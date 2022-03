Vrancken vertrekt na dit seizoen wellicht bij KV Mechelen

Na vier jaar als trainer van KV Mechelen vindt Vrancken het tijd voor een nieuwe uitdaging. Hij en zijn entourage zitten na de reguliere competitie samen met het bestuur van Malinwa om een vertrek te bespreken. Vrancken hoopt zijn contract van onbepaalde duur in onderling overleg te kunnen beëindigen.

Naar verluidt heeft Vrancken geen concrete aanbiedingen van andere clubs op zak. Dat er interesse zal komen uit binnen- of buitenland na zijn parcours bij KV lijkt echter een uitgemaakte zaak. In november vorig jaar meldde Championship-club Barnsley zich al. Wat naast zijn persoonlijke ambities ook meespeelt, is dat Vrancken momenteel botst op de limieten van de club. Het transferbudget is beperkt, de trainingsinfrastructuur kan beter.

Vrancken is de langst zittende coach in het Belgische profvoetbal. Hij leidde Malinwa naar de titel in 1B, een historische bekerwinst en twee zesde plaatsen in 1A. Op dit moment heeft de club uitzicht op een plek in de Europe play-offs.