parijs-Roubaix. Van Aert wil in 2023 alles op alles zetten om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix af te vinken op zijn palmares. In vier weken kan Van Aert zijn lichaam niet transformeren van kasseirenner tot klimmer, maar dat is ook niet nodig. De Giro ontdekken door, à la Mathieu van der Poel vorig jaar, op ritwinst te azen is een mooi begin.

De beste Belgische renners in mei samen aan de start in de Giro? In Italië beginnen ze al te dromen.