Waarom de Britten (en de Belgen) duimen voor de goedlachse Norris

Hij noemt Francorchamps zijn tweede thuisrace. Zijn moeder is namelijk Belgische. “Ja,” zegt Lando Norris, “ik ben voor de helft Vlaams. Ik rijd dus niet alleen in Silverstone maar ook hier voor eigen publiek. Ik bracht in mijn jeugd veel tijd door in België, bij familie. Bovendien vind ik Francorchamps een fantastisch circuit.”

De Britse pers hoort het hem niet zo graag zeggen tijdens de persconferentie in Francorchamps. Ze eisen Norris zelf op, omdat hij in de zeer nabije toekomst Lewis Hamilton moet vervangen als nummer één in de formule 1. Meer nog dan zijn landgenoot George Russell, die vorig jaar naar Mercedes verkaste en daar meteen zijn eerste grand prix won (in Brazilië).

Russell staat als coureur minstens even hoog aangeschreven, maar als personage wordt hij door Norris overklast. Russell: altijd politiek correct, keurig geknipt en gekleed alsof hij van de catwalk komt, een beetje neigend naar een intellectueel. Norris: altijd met de glimlach, jeugdig en spontaan, meer vriend van het volk en soms zelfs flapuit. Zo zei hij onlangs over zevenvoudig wereldkampioen Hamilton: “Ja, hij klaagt over zijn auto. Zegt dat het niet makkelijk koersen is. Wel, dat hij eens probeert een heel seizoen voor de vijftiende of zestiende plaats te rijden, zoals ik niet zo lang geleden moest doen.”

Geslaagde updates

De 23-jarige Engelsman is een verfrissende verschijning in een formule 1 met veel te veel coureurs die praten als persberichten. Een paar weken geleden, in Silverstone: “Dit is toch al mijn vijfde seizoen. In het begin leek het crescendo te gaan, maar de volgende seizoenen viel het stil. Dan kreeg ik even het gevoel dat het niet uitmaakt of ik me te pletter werk, en dat deed pijn.”

Gelukkig zijn de updates die McLaren een kleine maand geleden aanbracht aan de auto een schot in de roos. McLaren is in de pikorde opgeschoven en is nu misschien zelfs het tweede team na Red Bull. Een kans die Norris niet liet liggen: zowel in Silverstone als in Boedapest was hij tweede achter de ongenaakbare Max Verstappen.

De Brit staat als tweede op het podium in Hongarije. Volgt zondag in Francorchamps de overwinning? Beeld Photo News

“Ik wil zo graag eens winnen”, zegt Norris. “Je hebt geen idee.” Temeer omdat hij er al eens dichtbij was. Meer zelfs, eigenlijk had Norris zijn eerste zege al binnen moeten hebben. Alleen is formule 1 soms ook politiek.

In Monza 2021 raakten Hamilton en Verstappen het niet eens over wie nu als eerste door de chicane moest. De Red Bull eindigde boven op de Mercedes. Plots reden twee McLarens voorin: Daniel Ricciardo aan de leiding, Norris achter hem, claxonnerend want duidelijk sneller. Norris vroeg of hij voluit mocht gaan, de teamleiding adviseerde negatief. Norris moest zijn positie houden en niet voluit gaan.

Officieel meldde McLaren na afloop dat het geen risico’s wilde nemen door zijn coureurs te laten bikkelen. Maar er was ook een andere reden. Het is een publiek geheim dat Norris in 2019 bij McLaren werd binnengehaald door teambaas Zak Brown. Ricciardo vragen om het Norris niet moeilijk te maken en dus voorbij te laten kon ertoe leiden dat McLaren van favoritisme zou worden beschuldigd. Maar het kostte Norris die dag dus wel een eerste zege.