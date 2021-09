Waar liep het mis voor Van Aert?

Zes seconden trager dan Filippo Ganna. Een paar keer met de ogen knipperen. Waar heeft Wout van Aert het goud laten liggen? Was het die kleine slipper? Die ene bocht die dat tikkeltje trager ging? Of deelde hij net iets minder goed in? De waarheid is nog pijnlijker: ‘Wout reed de perfecte race.’

Assistent-bondscoach Serge Pauwels, bondscoach Sven Vanthourenhout, Wout van Aert zelf: ze zaten gisteravond allemaal met datzelfde onbehaaglijke gevoel: waar was het in godsnaam misgelopen? Waar was het goud Van Aert ontglipt? Pauwels was heel eerlijk: “We hebben geen antwoord.”

De bondscoach ging een stapje verder. “We hebben het niet laten liggen”, zei hij. “Wout heeft geen enkele fout gemaakt. Hij reed de perfecte wedstrijd. Maar Ganna ook, en blijkbaar was die net dat tikkeltje sterker.”

Pauwels: “Dan moeten we eigenlijk blij zijn. En fier.”

Maar zilver is zelden plezant, zeker niet voor een winnaar als Van Aert, die bovendien al een hele collectie heeft. Voor wie wil natellen: het WK cross in Tabor 2015, het WK cross in Bogense 2019, het WK tijdrijden in Imola 2020, het WK op de weg in Imola 2020, het WK cross in Oostende 2021, de wegrit op de Olympische Spelen in Tokio 2021 en nu dus het WK tijdrijden in Brugge 2021.

Wees dus maar zeker dat er toch naar fouten zal gezocht worden. De entourage van Van Aert zal de 43,3 kilometer tussen Knokke en Brugge analyseren en heranalyseren op zoek naar wat beter kon. Bij deze al een aanzet.

Te snel gestart?

Aan het eerste tussenpunt heeft Van Aert zeven seconden voorsprong op Ganna, aan het tweede tussenpunt liggen de twee quasi gelijk, aan de finish is de Italiaan zes seconden in het voordeel. Heeft hij net iets beter ingedeeld? Is Van Aert een tikje te snel gestart? Neen, zegt Vanthourenhout. De Belgische ploeg had op drie locaties bijkomende tijdsopnames voorzien, zij hadden dus nog meer details over de race van Van Aert.

“En de indeling was perfect”, zegt Vanthourenhout. “Er was geen verval bij Wout. Het is niet aan mij om exacte cijfers bekend te maken, maar iedereen weet wat nodig is om wereldkampioen te worden in een tijdrit als deze. Je moet tegen de 6 watt per kilo duwen en dat heeft Wout gedaan. Hij heeft zijn ritme kunnen volhouden tot het einde. Het tempo bleef er goed inzitten, de cadans was optimaal. Ik zat achter hem in de auto: de snelheidsmeter zat constant tegen zestig kilometer per uur. Dan weet je dat het goed zit.”

Pauwels: “Wout heeft een sterk laatste deel gereden, maar helaas was Ganna nog net iets sterker.”

Na 13,8 kilometer, bij het uitkomen van een haakse bocht naar links, glijdt het achterwiel van Van Aert weg: hij maakt een zwieper, maar corrigeert snel en lijkt meteen weer in zijn ritme te zitten. Een futiliteit, vindt de bondscoach. “Dat heeft zijn race niet beïnvloed. Aan zijn tussentijden kon je niets zien: het verschil bleef was het was.”

Zelfde geluid bij assistent Pauwels: “Die slipper heeft hem niet uit zijn evenwicht gehaald. Hij is gewoon blijven doorstomen.”

Van Aert heeft er nooit een geheim van gemaakt: op dit WK is de wegrit zijn grote doel. Daarom heeft hij minder specifieke tijdrittrainingen gedaan dan sommige collega’s. De Kempenaar heeft iets meer op explosieve inspanningen getraind: kortere en langere sprints, die nodig zijn om de pittige hellingen van komende zondag te verteren. Omgekeerd is minder aandacht gegaan naar langdurige inspanningen tegen de drempelwaarde aan, typisch voor een lange tijdrit.

Zat daar het verschil met Ganna? “Dat kan”, zegt Vanthourenhout. “Maar anderzijds: in deze vorm kan Wout alles. En we hadden de wedstrijd minutieus voorbereid. Het bochtenwerk, de keuze van de versnelling, de wedstrijdindeling, waar hij zou drinken: alles stond vast. Want elk detail is belangrijk.”

Vanthourenhout haalde er zelfs externe specialisten bij. Mathieu Heijboer, performance manager van Jumbo-Visma, kreeg een plaatsje in de auto achter Van Aert. Bij Evenepoel zaten zijn trainer Koen Pelgrim en ploegleider Klaas Lodewyck mee in de wagen. “Dat heb ik zelf ingevoerd. Wout en Remco werken 350 dagen op 365 met die mensen. Ik wilde dat ze vertrouwde gezichten rond zich hadden. We hebben niets aan het toeval overgelaten.”

Als laatste mogen starten is nooit een nadeel in een tijdrit. Dan kan je namelijk inspelen op wat de tegenstand doet. Ganna wist bij het eerste tussenpunt dat hij tijd moest goedmaken. Toen hij begon te knagen aan zijn achterstand, werd de druk op Van Aert opgevoerd. “Een beetje vervelend”, zegt Vanthourenhout. “Het ging van vier seconden naar twee naar nog maar een halve seconde. Dan is het mentale voordeel bij Ganna. Hij hoort dat hij er iets afknabbelt, terwijl Wout hem dichterbij voelt komen. Maar je kan niet liegen over die tijden. Als het zo dicht bij elkaar ligt, moet je ballen aan je lijf hebben en zeggen dat de wereldtitel op het spel staat.”

“Ze staken er met twee bovenuit, maar Ganna had dat halve procentje extra in de benen. Dat is zuur. We hoopten dat het publiek Wout nog kon opzwepen in de laatste kilometers en hem zo naar winst kon leiden. Maar het mocht niet zijn.”