Vorig jaar na 85 dagen buiten bij Inter, Crystal Palace zet Frank de Boer nu na 77 dagen aan de deur

Crystal Palace verloor in de competitie de thuiswedstrijden tegen Huddersfield (0-3) en Swansea City (0-2), en de uitduels met Liverpool (1-0) en Burnley (1-0). Palace kwam bovendien in de vier duels nog niet tot scoren. Alleen in de tweede ronde van de League Cup rekende het, niet zonder moeite, af met tweedeklasser Ipswich Town (2-1). Nooit eerder werd een trainer in de hoogste Engelse voetbalklasse zo snel ontslagen als de Boer.



De Boer koos na vier landstitels op rij bij Ajax in 2016 voor een buitenlands avontuur, maar dat blijkt voorlopig geen succes. De ex-international begon vorig seizoen bij het Italiaanse Inter, maar moest daar na 85 dagen vertrekken. De Boer werd afgelopen zomer nog in verband gebracht met Club Brugge.



Crystal Palace gaat nu op zoek naar een nieuwe trainer. Volgens Engelse media zou Roy Hodgson op weg zijn naar Selhurst Park. De 70-jarige Hodgson zit zonder job nadat hij na het verlies in de achtste finales op het EK 2016 tegen IJsland opstapte als Engels bondscoach.

