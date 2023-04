Vormer en Vossen: ‘Als je niet wint in Eupen verdien je het ook niet om in eerste klasse te blijven, toch?’

Samen wonnen Ruud Vormer en Jelle Vossen (allebei 34) al twintig prijzen, maar nu dreigt er een degradatie op hun cv te komen. Enkel als Zulte Waregem zes op zes pakt, kan het zich misschien nog redden. ‘Dit is veel moeilijker dan voor de titel spelen.’

Jullie hebben dit seizoen slechts één keer zes op zes gepakt. Geloven jullie er nog in?

Vormer: “Jawel.”

Vossen: “Het is ook een ander verhaal omdat we nog tegen Eupen spelen. Als we daar winnen, hangt alles af van de slotspeeldag. We kunnen Eupen, dat nadien nog naar Club Brugge moet, zenuwachtig maken.”

Vormer: “En als je niet wint in Eupen verdien je het ook niet om in eerste klasse te blijven. Ja, toch? Het is alles of niets.”

Vorig weekend verloren jullie in minuut 96 van Charleroi, terwijl er meer in zat. Hoe vaak hebben jullie dat al gehoord?

Vossen: “Het is het verhaal van ons seizoen. Vaak was het ‘net niet’. We hebben meermaals laat punten uit handen gegeven, altijd enorm zuur. Als je van die matchen er een paar over de streep kunt trekken, dan zit je nu nooit in de problemen.”

Hoe gaat het er dan in Charleroi na afloop aan toe in de kleedkamer?

Vormer: “Het was stil. Dat heeft niets te maken met gelatenheid of zo. Het was gewoon pure ontgoocheling. Gelukkig hadden we nadien twee dagen vrij. Dinsdag herbegonnen we en dat ging eigenlijk best goed.”

Vossen: “We kregen al zo veel mentale tikken en telkens krabbelden we weer recht. Daar maak ik me ook nu geen zorgen over.”

Vormer: “Er wordt door de week trouwens nog wel gelachen, hoor. Dat moet ook. Er is niemand dood.”

Vossen: “Constant met een lang gezicht rondlopen helpt ons niet vooruit. Sommige jongens zijn er wel bij gebaat om niet te veel info van buitenaf te laten binnenkomen.”

Vormer: “Zelf lees ik nog altijd mijn krantjes. Het maakt me niet zoveel uit wat er wordt geschreven. Bij Club komt er wel wat meer op je af.”

De naakte cijfers: jullie scoorden 43 keer en doen daarmee beter dan zeven andere ploegen. Maar jullie hebben er ook…

Vormer: (onderbreekt) “…74 tegen. Dat is wel héél veel. Het is een mirakel dat we nog een kans maken op het behoud, want normaal zak je altijd met 74 tegengoals.”

Vossen: “Het is inderdaad een probleem. Onlangs scoorden we twee keer op Standard en op Charleroi. Toch hielden we daar maar één punt aan over. Dat zou niet mogen. Veel van onze tegengoals waren vermijdbaar. Vaak incasseerden we er door individuele fouten of afspraken die niet werden nageleefd.”

Vormer: “Het is ook te makkelijk om naar de verdedigers te wijzen. Elkaar afmaken heeft geen nut. Je speelt samen, je wint samen, je verliest samen. Het is een cliché, maar het is gewoon zo.”

Teleurstelling bij een nederlaag tegen Antwerp. "Het is een mirakel dat we nog een kans maken op het behoud, want normaal zak je altijd met 74 tegengoals." Beeld Photo News

Ik dacht altijd dat een ploeg met Jelle Vossen en Zinho Gano, allebei een garantie op tien à vijftien goals per jaar, nooit in de problemen kon komen.

Vormer: “Zo zie je maar weer.”

Vossen: “Na onze eerste matchen had ik ook het gevoel dat het een heel leuk seizoen ging worden. Maar dan kwamen we in een periode van ‘net niet’. Tijdens de winterstop beseften we dat er iets bij moest. De club is ook de transfermarkt opgegaan. Ruuds komst gaf de groep een boost. Een ex-Gouden Schoen die naar Waregem kwam: dat was een signaal dat de club er alles aan wilde doen om erin te blijven. Ruuds schouderblessure betekende dan weer een tik.”

Vormer: “Ik had bij mijn komst ook een goed gevoel. Vooraf had ik verwacht dat de groep dieper zou zitten. Toch was er veel positieve energie. Maar ja.”

Half maart wisselde Zulte Waregem nog van trainer. Wat was jullie gevoel daarbij?

Vossen: “Ik denk niet dat er problemen waren tussen Mbaye Leye en de spelers. Dat zag je aan het enthousiasme en de inzet op training. Mbaye is niet dé schuldige. Voor hem was het ook frustrerend dat we zoveel matchen weggaven. Maar het is het harde lot van de coach: als de resultaten uitblijven, wordt er naar hem gekeken. Ergens anders was het misschien al eerder gebeurd.”

Vormer: “We moeten als spelers vooral naar onszelf kijken. Maar je weet: de trainer is altijd de lul. Zo werkt dat.”

Jullie waren het gewend om voor de prijzen te spelen. Hoe gaan jullie met deze situatie om?

Vormer: “Ik zei het al eerder tegen Jelle: ‘Dit is een heel ander soort stress, minder leuk.’”

Vossen: “Ik vind dit veel moeilijker. Als je voor de titel speelt en het loopt mis, dan zijn de gevolgen minder verregaand. Nu speel je echt om een club te redden. Ik neem dit meer mee in het achterhoofd. Sommigen zijn hier al dertig, veertig jaar actief. Gaan ze bij een degradatie allemaal hun job kunnen behouden? Wij hebben hun toekomst voor een deel in handen.”

Vormer: “De hele groep snapt wel wat er op het spel staat.”

Vossen: “Toen ik hier tekende, stond de ploeg zesde en speelde ze de halve finale van de beker. Gaandeweg is het allemaal wat minder geworden. Nu degraderen zou sowieso het dieptepunt in mijn carrière zijn. Thuis helpen de kinderen me het voetbal een beetje te relativeren. Onlangs werd de oudste dochter wakker na een nachtmerrie. Toen zei ik: ‘Probeer over iets leuks te dromen.’ Waarop ze antwoordde: ‘Ik zal dromen dat papa nog eens mag winnen.’ Lief, hé.”

Vormer: “Laten we positief blijven. Alles kan nog.”

Kijken jullie al verder dan de volgende twee matchen? Straks zijn jullie allebei einde contract.

Vormer: “We zien wel. Als we ons redden komt er bij mij automatisch twee jaar bij. Hopelijk krijgt ‘Vossie’ dan ook een nieuw voorstel.”