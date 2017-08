In 2013 was de laatste keer dat een Vuelta-rit eindigde in Tarragona. Toen won Philippe Gilbert voor het eerst in de regenboogtrui als wereldkampioen. Wie volgt de Belg vandaag op? Klik op het plus-icoontje naast live-commentaar voor het laatste nieuws van onze Nederlandse collega's.

¿¿Etapa 4 | Stage 4¿¿#LV2017 ¿¿Escaldes-Engordany>¿¿Tarragona. Anella Mediterránea 2018 ¿¿ 198,2 km ¿¿ 13:00 + info ¿ https://t.co/DgwnDMiz7i pic.twitter.com/2j2IeoPO44 — Vuelta a España(@ lavuelta) 21/08/17 02:00