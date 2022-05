Vormer of Balanta: wie vervangt de onfortuinlijke Rits in volle titelstrijd?

Het verdict is hard voor Mats Rits, meedogenloos zelfs. De voorste kruisband van zijn rechterknie: gescheurd. Een operatie volgt binnenkort. Het herstel zal minstens zes maanden duren. Weg Champions’ play-offs en Europees voetbal dit najaar.

Alfred Schreuder moet dus puzzelen in volle titelstrijd. Leuk is anders. Temeer omdat hij Rits niet één op één kan inruilen. Eder Balanta is een ander type, ook Ruud Vormer verschilt qua kwaliteiten. Rits is een loopwonder, onvermoeibaar, met een neus voor infiltraties.

Vormer, die zijn ploegmaat op Instagram een hart onder de riem stak, leunt wat dat betreft het dichtst tegen hem aan. Hij was niet toevallig zijn vervanger, zondag in het Lotto Park. Maar dat maandenlange bankzitten heeft Vormer duidelijk wedstrijdritme gekost. Zijn invalbeurt verliep moeizaam.

Keuze van het hart

Het maakt het vraagstuk richting Union des te interessanter. Wat doet Schreuder? Kiest hij voor Vormer? Of voor Balanta? Voor traptechniek en metier, of voor een rudimentaire Colombiaan om zijn middenveld te versterken?

Zijn hart zegt ongetwijfeld Vormer. Schreuder wilde aanvankelijk van hem zijn nummer zes maken, omdat hij in de ideale wereld voor zijn defensie iemand met goede voeten heeft lopen die de opbouw verzorgt. Laat dat nu net datgene zijn waar Balanta vaak tegen zondigt. Hoe sterk die in de duels en in de recuperatie ook is, al te vaak volgt erna balverlies. Los van de (overbodige) overtredingen die hij daarnaast regelmatig maakt. Ook iets waar Schreuder allergisch voor is.

In zijn zoektocht naar evenwicht was er finaal voor beiden geen plaats meer in de basis. Vormer verdween begin februari uit de ploeg, Denis Odoi werd vanaf dan de vaste nummer zes. En de laatste keer dat Balanta mocht starten dateert intussen al van eind januari op Kortrijk. Om maar te zeggen: geen van beiden verkeert momenteel in topvorm.

Team voorop

Toch zal een van hen de komende weken Rits moeten vervangen. De optie om Charles De Ketelaere naar het middenveld te halen en Sargis Adamyan voorin als spits uit te spelen lijkt niet realistisch. Schreuder speelde de voorbije maanden nog geen halfuur met én Lang, én De Ketelaere, én Adamyan. Bovendien wisselde hij in de reguliere competitie tegen Union nog Noa Lang aan de rust voor Balanta. “Ik moest een tactische greep doen”, verdedigde Schreuder zich toen na afloop. “Dat heeft dan even niks met Lang te maken. Het gaat om het team.”

Club verloor die avond voor rust de slag op het middenveld, zag ook de Nederlander. Dus posteerde hij na de pauze Balanta aan de zijde van Vormer. Odoi was toen nog van Fulham.

Schreuder gaf zondag, na de 0-0 in Anderlecht, al aan dat hij “ging kijken hoe Union het de vorige wedstrijd tegen ons heeft aangepakt”. Zijn verstand zal het daarbij halen van zijn hart. Met Buchanan, Skov Olsen, Lang, De Ketelaere en Vanaken staan namelijk al een pak offensief ingestelde spelers op het veld.

Balanta of Vormer, welk puzzelstukje wordt het? In Knokke of Sint-Katelijne-Waver – hij switcht al eens van woonplaats – kijkt er één sip naar zijn gezwollen knie. Hopend dat zijn ploegmaats na hun steunbetuigingen straks ook voor een nieuwe landstitel zullen zorgen.