Vuelta staat voor de deur: niet vallen in Nederlandse start, aanklampen op Spaans geitenpad

Uitdaging nummer één voor Remco Evenepoel ligt niet in Spanje maar in Nederland. Want met alle straatmeubilair in de Utrechtse binnenstad, een biljartvlak parcours, een troep hypernerveuze renners en een massa enthousiaste Belgen langs de kant heeft de Nederlandse driedaagse alle ingrediënten om van de start van de Vuelta een chaotische boel te maken.

“Niet vergalopperen in Nederland”, luidt de goede raad van José De Cauwer. “Die eerste ritten zijn altijd gevaarlijk. Uiteraard is winst in die ploegentijdrit prachtig en de ploeg van Evenepoel moet natuurlijk alles uit de kast halen. Maar moet hij er als eerste over de streep komen? Moeten ze er ten koste van alles nog die extra seconde proberen af te halen? Dat zou een onnodig risico zijn. Winst is niet cruciaal als je dat over drie weken Vuelta bekijkt.”

Les Praeres de Nava

Rit negen wordt een eerste keer supergevaarlijk voor Evenepoel, meent De Cauwer. Dat wacht de steile Les Praeres de Nava in de finale. De rustdag mag dan binnen handbereik liggen, het wordt een kwestie van klaarwakker blijven tijdens de 171,4 kilometer tussen Villaviciosa en Les Praeres.

“De beklimmingen tijdens die rit overleeft hij wel. Zeven, acht procent, daar zou hij niet in de problemen mogen komen.” Maar het venijn zit in de staart. Les Praeres de Nava is een geasfalteerd geitenpad van 3,9 kilometer met een gemiddelde stijging van 12,9 procent, met een eerste helft aan liefst 16 procent. “Het wordt kijken hoe Evenepoel die drie, vier kilometer overleeft en hoe de echte berggeiten dat doen.”

Beeld ANP Graphics

Dinsdag 30 augustus zou weleens een heel belangrijke dag kunnen worden voor Evenepoel, zegt De Cauwer. “Hier kan hij een zaak doen.” De individuele tijdrit tussen Elche en Alicante, waar Evenepoel de streek als zijn broekzak kent, staat op de agenda na rustdag twee. Zaken doen kan langs de 31,5 vlakke kilometers aan de Costa Blanca. Niet technisch, geen kans op fouten. Als jongeling komt hij normaal fris uit de rustdag.

“Hij moet zich daar niet bezighouden met ontsnappingen die hij kan missen, met andere favorieten volgen… Hij moet zich er puur op tijd concentreren. De temperatuur in die regio kan een valkuil zijn. De renners kunnen van het Baskenland in week één terechtkomen in een hete 35 graden voor deel twee van de Vuelta. Het wordt toch een ontdekking hoe hij dat zal verteren. Evenepoel ziet in die individuele tijdrit een prestigeslag, maar laten we toch eerst afwachten hoe hij die lastige rit ervoor heeft verteerd. En alles daarvoor. In een ronde kun je wel focussen op één rit, maar het is de combinatie van elke dag die alles bepaalt.”

De grootste horde om te nemen ligt voor Evenepoel op het dak van de Vuelta. De Alto Hoya de la Mora, met zijn 2.512 meter hoogte de enige klim die het label ‘buiten categorie’ draagt, wordt een sprong in het ongewisse. “Van aan de voet is dat 28 kilometer klimmen. Middenin liggen stroken van 12 tot 14 procent. Dat is dodelijk”, zegt De Cauwer. “Hij is iets lichter, heeft erop getraind, maar Evenpoel boven 2.000 meter blijft een groot vraagteken. Bovendien zijn we tegen dan veertien dagen ver. Ik kijk er echt naar uit hoe hij het skistation op de top zal bereiken. Dit kan een kantelpunt zijn.”