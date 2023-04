Vuilnisbak wordt trekpleister: hoe het succes van een voetbalclub een stad uit de ellende kan trekken

In 1990 leidde halfgod Maradona SSC Napoli voor het laatst naar de titel. Nu, 33 jaar later, bonkt de ploeg weer aan de grote poort. Matthias M.R. ­Declercq, zestien jaar geleden Erasmusstudent in de stad, blikt samen met zijn ­Napolitaanse vrienden terug én vooruit: ­‘Napels is een soort Venetië geworden.’

“Het is echt bizar om te zien.” Tristano Di Girolamo, een man van 50 jaar, heeft de wereld afgereisd om over zijn vakgebied te praten: astrodeeltjesfysica. Hij gaf lezingen in China, in de Verenigde Staten, haast overal in Europa en leidt nog altijd een internationaal leven met zijn Amerikaanse vriendin. Maar het is zijn eigen stad, Napels, die Tristano blijft verbazen. ­“Onlangs vroeg een student of hij in de aula een sjaal van Maradona mocht ophangen. ‘Je hebt hem zelf nooit aan het werk gezien!’, zei ik. ‘Maakt niet uit, professor, we worden kampioen!’” Tristano stemde toe.

De man is professor aan de Università degli Studi di Napoli Federico II en krijgt tegenwoordig meer vragen over Victor Osimhen, de Nigeriaanse spits van SSC Napoli, dan over atomen. “Plots vragen collega-professoren me hoe ze aan tickets voor de match kunnen raken”, lacht hij. “Iedereen slaat op hol door de scudetto, de titel. Georgian Airways legt extra vluchten in vanuit Tbilisi naar Napels om landgenoot Khvicha ­Kvaratskhelia aan het werk te zien. Hij is de ster van onze ploeg, onze Kvaradona! Je ziet ook Zuid-­Koreanen in het straatbeeld, die voor Kim Min-jae, onze verdediger, komen. Mexicanen komen voor Lozano, een aanvaller, en alles kleurt blauw. De hele stad. Blauw. Blauw. Blauw. Het is waanzinnig. Niet de Vesuvius gaat ontploffen, maar de stad.”

De profielfoto van Tristano op WhatsApp is een truitje van Napoli. Dat kreeg hij jaren geleden van zijn jongere broer Iacopo, toen Gonzalo Higuaín in het shirt van Napoli het doelpuntenrecord brak in de Serie A. En ook Iacopo is vertrouwd met emoji’s als het blauwe hart en het brandend vuur. Al jaren dromen wij van een nieuwe scudetto. Voor aanvang van ieder seizoen is er altijd hoop, maar ook realisme, en veel bijgeloof. Telkens als Napoli de voorbije jaren een paar wedstrijden na elkaar won en ik het woord scudetto liet vallen, veranderde Iacopo van kleur. Het onheil roep je niet af.

Ook dit seizoen gaf niemand een cent om Napoli’s kansen. Wij ook niet. De club had het voorbije decennium nochtans prima gepresteerd, met meerdere tweede plaatsen, telkens na ­Juventus. En dan te weten dat de club in 2006 zelfs nog in derde klasse speelde, na een faillissement. Een scudetto leek evenwel onmogelijk. Praeses Aurelio De Laurentiis deed vorige zomer veel grote namen van de hand: Mertens (naar Galatasaray), Koulibaly (naar Chelsea), Ruiz (naar PSG) en Insigne (naar Toronto), en trok alleen onbekenden aan, zoals de Zuid-­Koreaan en de Georgiër. De fans zagen liever coach Luciano Spalletti vertrekken. De Fiat ­Panda van de arme man werd zelfs gestolen door de ultra’s. Hij kreeg die alleen terug als hij zijn ontslag gaf, stond te lezen op een spandoek in het trainingscentrum.

Nu, maanden later, is Spalletti un eroe, een held, en denkt niemand nog aan Mertens en tutti quanti. Napoli kan dit weekend al kampioen spelen met z’n reuzevoorsprong van 17 punten op de tweede, Lazio Roma. Wordt deze niet te missen titel alsnog gerateerd, dan dreigt een implosie van deze immer bijgelovige stad. De implosie van de hoop op beter. Ook die van de familie Di Girolamo.

Volksfeest rond de spelersbus, nadat Napoli begin deze week aartsvijand Juventus opzijzette. Beeld KONTROLAB/LightRocket via Getty

De voorbije jaren was het leven van mijn vrienden scherp gerand. Eerst stierf mama Charmaine Lee, daags na haar verjaardag, in de zomer van 2021. Charmaine verliet decennia geleden het Engelse Southampton voor de liefde en verhuisde naar het Napels van Costanzo Di Girolamo, die in oktober 2022 stierf.

Beiden jonge zeventigers, beiden professoren in de Romaanse filologie, de ene aan de universiteit van Napels, de andere aan die van Salerno, een stukje zuidelijker. Kranten als La Repubblica en Corriere della Sera besteedden aandacht aan de dood van Charmaine en Costanzo.

Na het verdwijnen van vader en moeder en de verhuizing van Iacopo naar Bristol in het Verenigd Koninkrijk, woont nu alleen Tristano nog in Napels, in het historische hart: op Piazza San Gaetano. “Na de eerste titel, in 1987, met Maradona, werd een opschrift op de muren van het kerkhof gespoten: Non sapete cosa vi siete persi, ‘je weet niet wat je hebt gemist’”, zegt Tristano. “Straks, als we kampioen spelen – ­natuurlijk gaat het gebeuren – schrijf ik dat op een briefje, ‘Mama, je weet niet wat je hebt gemist’, en leg het naast haar urne. Ik ben heel trots op de nakende titel, maar voel ook groot verdriet om het verlies van mijn ouders.”

Gomorra

“We moeten hier onmiddellijk weg. Nu. Weg. Néé, je gaat niet de straat op.” In maart 2007 ben ik met mijn flatgenoot, de vijf jaar oudere Iacopo Di Girolamo, op stap in Napels. We zijn met zes. Vier Napolitanen, mijn latere vrouw en ik, een jongetje met open armen. In de verte komt een auto hard aangereden, waarna schoten weerklinken en de scène eindigt met een gecrashte scooter en een man in een plas bloed. Een maffia-afrekening, amper een paar weken na mijn aankomst als student.

“Néé”, zei Iacopo, toen ik in een reflex de straat opliep. “Je weet niet wie toekijkt. ­Misschien keren ze nog terug, als hij nog leeft.” Iacopo, nu, in een videocall: “Ik kan me die schietpartij niet goed herinneren, misschien omdat ik er toen meer aan gewend was.”

Hoewel ik samen met Iacopo even buiten Napels woonde en studeerde, in Salerno, bracht ik meer tijd door in de stad die me nooit meer zou loslaten. Altijd bij de familie Di Girolamo, bij ­Iacopo, die toen als videograaf werkte en me ieder weekend meenam naar huis, waar broer Tristano vaak was en moeder Charmaine telkens, als met een vingerknip, een bord dampende spaghetti serveerde. Vader Costanzo woonde na de scheiding elders en zag ik op feestdagen.

De talrijke weekends in Napels leidden tot een lange vriendschap met de Di Girolamo’s. Een vriendschap die soms sluimert, maar oplaait als Napoli wint. In die zestien jaar rijpte de droom van een scudetto, en zagen we al die tijd het leven aan het raam passeren. Het huwelijk van Iacopo in een kasteel in Napels, de geboorte van zijn twee kinderen, de verhuizing naar Bristol, de ziekte van Charmaine en Costanzo, de filmprijzen voor Iacopo, de academische onderzoeken van Tristano, enzovoort. En bij ieder jaar, bij iedere gebeurtenis, hoorden namen van spitsen. Op het huwelijk van Iacopo aten we ons een halve maagverzakking en dansten we tussen mannen met lichtblauwe dassen, en we weten allemaal nog dat Edinson Cavani dat jaar vaak scoorde. Toen Iacopo naar het Verenigd Koninkrijk trok, was Gonzalo Higuaín onze man, en bij de dood van mama Charmaine veroverde Victor Osimhen de harten. Het zou ieder jaar gebeuren.

Ook onze reporter stonde onder deze gigantische tifo, tijdens een wedstrijd van Napels in 2007, toen nog in serie B:. Beeld BY 3.0 / Napuliker

Forza Napoli! Maar ieder jaar eindigde op een ontgoocheling. Veel forza had ik overigens niet toen mijn moeder belde, daags na de maffia­moord op straat, en vroeg of alles goed ging: “Schijnt de zon daar al?” Een paar weken later las ik in een lokaal krantje hoe ’s nachts een moord was gepleegd in de straat waar ik met Iacopo woonde, in Salerno. Een moord gepleegd door iemand die Iacopo zowaar kende. De man zou nadien als spijtoptant het een en ander over de camorra onthullen, de georganiseerde misdaad in Napels en omstreken (dus ook Salerno), en kreeg als vergoeding een nieuw leven, een nieuwe identiteit. Iacopo zou de man later per ongeluk in de buurt van Rome treffen. Ze deden alsof ze elkaar niet (her)kenden.

Toen mijn familie op bezoek kwam, verborg ik het krantje onder een stapel studieboeken die ik nooit heb ingekeken. En toen ik met ­Iacopo ging voetballen in een buitenwijk ­gebood hij me geen woord te zeggen over de camorra, want de chauffeur die ons oppikte had naar verluidt iemand omgelegd met een goedendag. Dat is zo’n bol met stekels.

Gomorra, het beruchte boek van Roberto ­Saviano, was het jaar voordien gepubliceerd en richtte de spots op de schaduwkanten van de stad. Ik staarde me er blind op en kreeg een nieuwe bril opgezet: Saviano toonde me de werkelijkheid en legde uit waarom op iedere straathoek jonge gasten op brommertjes zich schijnbaar vervelen (het zijn wachtposten), dat ze een brommer krijgen als ze er eerst een pakketje coke mee durven te vervoeren en dat iedere wijk aan een bepaalde clan toebehoort.

Zoveel jaar later werkt Iacopo als regisseur aan een langspeelfilm over onschuldige ­camorraslachtoffers.

Erasmus had van meet af aan niks van doen met studeren, maar alles met ontdekken. En de grootste ontdekking was het Stadio San Paolo. De Di Girolamo’s voedden me met kennis, moedigden me aan hun stad te (proberen) begrijpen. Hun flat op Piazza San Gaetano werd de konijnenpijp waarlangs ik de geschiedenis ingleed en las over de vroegere overheersers van de stad, keek naar de films van Paolo Sorrentino en vanaf het balkon zag ik hoe Napels bij ­iedere wedstrijd van SSC Napoli in vliegtuig­modus ging, waarna het leven zich verplaatste naar wat toen nog Stadio San Paolo was (en nu Stadio Diego Armando Maradona) om zich er in verhevigde vorm af te spelen.

Daar, vlak bij de baai van Napels, ging de interesse voor de stad over in liefde, en begreep ik langzaam hoe al wat zich voordoet in de aftandse, anarchistische bunker die het stadion is, meer zegt over de stad dan eender welke gids. Met alle wijken die er vertegenwoordigd zijn, met de aan de camorra gelinkte ultra’s, met de weerstand tegen de trotse en eigenwijze eigenaar De Laurentiis, met de grote families die komen kijken, de neptruitjes van criminelen, de gezangen, de frustratie, de euforie van die blauwe zee aan mensen, en dan het peloton aan brommers dat de spelersbus achtervolgt: voor de West-Vlaamse dorpsjongen die ik toen was, bleek Napoli een doop, een worp in de werkelijkheid.

Cholera

Voetbal lijkt de gepaste hyperbool, het podium van een stad die zo vurig is als de nabijgelegen vulkaan. Dat is geen cliché, zoals ‘voetbal is religie’ er wel een is. Lange tijd was voetbal in Napels geen podium, maar een welkome afleiding van de economische problemen. Een Argentijn heeft dat veranderd. Nee, Maradona was geen halfgod, hoewel hij in Napels nog altijd op overdreven wijze wordt aanbeden. Hij was de meest begaafde voetballer uit de geschiedenis, meer niet, die overigens helemaal in de klauwen van de camorra zat, vooral van de Giuliano-clan. Die voorzagen hem van auto’s, huizen, Rolex-­horloges en cocaïne, in ruil voor foto’s in ­bladgouden badkuipen. Maar het achteloze ­talent heeft de identiteit van de stad wel echt veranderd.

“Daarvoor moeten we terug naar de jaren 70”, zegt Tristano. “Eerst was er een cholera- epidemie in Napels, in 1973 (in vijf dagen tijd werden 900.000 mensen gevaccineerd in de stad en werd een ramp enigszins voorkomen, red.).

“Korte tijd later, in 1980, richtte een aardbeving de stad bijna ten gronde. Veel gebouwen liepen grote schade op, net als de economie. En te weten dat de werkgelegenheid al heel laag lag, dat de sociale zekerheid hier nog altijd weinig voorstelt en dat er altijd gelachen werd en wordt met de stad. Veel mensen konden hun huis niet meer in en vluchtten naar de toen nog elegante woonblokken van Le Vele (de gebouwen hebben de vorm van ‘zeilen’), aan de rand van de stad, in Scampia. Later liep alles er verkeerd. Le Vele veranderde in een plek voor hen die niks meer hadden en werd zo de voedingsbodem van de camorra, en het latere decor van Gomorra van Roberto Saviano.”

Altijd al was Napels de pispaal van Italië, zeker voor de grote teams uit het noorden, met het gehate Juventus op kop, en voorts ook AC Milan, Internazionale, Hellas Verona, Atalanta Bergamo enzovoort. Bij uitwedstrijden in het noorden worden de supporters van Napoli als volgt begroet door de fans van de thuisploeg: ‘Benvenuto in Italia’. Daar zit nog humor in. Hierin niet meer: ‘O Vesuvio, lavali col fuoco’, ‘O Vesuvius, was hen met vuur’. Of nog: ‘I napoletani, sono cholerosi, terremotati’, ‘de Napolitanen, het zijn choleralijders, het zijn slachtoffers van een aardbeving’. Niet dat de Napolitanen zelf altijd over Kortjakje zingen, maar toch. Tristano: “Zelfs toen ik aan de universiteit van Bologna studeerde, werd ik als het ware racistisch bejegend.”

Tristano (l.) en Iacopo Di Girolamo, de Napolitaanse vrienden van onze reporter. Beeld RV

Te midden van de neergang van de stad meerde een Argentijn aan in de baai. Diego ­Maradona verliet FC Barcelona en kwam zowaar naar Napels. “Hij dirigeerde het team in zijn eentje naar onze eerste titel uit de geschiedenis, in 1987”, zegt Tristano. “Dat was een echte revanche op het noorden. Het eergevoel van de Napolitanen speelde op. We waren terug. We hadden opnieuw bestaansrecht na die moeilijke jaren. De stad trok zich op aan het team en hoopte op een betere toekomst. Maradona wordt hier niet zomaar aanbeden, hij stond en staat voor het bestaansrecht van ­Napels.”

De macht van het Italiaanse voetbal is nog altijd geconcentreerd in het noorden, met ­Napoli als enige Zuid-Italiaanse ploeg die ooit de scudetto won. Het maakt van de stad ook de trots van een hele regio. Alleen zijn de tifosi in Napels ver doorgeslagen in die trots. Ze hebben de club groter gemaakt dan het leven. Dat was al zo in 2007.

Samen met Iacopo en Tristano nam ik op een warme junidag plaats in de Curva B, tussen de ultra’s. Drie uur voor aanvang zat die hele zuidkant al vol, iedereen met een panino op de schoot en een blikje bier in de hand, te schreeuwen naar de scheidsrechters die het veld kwamen keuren. In die drie uur leerde ik vijf clubliederen. Er werden ook blauwe en witte T-shirts uitgedeeld voor een gigantische tifo: ‘TI AMO’. Napoli speelde toen nog in Serie B, maar wel voor vijftigduizend toeschouwers. De wedstrijd tegen Lecce stond in het teken van de promotie. Napoli won met 1-0, en toen bij het doelpunt van Emanuele Calaiò de armen de lucht in gingen, gingen ook de T-shirts wat omhoog, en zag ik messen in de broek van de ultra’s. Alles kwam samen: de schietpartij met Iacopo, het boek van Saviano, de brommertjes op de straathoek, maar ook de ontluikende liefde voor club en stad, de zoektocht naar eer, de cohesie, het vuur.

Daags nadien volgde het eerste mondeling examen op de universiteit. De prof droeg die dag een keurige trui, maar ik merkte een pin van Napoli op en begon over de wedstrijd. Twintig minuten lang bespraken we het doelpunt van Calaiò en gingen uitvoerig in op de passage van Bertrand Crasson bij Napoli, in de jaren negentig. 30/30 was het examenresultaat.

Ik werd alleen maar meer supporter. “Toen in 2011 mijn zoon werd geboren”, zegt Iacopo, “woonde ik nog in Napels. Tijdens de bevalling keek de gynaecoloog naar de Champions ­League-wedstrijd Napoli-Manchester City. ‘Uw zoon is geboren bij het tweede doelpunt van Cavani’, zei hij. Napolitanen kunnen echt hun verstand verliezen als het over voetbal gaat.”

Tristano zat toen overigens in de tribune en ging na afloop op bezoek in het ziekenhuis, met een sjaal om de hals.

Na een bord frieten in mijn geboortedorp in West-Vlaanderen nam ik Iacopo ooit mee naar een wedstrijd, SV Zulte Waregem tegen KV Mechelen. Het enige gezang kwam van de vogels in de bomen. “Dus dit was een match uit de hoogste afdeling, hè?”

Er is geen vergelijking mogelijk. Napoli is een bruistablet.

Famiglia

En het Charleroi van Italië, dat ook, de plek waar noorderlingen op neerkijken. Al is het ­geheugen kort, ook in Italië. Napels heeft een vuistdikke geschiedenis, was ooit na Londen en Parijs een van de belangrijkste steden van ­Europa. Gesticht door Griekse kolonisten deden nadien ook de Romeinen, de Byzantijnen, de Normandiërs, de Fransen, Spanjaarden, Habsburgers en Amerikanen de stad aan. Het maakt van Napels een lappendeken met oude tempels en kerken, met kastelen en smalle stegen, veelkleurig en ongrijpbaar, met een al even onbegrijpelijke taal waarin zich resten van de oude overheersing verschuilen.

De Napolitanen voegen overigens zelf ‘Noord-Italianen’ toe aan het rijtje van overheersers, sinds de eenmaking van het land in 1861. Tot dan was Napels onder de Bourbons het trotse hoofd van het Koninkrijk der Beide Siciliën. De stad floreerde. Na de Risorgimento, de lange periode van eenmaking, verschoof de macht naar het noorden, naar Piëmont en hoofdstad Turijn, en groeide de kloof tussen noord en zuid.

Een Amerikaanse politicoloog, Edward Banfield, dichtte de lagere welvaart in het zuiden eind jaren 50 toe aan de hechtere familiebanden, zo staat te lezen in het boek De reis van de mensheid van Oded Galor. Die banden zouden verbinding met vreemden bemoeilijken, samenwerking in de weg staan, dus ook de economie en de politieke eenheid.

De titel is nog niet binnen, maar de eeuwenoude stad kleurt al wekenlang lichtblauw. Maradona (bovenaan afgebeeld) kijkt goedkeurend toe. Beeld AP

Dertig jaar later verwees een andere politicoloog, Robert D. Putnam, naar de lange, feodale geschiedenis van Napels, die van de Normandische koningen, die in tegenstelling tot de vrijere economie in het noorden, dat zich ontdeed van het Heilig Roomse Rijk, minder ruimte bood om democratische instituties op te zetten. De noorderlingen zouden daardoor actiever deelnemen aan het politieke leven en meer vertrouwen hebben in de ander, ook op handelsvlak. Zuiderlingen waren volgens Putnam gewend aan hun povere inbreng in het sterk hiërarchische systeem en trokken zich daarom terug in eigen kring, in la famiglia.

“Dat is nog altijd zo”, zegt Iacopo. “Toen mama ziek werd, was duidelijk dat er geen maatschappelijk vangnet is. Je verdwaalt niet alleen in de bureaucratie, maar realiseert je dat er bij afwezigheid van een sterke sociale zekerheid weinig anders rest dan je eigen familie.”

Pizzo

Iacopo: ‘Ik heb altijd een duale relatie met de stad gehad. Zeker toen ik er woonde. Haat en liefde. Haat omdat de werkgelegenheid te laag was, en is. Je werd gewoon amper betaald of zelfs helemaal niet. Ik voelde me ook vaak onveilig in Napels, zag afrekeningen op straat, werd een paar keer beroofd, net als mijn moeder, en werd in elkaar geslagen aan onze flat. Zomaar, door een groep van zes kerels. Pas in het buitenland besefte ik hoe apart Napels is.

“Maar telkens als ik terugkeer zie ik een snel veranderende, maar nog altijd chaotische stad. In een paar jaar tijd heeft het toerisme het overgenomen. De luchthaven van Napels ligt midden in de stad. Je ziet het ene na het andere vliegtuig vol toeristen overvliegen.”

Tristano: “Napels is een soort Venetië geworden. Op Piazza San Gaetano is het moeilijk om nog Zoom-vergaderingen te doen, door het achtergrondlawaai. Kijk ik door het raam, dan zie ik drommen mensen. Ook ’s nachts. Vroeger voetbalden kinderen op de lege pleinen, nu zijn die ingenomen door terrassen van nieuwe bars en restaurants. In ons flatgebouw zitten ondertussen al drie B&B’s.

“De uitbaters van het winkeltje waar mijn moeder vroeger haar shampoo kocht, hebben de winkel tot een pizzeria omgebouwd. Vlak bij San Gaetano werd een tijd geleden een bomaanslag gepleegd op een heel populaire pizzatent, omdat de eigenaar geen pizzo (protectiegeld) wilde betalen aan een camorraclan. Sindsdien is die pizzeria nog populairder.

Bordkartonnen versies van spelers als Victor Osimhen (m.) en Khvicha ­‘Kvaradona’ Kvaratskhelia. Beeld Getty Images

“Ik zie ook een link tussen het toerisme en het voetbal. De voorbije jaren speelde Napoli vaak in de Champions League. Dat zorgt voor extra aandacht in buitenlandse kranten. Toeristen dragen nu truitjes van de club. Ook Maradona’s dood speelt mee. Aan de grote muurschilderingen staat het vol Argentijnen in een truitje van Boca Juniors.”

Iacopo: “Napels is veiliger geworden. Er wordt goed verdiend aan de toeristen, dus waarom zou je hen wegjagen met berovingen en vechtpartijen?”

Tristano: “De camorra verkoopt een hoop neptruitjes en vlaggen, en houdt zich koest. Tot een paar jaar geleden had je jonge gasten die zich – al dan niet aan een clan verbonden – ­lieten gelden. Die reden met brommers door

de steegjes en losten geweerschoten, stesa ­genoemd, zoals beschreven in De kinderen in de sleepnetten van Saviano. Dat zie je nu minder.”

Lionel

Het bijgeloof sterkt de Napolitanen. In 1986 won Argentinië het wereldkampioenschap voetbal dankzij Maradona. Het seizoen daarop leidde Maradona Napoli naar de eerste titel.

Drieëndertig jaar – de leeftijd van Jezus – na de laatste titel van Napoli, is de geest van de overleden Argentijn neergedaald, dat bewees het WK in Qatar. Eind 2022 werd Argentinië opnieuw wereldkampioen, met dank aan de opvolger van Maradona, Messi. Op het kerkhof van Buenos Aires, schreef iemand op een muur: ‘No saben lo que se perdieron’. ‘Je weet niet wat je hebt gemist.’

Zoals de geschiedenis voorschrijft wordt een Argentijnse titel gevolgd door een Napolitaanse titel. Tristano Di Girolamo besluit: “Deze scudetto is niet die van één ster, zoals Maradona, maar die van een gestructureerde, goed geleide ploeg, vol internationale spelers, in een stad waar het vol loopt van toeristen van over de hele wereld. Dit is geen wraak op het noorden, maar een bevestiging, een hernieuwing van het vertrouwen. Forza Napoli.”

Sempre.

SSC Napoli kan dit weekend kampioen spelen als het zondag zelf wint van Salernitana, en diezelfde dag Lazio Roma niet wint van Inter Milaan.