Waarom al de NBA-sterren afzeggen voor het WK basketbal

Van de sterspelers die bedankten voor het toernooi in Japan, Indonesië en op de Filipijnen valt een knappe ploeg samen te stellen: Nikola Jokic (Servië) en Jamal Murray (Canada), kampioenen met de Denver Nuggets, Giannis Antetokounmpo (Griekenland), Domantas Sabonis (Litouwen) en supertalent Victor Wembanyama (Frankrijk) zijn enkele van de grootste namen uit de Amerikaanse NBA.

Om uiteenlopende redenen doen ze niet mee. De imposante alleskunner Jokic, 2.11 meter en de beste basketballer ter wereld, verklaarde vanuit zijn Servische paardenboerderij ‘mentaal en fysiek uitgeput’ te zijn, Murray en Antetokounmpo herstellen van blessures en de pas 19-jarige Wembanyama wil zich richten op zijn langverwachte NBA-debuut bij San Antonio Spurs in het najaar.

Waar in andere sporten wordt toegeleefd naar een wereldkampioenschap, halen veel van de beste basketballers ter wereld hun neus op voor het toernooi. Van de dertig topscorers uit de NBA, zijn slechts zes spelers van de partij. De verklaring is eenvoudig: het Amerikaanse seizoen waarin ze hun miljoenen verdienen, is veeleisend, blessures liggen op de loer en bovenal hebben de Olympische Spelen meer aanzien.

Het helpt niet dat wereldbasketbalbond FIBA het WK sinds de laatste editie precies een jaar voor de olympiade organiseert. Twee zomers achter elkaar een hap uit de welverdiende zomervakantie? Veel basketballers zien het niet zitten. De keuze tussen het WK en de Spelen is dus snel gemaakt.

Curry naar Parijs?

Het zijn niet alleen de absolute toppers die afhaken. Ook verdienstelijke NBA’ers als Kristaps Porzingis (Letland), Andrew Wiggins (Canada) en Japanner Rui Hachimura laten verstek gaan. Laatstgenoemde richt zich op zijn club Los Angeles Lakers. Deze week verscheen een filmpje op sociale media waarin hij een potje tennis speelde met zijn beroemde landgenoot Naomi Osaka.

Bij Amerika ontbreken oudere, gevestigde supersterren als LeBron James, Kevin Durant en Stephen Curry, die in het verleden wel voor hun land speelden. Over een jaar moet blijken of ze te porren zijn voor een laatste, gezamenlijk avontuur in Parijs. Curry, die nog nooit meedeed op de Spelen, gaf eerder aan wellicht oren te hebben naar een olympisch debuut.

In Zuidoost-Azië, waar voornamelijk op de basketbalgekke Filipijnen wordt gespeeld, moet een selectie van B-garnituur het doen voor de Amerikanen. Een ‘sorry-ass group’ klonk het harde oordeel van oud-basketballer en podcaster Gilbert Arenas. Waardeloos, vond hij.

Geen van de twaalf basketballers heeft ervaring op WK’s of Olympische Spelen. Niemand van de gouden ploeg van Tokio is erbij.

Dream Team

Talent is er niettemin voldoende. Van de groep vol jonge twintigers lieten zes spelers in het afgelopen NBA-seizoen gemiddeld 20 punten of meer noteren. Vooral de dynamische topscorer Anthony Edwards (22) van de Minnesota Timberwolves liet zich zien in de voorbereiding. “Hij is onbetwist de man bij ons.” zei coach Steve Kerr, zelf negenvoudig NBA-kampioen als speler en coach. Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) en Jalen Brunson (New York Knicks) zijn andere kartrekkers in de selectie.

Angst boezemt de Amerikaanse ploeg al lang niet meer in. De tijden van het Dream Team zijn voorbij. Toen dat in 1992 bij de Spelen van Barcelona werd samengesteld uit spelers als Michael Jordan, Magic Johnson en Charles Barkley, was louter opdagen voldoende voor het winnen van goud. Bibberend stapten tegenstanders opzij.

De huidige ploeg staat momenteel nummer 2 op de ranglijst van de FIBA. Regerend wereldkampioen Spanje haalde de Amerikanen eind vorig jaar in, ook al hadden die de olympische finale, zij het nipt, gewonnen van Frankrijk. Het is voor het eerst sinds de ranglijst wordt bijgehouden dat een ander land dan Amerika die aanvoert.

Afgang van 2019

Het is vooral te wijten aan het dramatisch verlopen WK van 2019, toen de ploeg zich blameerde met een zevende plek. Ook toen regende het afzeggingen, maar toch had niemand vooraf rekening gehouden met de twee pijnlijke nederlagen tegen Frankrijk en, in de troostronde, Servië. Voorafgaand aan het toernooi in China had de ploeg nog 58 wedstrijden op rij gewonnen.

Bij bookmakers geldt het onervaren en uitgedunde Amerika alsnog als topfavoriet voor de WK-titel, maar kenners zien geduchte concurrenten in onder meer Frankrijk, het sterke Canada en regerend kampioen Spanje. Zij weten: Amerika is te pakken. Het zit de spelers van Team USA niet lekker. “We weten allemaal hoe er naar ons gekeken wordt”, zei spelverdeler Tyrese Haliburton. “Het irriteert ons mateloos.”

De op voorhand beste speler van het toernooi is niet bij Amerika, maar bij Slovenië te vinden. De forse spelmaker Luka Doncic (2.01 meter) van de Dallas Mavericks hielp zijn land al aan de Europese titel en een vierde plek bij de Spelen van Tokio. Fransman Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) is met jaarlijks 41 miljoen dollar grootverdiener op het WK.

Toch zal de druk bij de VS liggen. Door de Amerikanen wordt een vroege uitschakeling als schandelijk ervaren, en toernooiwinst als vanzelfsprekend. Het is wellicht een andere reden waarom de Amerikaanse sterren afhaken: op het WK kunnen ze alleen maar verliezen.