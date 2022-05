Vrancken bijna rond met Genk, afkoopsom laatste horde

Wat in de sterren geschreven stond, is nu ook zo goed als rond. Wouter Vrancken is hard op weg om de nieuwe coach van Racing Genk te worden. Er ligt een contract van onbepaalde duur klaar voor de succescoach van KV Mechelen. Genk moet enkel nog een akkoord met Malinwa vinden over de afkoopsom.

Dat de wegen van Racing en Bernd Storck zouden scheiden was al veel langer duidelijk. Zondag rond tien uur werd het vertrek van de Duitser officieel. “Beide partijen hebben een andere toekomst voor ogen”, viel er te lezen in het communiqué van de Limburgse club. De toekomst van Storck ligt mogelijk in Eupen, die van Genk overduidelijk bij Wouter Vrancken.

Een verrassing was dat niet meer. Al jaren wordt Vrancken aan de Limburgers gelinkt. Het perfecte moment diende zich nooit aan. Tot nu. Genk kende een bijzonder teleurstellend seizoen waarin de doelstellingen – meedoen voor de titel en Europees overwinteren – niet werden behaald. De club moest zelfs alle zeilen bijzetten om de top acht te halen. Eenmaal in de Europe play-offs kon de ploeg onder Storck nooit echt overtuigen.

Geregeld werd benadrukt dat in het in de huidige kern aan feeling met de club ontbreekt. Vrancken staat na vier topjaren bij Mechelen voor herkenbaar voetbal. Niet voor niets krijgt zijn ploeg daarvoor wekelijks lof van tegenstrevers. En meer nog: als ex-speler en Limburger weet hij heel goed waar Racing Genk voor staat.

In zijn zoektocht naar een nieuwe coach dacht men in Genk ook aan Besnik Hasi, maar vooral aan Mark van Bommel. De Nederlander solliciteerde zelf. Werd recent op het jeugdcomplex en op de thuismatch tegen Charleroi gespot. Hij was zeer gecharmeerd, toch verkoos hij een overstap naar Antwerp.

Zo werd Vrancken de absolute topfavoriet in de Cegeka Arena. Zaterdagavond, na het doelpuntloze gelijkspel tussen zijn voormalige en toekomstige club, werd de deal quasi beklonken. Op enkele details na is Vrancken persoonlijk rond met Genk over een contract van onbepaalde duur. De Limburgers moeten wel nog langs KV Mechelen passeren, waar Vrancken nog een overeenkomst heeft.

Zijn afkoopclausule bedraagt 600.000 euro, al is er ruimte voor onderhandeling. De verwachting is dat Genk zich snel officieel meldt in Mechelen om de onderhandelingen af te ronden. De 43-jarige Vrancken trekt vrijdag immers op vakantie met zijn gezin en wil duidelijkheid nog voor hij het vliegtuig op stapt.

Vrancken, dit seizoen omgedoopt tot ‘De Keizer’, vertrekt alleszins door de grote poort bij KV Mechelen. Na affluiten werd zijn naam gescandeerd – “Hij is te goed voor Racing Genk”, werd onder meer gezongen - en kroop hij even de spionkop in. Vrancken sprak het publiek ook toe van in de middencirkel. “Het is schitterend wat we allemaal samen hebben meegemaakt en bereikt. Ik ben fier dat ik bij zo’n geschiedenisrijke club zelf voor een stukje in de geschiedenisboeken ben geraakt. Ik wil iedereen bedanken. Het bestuur, de staf en mijn spelers. En ook mijn gezin. Mijn lieve vrouw en drie geweldige kinderen zorgen voor balans in mijn leven. Ik wil ook jullie, de supporters, bedanken voor de steun. Voor mij is dit geen gewoon voetbalstadion meer, maar wel een thuis.”

Tot in de vroege uurtjes werd Vrancken gevierd Achter de Kazerne. De selfies, handshakes en knuffels met fans waren niet te tellen. Weinig trainers die kunnen zeggen dat ze op deze manier afscheid namen van hun club. Afwachten of Vrancken hetzelfde kan neerzetten in Genk. In Mechelen staan ze intussen dicht bij een akkoord met de Nederlander Danny Buijs, zaterdag aanwezig in Mechelen. Hij liet tijdens de gesprekken een positieve indruk na en had vrijdag nog een onderhoud met Vrancken. De laatste financiële punten en komma’s moeten nog worden uitgeklaard.