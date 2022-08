Waarom Belgische clubs tot 6 september kunnen shoppen: buitenkansjes dankzij strengere witwasregels

Wat heeft de Belgische Jupiler Pro League gemeen met de competities in Angola, Bulgarije, Noord-Macedonië en Slovakije? Net als bij ons sluit de zomermercato in die landen op 6 september. Dat is een week langer dan wij het gewend zijn en ook een week langer dan in de vijf grootste competities. Daar sluit de markt morgennacht. In Nederland sluit ze door een foutje zelfs al komende nacht. In Rusland en Turkije blijft de markt open tot 8 september.

Het verlengen van de transferperiode bij ons is een beslissing die de raad van bestuur van de Pro League vorig jaar genomen heeft. De zomermercato mag maximaal twaalf weken duren en de transferperiode in de winter niet langer dan vier weken. Dat is het enige wettelijke kader van de FIFA waaraan de nationale competities zich dienen te houden. Over de exacte begin- en einddatum mogen ze autonoom beslissen.

Hoop papierwerk

Wat de Jupiler Pro League betreft, is het basisidee achter die beslissing om te verlengen dat onze profclubs op die manier iets meer tijd hebben om te voldoen aan de strengere antiwitwasregels. Die zijn door de overheid opgelegd en sinds dit seizoen van kracht. Onze clubs moeten sinds dit jaar een hoop extra administratief werk afhandelen bij het afronden van een transfer. Sinds 1 juli 2021 vallen de Belgische voetbalbond, de profclubs en makelaars onder de regels van de antiwitwaswet die sinds 2017 van toepassing is op de financiële wereld en de vastgoed- en diamantsector. Clubs en makelaars die in verband worden gebracht met crimineel geld riskeren geldboetes tot boven 1 miljoen euro en zelfs celstraffen.

België is het enige Europese land waarin het voetbal zich aan dit strenge regime moet onderwerpen. Het is strenger dan wat de EU in principe vraagt, wereldwijd is er geen enkel land dat zo toekijkt op transfers. De verstrenging kwam er na Operatie Propere Handen.

De gevolgen voor de profclubs zijn groot. Zij moeten zicht hebben op de identiteit van de eigenaar van de club waarmee ze zaken doen, of die zuiver is, en waar het geld dat ze binnenkrijgen vandaan komt. Clubs moeten bij de fiscus melding doen als ze vermoeden dat er verdachte geldstromen gebruikt worden. Zeker bij lastminutedeals in het internationale transfercircuit is de tijd om al die zaken te controleren en te verifiëren zeer kort. Om de Belgische clubs iets meer tijd te geven om aan de verstrengde regelgeving te voldoen, is dus beslist de transferperiode bij ons met een weekje te verlengen.

Bocht van 180 graden

De beslissing heeft ook sportieve gevolgen voor de Belgische clubs. In het verleden toonde de Pro League zich voorstander van een minder lange mercato. Bij voorkeur konden clubs niet meer transfereren zodra de competities van start gingen, klonk het vier seizoenen geleden nog. Maar om geen concurrentieel nadeel te ondervinden - denk aan Belgische clubs die last minute nog spelers verliezen, maar geen vervangers meer kunnen halen - moest dat idee op Europees niveau breed gedragen worden.

Nu verandert de Pro League dus het geweer van schouder en wordt de transferperiode met een weekje verlengd. Het geeft de Belgische clubs de kans om op de valreep nog een aantal buitenkansjes te realiseren. Voor landen waar de markt al op 1 september sluit, blijft België een interessante optie om nog spelers te stallen.