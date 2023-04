Waarom de dreun in Parijs-Roubaix nog harder aankomt bij Jumbo-Visma dan die in Ronde van Vlaanderen

Twee keer een nederlaag, maar twee keer een heel verschillende sfeer. Nee, we zagen vorige week na de Ronde van Vlaanderen ook geen lachende gezichten bij Jumbo-Visma, maar deze race was erger. Alles wat geel en zwart droeg, zat collectief in de put. “Vorige week werden we geklopt omdat iemand veel beter was. Dat is nog te pruimen”, zei manager Richard Plugge. “Maar dit...”

Tijdens de race viel schaduwkopman Dylan van Baarle in het mythische Bos van Wallers: hij werd met een kaakblessure en schaafwonden afgevoerd naar het ziekenhuis van Valenciennes. En eerste luitenant Christophe Laporte reed zijn band lek reed bij het uitkomen van het Bos. En dan natuurlijk kopman Wout van Aert zelf. Lek op de laatste zware strook, Carrefour de l’Arbre, op het moment dat hij zelf zijn ultieme aanval had ingezet.

“Slechter kon niet”, aldus ploegleider Arthur van Dongen. “Er waren meer ploegen met veel pech, Soudal-Quick.Step bijvoorbeeld, maar bij ons gebeurde het op de slechtst denkbare momenten.”

De lekke band van Van Aert. Beeld BELGA

Zonder zo veel tegenslag had het koersverloop er heel anders kunnen uitzien. Van Dongen: “Ik zeg niet dat we gewonnen zouden hebben, maar ik weet wel dat we tot op de piste zouden hebben meegedaan voor de overwinning. Hoe Wout op dat laatste kleine hupje wegreed van een heel sterke Pedersen: dat bewijst hoeveel hij nog in de benen had. Hij was supersterk.”

Maar daar had zijn kopman finaal weinig aan. Van Aert hield zich sterk. Hij troostte zijn echtgenote Sarah op het kunstgras van Roubaix, niet omgekeerd. Hij vond de energie voor een highfive met zijn altijd vrolijke zoontje. “Ik ken maar één manier om met tegenslag om te gaan”, zei Van Aert. “En dat is proberen het hoofd koel te houden en te blijven vechten tot de finish. “I want to leave it all on the road’, zo zit ik in mekaar. Want je weet nooit. Ik denk dat ik de enige was in de groep die niet voor de tweede plaats reed. Ik ben blij dat ik ten minste nog op het podium sta.”

Rust

Daar mag hij trots op zijn. Maar wat als straks het besef inzakt wat voor een gemiste kans dit was? Van Aert leek de evenknie van Van der Poel. Zonder pech had ook hij die kassei in de lucht kunnen steken. “Het is goed dat Wout genoeg tijd krijgt om dit te verwerken”, zei Van Dongen. De man was zelf aangeslagen, maar zat met zijn gedachten vooral bij zijn kopman. “Voor Wout is dit natuurlijk het ergst.”

Gelukkig krijgt Van Aert nu een paar weken rust. Zijn volgende wedstrijd is pas de Ronde van Zwitserland, begin juni, daarna volgt de Tour. “Dan proberen we er opnieuw een mooie zomer van te maken”, sprak Plugge. De glimlach nog steeds dof.

Hadden ze bij Jumbo-Visma iets anders kunnen doen? Het was niet zoals in de Ronde van Vlaanderen, waar de ploeg de laatste twee koersuren achter de feiten aanholde. Ook nu had Jumbo geen controle, maar dat was niet door foute keuzes of onmacht. Dit was een ‘overload’ aan pech. Plugge nam dat mee in de eindafrekening van het ‘kasseivoorjaar’. “We hadden twee grote doelen, de Ronde en Roubaix, en die hebben we niet kunnen winnen. Maar we stonden er, ook vandaag. De ploeg was sterk en de kopman was sterk, en we hebben vijf mooie Vlaamse wedstrijden gewonnen. In totaal zitten we al aan 24 overwinningen. Kunnen we dan ontevreden zijn?”

Beeld Photo News

Zijn gezicht zei van wel. Van Aert legde ook nuance in zijn analyse. “Het is jammer voor iedereen dat we geen hele ‘grote’ hebben gewonnen dit voorjaar, maar we moeten trots zijn. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat het alleen om winnen draait. Het gaat ook over hoe je jezelf presenteert. Dat deden we heel goed. Ik hoop dat de fans hebben genoten van hoe we gekoerst hebben. Het zou jammer zijn als we na dit voorjaar over ‘falen’ spreken.”

Plugge deed heel nadrukkelijk het omgekeerde, gevraagd naar zijn mening over de prestaties van zijn kopman. “We sluiten dit deel af met een zuur gevoel, dat klopt. Maar Wout heeft gedaan wat hij moest doen. Hij blijft een groot kampioen met heel veel mooie overwinningen achter zijn naam, maar zo’n lekke band, daar kan je niet tegenaan fietsen.”