Vossen redt Zulte Waregem met zijn 150ste doelpunt in de Belgische eerste klasse

Vossen scoorde 77 keer voor Genk, 6 keer voor Cercle Brugge en 42 keer voor Club Brugge. In zijn derde seizoen bij Zulte Waregem bracht hij zijn totaal nu op 25, en in de Belgische competitie dus op 150. Daarmee komt Vossen op de tiende plaats ooit sinds het ontstaan van het profvoetbal in ons land.

Na de achtste zege van het seizoen mocht het legioen van Zulte Waregem ook een diepe zucht slaken. Het behoud is zo goed als zeker. “Ons seizoen is niet gedaan, we gaan nog punten pakken”, verzekerde coach Timmy Simons.

Maar hoe moet het straks verder? Voor het bestuur van Zulte Waregem ligt er behoorlijk wat werk op de plank. Gaan ze verder met Simons en diens trouwe luitenant Davy De fauw? Liefst tien spelers van de A-kern zijn einde huur of einde contract, met Jean-Luc Dompé (zaterdag goed voor zijn veertiende assist en zijn derde goal) voorop. Als er komend seizoen drie rechtstreekse zakkers zijn, dan mogen ze in de Elindus Arena niet nog eens op een half mirakel rekenen om te overleven.