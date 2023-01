Vormer traint eerste keer aan Gaverbeek: ‘Fit om zondag te starten’

Het oefencomplex van Zulte Waregem is in niets te vergelijken met het Basecamp van Club Brugge. “Maar dit is ook best knap, hoor”, zegt Ruud Vormer (34). “Goede velden. Alles wat ik over deze club hoorde, klopt met wat ik vandaag zag.”

Vormer werd al in verband gebracht met Zulte Waregem toen zijn vriend Davy De fauw er vorig seizoen assistent-coach was. Nu lag KV Kortrijk op de loer en waren er mogelijkheden in Nederland, maar was de keuze al bij al snel gemaakt.

“Mijn vrouw en onze drie kinderen zagen een verhuis niet zitten, ikzelf al helemaal niet. Alleen Utrecht heb ik even overwogen, met Bas Dost die daar speelt, maar we kwamen snel tot de conclusie dat Zulte Waregem ideaal was. Al moest ik wel een paar dagen nadenken over het vooruitzicht van degradatievoetbal, dat is al geleden van mijn laatste jaar bij Roda.”

Tranen voor PSG

Bijna anderhalf jaar moest Vormer het voetbal missen. Het afscheid bij Club Brugge blijft nazinderen, hoe luchtig hij er ook tracht overheen te stappen. “Het einde was wrang. Dat had best op een andere manier gekund, maar het is wat het is. Ik laat het nu liever even allemaal liggen.”

Club Brugge blijft wel in zijn hart zitten. “Die eerste keer naast de ploeg vallen, tegen Paris Saint-Germain, was verschrikkelijk”, erkent hij. “Daar heb ik traantjes voor gelaten, ja. Je bent kampioen geworden en dan wil je je in de Champions League tonen. In die periode was ik geen leuke vader, altijd chagrijnig thuis na de training. Maar je kunt niet anders dan het een plaats te geven.

“Niet vergeten dat ik een fantastische tijd heb gehad bij Club. Zeven topjaren, met de eerste titel als absoluut hoogtepunt: 4-0 tegen Anderlecht, onvergetelijk. Het eerste jaar onder Ivan Leko, met de Gouden Schoen, met dertien goals en een pak assists, was ook heel mooi. Maar kunnen we het over Zulte Waregem hebben? Mijn focus is nu hier.”

De Nederlander kent nog niet alle ploegmaats bij Zulte Waregem. Beeld BELGA

Twijfels bij Leye

Vormer treft aan de Gaverbeek een jonge groep, waaraan hij vooral leiderschap moet toevoegen. “Ik ken hier nog niet zoveel jongens. Jelle Vossen uiteraard, met wie ik vandaag voor het eerst carpoolde. Zinho Gano ook. Die jonge jongens leer ik wel snel kennen. Dat ik hun veel kan leren zal best, maar ik moet het toch zelf tonen.”

Coach Mbaye Leye uitte een week geleden nog twijfels bij Vormer. “Daar begrijp ik hem echt wel in”, klinkt het. “Met veel minder balbezit zal ik hier anders moeten functioneren dan bij Club. Ik wil de coach en de ploeg nu vooral helpen door onderin weg te geraken, door tegen KV Mechelen meteen de drie punten te pakken. Of ik klaar ben om zondag te starten? Fit voel ik me zeker. Een zekere spanning voel ik ook. Na al die jaren is dat misschien niet nodig, maar ik wil het gewoon goed doen. Dat eis ik van mezelf.”

Het contract bij Zulte Waregem begint met zes maanden huur en daarna nog twee seizoenen erbij. Maar wat als de club de degradatie niet kan ontlopen? “Nee, dan blijf ik niet”, zegt Vormer eerlijk. “Dan moet ik op dat moment bekijken waar ik zin in heb; in 1B alvast niet. Maar ik ga niet uit van een degradatie. Met wat ik hier tijdens mijn eerste training heb gezien, is er genoeg kwaliteit om niet te zakken.”