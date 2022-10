Waarom bij Club Brugge zelfs de duurste spelers op de bank zitten

Carl Hoefkens beschikt over een ruime kern. Toch slaapt hij als een blok. Zolang spelers als Mata, Boyata, Jaremtsjoek en Lang zich niet manifesteren, hoeft de T1 van Club Brugge geen hartverscheurende keuzes te maken.

“Ik hou er niet van om te roteren, om zomaar kansen te geven.” Dat zei Carl Hoefkens dit seizoen bij meerdere gelegenheden, gevraagd naar de snelle opeenvolging van wedstrijden en de grote weelde in zijn spelerskern.

Wat voor een klus zou het niet worden om iedereen tevreden te houden. Wel, hoe moeilijk de evenwichtsoefening begin september na het sluiten van de zomermercato leek, zo makkelijk is ze vijf weken later vooralsnog. Op één luxeprobleem na dient Hoefkens eigenlijk geen keuzes te maken in de wedstrijden van de waarheid, in de Champions League. De teruggekeerde Tajon Buchanan was gelijk los, op de anderen is het vooralsnog wachten. Getuige daarvan de match tegen Westerlo.

Verdediging

Nul tegengoals in drie Champions League-matchen; aan de defensie van Club Brugge hoeft voorlopig niet te worden geraakt. In het hart van de verdediging staat good old Brandon Mechele, voor aanvang van het seizoen niet zeker van een basisplaats. Samen met revelatie Abakar Sylla houdt hij Dedryck Boyata (in de jongste matchen evenwel geblesseerd) op de bank. De Rode Duivel was naar Brugge gekomen met het oog op speelminuten en het WK in Qatar. Hoefkens heeft evenwel geen reden om te wisselen.

Nog iemand die na vorige dinsdag niet uit de ploeg weg te denken is: Denis Odoi. Beresterk tegen Atlético, en dat heeft gevolgen voor Clinton Mata. De 29-jarige Mata was enigszins misnoegd dat hij vorige week niet in de basiself stond, maar zaterdag tegen Westerlo was hij zichtbaar nog niet de oude. In die zin dat Hoefkens voorlopig geen basisplaats voorziet voor een van de absolute sterkhouders van Club. Wel heeft Mata gisteren zijn handtekening gezet onder een contractverlenging tot 2026 bij Club Brugge. De Belgisch-Angolese rechtsachter droeg het shirt van Club al in 176 wedstrijden.

Clinton Mata haalt nog niet zijn beste niveau, blijkt zaterdag tegen Westerlo. Beeld BELGA

Middenveld

Het middenveld is het enige compartiment waar zaterdagavond niet aan geraakt werd. Geen rust voor Raphael Onyedika, Casper Nielsen en Hans Vanaken. De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds zijn jongens als Vanaken en Nielsen zelden geblesseerd of vermoeid, terwijl Onyedika na enkele matchen al onmisbaar lijkt als controleur. “Misschien had het met automatismen te maken”, merkte Hoefkens zaterdag na de nederlaag op. “Vandaar dat ik mijn middenveld heb laten staan, om de stabiliteit te behouden.” De andere reden is dat Hoefkens in deze ruime kern centraal het minst alternatieven heeft. Balanta was deze zomer eigenlijk overbodig, Mbamba, Sandra en Audoor zijn nog iets te groen.

Aanval

De onuitgegeven tandem Sowah-Jutglà scheert hoge toppen. De Catalaan Ferran Jutglà zit aan 8 goals en 5 assists, de Ghanees Kamal Sowah zit aan 2 goals en 3 assists. Hun aandeel in de zeges tegen Porto en Atlético was enorm. Vandaar dat het op dit moment ondenkbaar is om hen uiteen te trekken.

Het maakt dat met Roman Jaremtsjoek en Noa Lang heel mooi volk op de bank zit: de recordtransfer van 16 miljoen euro en de smaakmaker van de voorbije seizoenen. Beiden zijn in principe altijd basisspeler, maar momenteel ver verwijderd van een plaatsje in Hoefkens’ elf in de matchen waar het om de knikkers gaat. Aan hen om beter te doen dan tegen Westerlo, wanneer ze daar als basisspeler opnieuw de kans toe krijgen. Al heeft Jaremtsjoek een aanpassingsperiode nodig en was Lang lang geblesseerd. Voorin presteert ook Antoine Nusa nog niet consistent genoeg om een basisplaats op te eisen. Hij haalde tegen Westerlo zelfs het schaduwelftal niet.

Rest Hoefkens in de aanloop naar Atlético-Club toch één knoop die hij moet doorhakken. In de veronderstelling dat hij achterin opnieuw voor vier verdedigers kiest, moet hij Skov Olsen of Buchanan aan de kant laten. De Canadees kwam terug uit blessure net op het moment dat Andreas Skov Olsen opzij stond na een voedselvergiftiging. Nu zijn beiden voor het eerst dit seizoen topfit. Dit terwijl Buchanan scherp uit de startblokken schoot en goed was tegen Atlético, maar ook Skov Olsen aan een sterk seizoen bezig is. Het maakt dat Hoefkens zich alvast over één case kan buigen dezer dagen.