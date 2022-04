Waarom Club Brugge voor de derde opeenvolgende keer kampioen wordt

“We moeten enkel naar onszelf kijken”. Het is een vaak gehoorde, veelal holle quote, maar wel een die meer dan ooit van toepassing is voor Club. Onoverwinnelijk, wederom de machine die in de jongste zes seizoenen liefst vier keer kampioen werd. De twaalfpuntenkloof van begin februari met Union is nagenoeg gedicht.

De regerende landskampioen is om zoveel redenen de topfavoriet bij ingang van deze play-offs. De cijfers spreken allemaal in het voordeel van blauw-zwart.

Zo is er de vormcurve: 9 overwinningen in de laatste 10 wedstrijden, 26 goals voor en slechts 7 tegen. Daarmee doet Club een pak beter dan Union en Anderlecht en zelfs dubbel zo goed als Antwerp. Blessures zijn er al het hele seizoen nauwelijks, Denis is ook opnieuw fit en klaar voor de strijd.

De onderlinge resultaten? Ook daar steken de Bruggelingen erbovenuit. Net als Union pakten ze tien op achttien in de reguliere competitie, maar in tegenstelling tot de Brusselaars bleven ze wel zonder nederlaag tegen de concurrenten. “De topclubs zullen nu tegen elkaar morsen met punten”, zei coach Alfred Schreuder gisteren. “Wij gaan voor achttien punten en dat moeten we ook uitstralen. Dat is niet arrogant, het is wat we willen.”

Veel ervaring

Als de play-offs zich straks op gang trekken wordt het zaak om het hoofd koel te houden. Geen club die daarin de jongste jaren meer ervaring heeft opgedaan dan blauw-zwart, hoofdrolspeler in elke titelstrijd sedert 2014-2015. Anderlecht pakte sinds de invoering van de play-offs in 2009-2010 dan wel vijf titels, de kundigheid van Club is een gigantisch voordeel.

Ook de spelers weten wat er nodig is om kampioen te worden. De basiself verzamelde al 22 landstitels op het hoogste niveau, een pak meer dan die van Anderlecht (14), Antwerp (3) of Union (2). Zeven van de elf basisspelers van Club werden minstens één keer kampioen met blauw-zwart. “We weten hoe het loopt in de play-offs. Verliezen we, dan is dat geen reden tot paniek. Net zoals het bij winst tegen Antwerp geen hosanna mag zijn.”

Union heeft een sterke ploeg, maar eigenlijk moet die van Club altijd beter doen. De totale marktwaarde van de basiself wordt geraamd op 117 miljoen euro, dit in tegenstelling tot de 33 miljoen van Union. Club loopt over van het talent, met zes basisspelers die meer waard zijn dan 8 miljoen euro, de marktwaarde van Union-topschutter Deniz Undav.

Ze hebben de middelen en de expertise. Bovenal zijn ze hongerig om net als in de Happel-periode een derde opeenvolgende titel in de wacht te slepen.