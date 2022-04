Waarom AA Gent-coach Vanhaezebrouck zo woedend reageerde tegen Genk

De onvrede van Vanhaezebrouck begon op 12 februari in Eupen, waar Samoise na veertig minuten door ref Visser werd uitgesloten nadat hij bij een balcontrole ongelukkig op de voet van Alloh belandde. Het bondsparket eiste twee speeldagen schorsing, maar het disciplinair comité sprak Samoise uiteindelijk vrij.

Amper twee weken later, op 27 februari, werd Odjidja op Standard in minuut 45 uitgesloten nadat hij in de loopbeweging op de voet van Tapsoba stapte. Lardot gaf rood na tussenkomst van de VAR. In dezelfde wedstrijd werd een zware tackle van Tapsoba op de enkel van Hanche-Olsen slechts met geel bestraft. Rood, vonden veel analisten, maar de VAR zweeg. Later veegde Sissako de bal met de arm uit doel, maar de logische strafschop volgde niet. Videoassistent Laforge zweeg in alle talen.

Op 3 april was er het veelbesproken doelpunt van Somers op het veld van Cercle Brugge, dat niet op buitenspel kon worden beoordeeld wegens een onbemande camera. Door dat doelpunt misliep AA Gent mogelijk de Champions’ play-offs. In dezelfde wedstrijd werd Hjulsager in de slotfase uitgesloten omdat hij na een ‘rugbytackle’ van Lopes in de beweging de Cercle-speler raakte met de voet. Het bondsparket eiste twee speeldagen effectief, maar de disciplinaire raad sprak Hjulsager vrij.

Door de bekerwinst van AA Gent sneeuwde het een beetje onder, maar in de finale op 18 april tegen Anderlecht werd een voor velen duidelijke strafschop op Samoise niet gefloten.

De dubbele gele kaart voor Odjidja (één wegens een lichte overtreding, één wegens commentaar) en de ongepaste commentaren van Verboomen aan het adres van Odjidja vóór de match tegen Genk waren voor Vanhaezebrouck de druppels die de emmer deden overlopen.