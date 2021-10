‘Vorm van mijn leven? Hopelijk komt die nog’: Jasper Philipsen won ‘in alle stilte’ vier koersen op rij

Vier op een rij! Eendagswedstrijden, dan nog. Geen etappes in een rittenkoers. “Ongetwijfeld hebben er dat nog gedaan”, zegt Philipsen. Philippe Gilbert, komt spontaan in ons op. 2011, zijn wonderjaar. Brabantse Pij, Gold Race, Waalse Pijl, LBL “Ja. Maar dat was andere koek.” Niet evident, op welk niveau dan ook, daar zijn we het over eens. “De wereldtop ontbrak uiteraard. Maar er stonden overal wel een paar goeie namen aan de start.” Een greep daaruit: Groenewegen, Degenkolb, Kristoff, Ackermann, Laporte, Matthews, Meeus, Hofstetter, Démare, Bouhanni... geen pannenkoeken. (lacht) “Pannenkoeken rijden tegenwoordig niet zoveel meer rond in het peloton.”

Hoe heet zoiets dan? De vorm van je leven? “Oei, dat weet ik niet. Ik hoop toch dat de vorm van mijn leven er toch nog zit aan te komen. Het zou jammer zijn mocht ik op mijn 23ste het beste al hebben gehad. Maar het is wel mooi. En redelijk uniek. Genieten dus. Ik deed nochtans niets speciaals sinds mijn opgave in de Vuelta. Na een paar dagen thuis ben ik op stage vertrokken naar Tenerife. Daar heb ik goed getraind, maar ook mijn hoofd wat kunnen vrijmaken. Zo’n mentale ‘reset’ vind ik wel belangrijk. Het wordt onderschat in topsport. Ik heb dat nodig, om altijd maar weer te kunnen blijven gaan en op te laden voor mijn volgende doelen.”

Of hij zijn gouden benen dan toch niet liever had verzilverd op het WK in Leuven? Philipsen: “Ja, dat was een beetje jammer. Een WK in eigen land, daar wil elke Belgische prof wel bij zijn. Maar geen kritiek op de selectie, hoor. Die was volledig terecht. Had ik die ‘vier op een rij’ voor de deadline kunnen verwezenlijken, was het misschien moeilijker geweest om me thuis te laten. Maar op dat soort parcours heb ik ook nog niet echt veel bewezen. Het zou enorm lastig zijn geweest om daar iets te betekenen.”

Liever richt Philipsen zondag zijn pijlen op Parijs-Roubaix, waar hij als junior (4de, 5de) en belofte (5de) de ereplaatsen opstapelde. “Ik wil er graag de finale rijden. Liefst met zoveel mogelijk andere jongens van de ploeg, zodat we onze collectieve kracht kunnen uitspelen. Noem mij alvast geen topfavoriet, dat statuut is weggelegd voor kopman Mathieu van der Poel. Parijs-Roubaix is nog van een ander kaliber dan de (sprint)koersen die ik heb gewonnen. Met deze vorm wil ik Mathieu zo goed mogelijk ondersteunen en hem mee de wedstrijd helpen winnen.”

Als de weersvoorspellingen uitkomen, wordt het een doorweekte en winderige Parijs-Roubaix. Danteske weersomstandigheden waarmee Philipsen nog geen ervaring heeft in de Hel. “Het wordt iets iconisch. Klinkt wellicht raar, maar ook dan zal ik er zoveel mogelijk proberen van te genieten. Zonder onderkoeld te raken. (grijnst) Misschien moet ik tegen zondag nog wat vetpercentage bijkweken. Na mijn opgave in 2019 hoop ik alleszins op een full experience. En hoe dan ook de piste te halen.»

De te kloppen man? “Ik hoop Mathieu. Maar nu de prestatiedruk van het WK in eigen land er af is, zie ik ook in Wout van Aert opnieuw een reëel gevaar.”

Philipsen sluit zijn sowieso al geslaagde seizoen (9 zeges tot dusver) op 10 oktober af in Parijs-Tours.