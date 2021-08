Vuelta: Roglic staat per ongeluk weer in het rood na spurt bergop

Hoe het voelde om opnieuw in het rood te zitten, werd Roglic na rit 6 gevraagd. “Goed. Leuk. Mooi. Iedereen wil dit”, antwoordde hij. Een leugentje.

Het was absoluut niet de bedoeling van de 31-jarige Sloveen om de leiderstrui zo snel te heroveren. Veel liever had hij die aan een collega gelaten, een van de onbeduidende soort. Want leider zijn, dat kost moeite. Daar horen podiumceremonies bij en interviews en extra dopingcontroles. “En in een grote ronde wil je zo veel mogelijk energie sparen”, bekende Roglic gisteren. “Maar het is niet mijn eerste leiderstrui. Ik weet hoe het werkt.”

Magnus Cort Nielsen won overigens de zesde etappe van de Ronde van Spanje. De Deen van Education First bleef in de laatste meters van een pittige klim de aanstormende Roglic net voor. De Italiaan Andrea Bagioli werd derde, op twee seconden van Nielsen en Roglic.

Geen ideale scenario

Jumbo-Visma kon nog niet overtuigen in deze Vuelta. In die zin is de rode trui evenmin een cadeau. Maar Roglic had het gisteren moeilijk anders kunnen spelen. In zijn ideale scenario was de kopgroep ruim buiten schot gebleven en had hij met de andere tenoren gevochten om tijdswinst op het slotklimmetje. Dat laatste gebeurde ook, en Roglic deed het uitstekend, maar omdat de kloof met de vluchters van de dag ondertussen zo klein was geworden viel de leiderstrui opnieuw in zijn schoot.

“Ik had goede benen en heb er op het einde nog een spurtje uitgeperst”, zei hij. “Dat leverde rood op, ja. Dat was niet het doel, maar dit zijn zoete zorgen. Belangrijker is dat ik me goed voelde en uit de problemen ben gebleven.”

Vandaag staat een echte bergrit op het programma met zes beklimmingen, waarvan twee van eerste categorie (een helemaal aan het begin van de etappe en een helemaal op het einde). “Wat ik verwacht? Ik denk niet dat de concurrentie me omhoog gaat duwen. Het zal à bloc zijn.”