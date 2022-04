Waar ligt de toekomst van Vormer? Zulte Waregem heeft alvast goede papieren

Vormers naam staat op de shortlist van Zulte Waregem, waar zijn boezemvriend Davy De fauw assistent is. Een club waar hij belangrijker zou zijn dan bij blauw-zwart momenteel. Vraag is of Essevee tegemoet kan komen aan zijn loonvoorwaarden. Tot dusver zijn er nog geen concrete gesprekken geweest met Club Brugge, Vormer of zijn entourage.

De meest voor de hand liggende optie blijft een verlengd verblijf bij Club, dat zich straks opnieuw kan kwalificeren voor de Champions League. In een seizoen dat drukker wordt als nooit tevoren moet hij zijn aantal speelminuten kunnen opkrikken. Het trainingscomplex ligt op een boogscheut van zijn woonst in Knokke-Heist, waar hij een sociaal leven heeft opgebouwd en gelukkig is met zijn vrouw en hun drie kinderen. Zijn heldenstatus bij Club Brugge zou bovendien alleen maar groter worden als hij er zijn contract uitdoet. Wie weet om nadien een functie op te nemen binnen de club. Al heeft Vormer de ambitie om zo lang mogelijk door te gaan als speler.

Geen heimwee

Vormer staat niet te springen om terug te keren naar Nederland. Destijds vertrok hij als wisselspeler bij Feyenoord, om vervolgens in België bij de toonaangevende club uit te groeien tot een van de meest gelauwerde spelers in onze competitie. Van heimwee is er al die jaren geen sprake geweest. Hoe deugddoend de uitjes naar zijn familie in Hoorn of naar Amsterdam zijn, in West-Vlaanderen gedijt de familie Vormer uitstekend. Dat heeft Zulte Waregem dan alvast voor op eender welke subtopper of middenmoter uit de Eredivisie.

Aanbiedingen uit het Midden-Oosten en Azië liet hij op zijn 31ste vlot passeren. Sportief wilde Vormer zich niet begraven, privé had hij het toen al uitstekend naar zijn zin. Nu, op zijn 33ste, lijkt zo’n lucratief aanbod iets aanlokkelijker.