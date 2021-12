‘Vorig jaar diende ik een klacht in voor racisme, nog steeds niets gehoord’: Antwerp-aanvoerder Faris Haroun

Racisme blijft een probleem in het voetbal en dan vooral op de supportersbanken. Volgens Faris Haroun, kapitein van Antwerp FC, is er bij incidenten directe actie nodig. ‘We moeten die supporters meteen identificeren en uit het stadion zetten.’

Eind vorig jaar heeft Haroun (36), die Tsjaadse roots heeft, het zelf nog meegemaakt. Hij werd na een match tegen Club Brugge een ‘vuil varken’ genoemd door iemand die een fake account aanmaakte op Twitter. Ook dit weekend gingen supporters van diezelfde club over de schreef tijdens een match tegen Anderlecht.

“De club doet er niet zoveel toe”, zegt Haroun. “Want het zouden supporters van gelijk welk team kunnen zijn. Ik ben toen naar de politie gestapt om een pv op te stellen, maar er is nooit een vervolg op gekomen. Na een jaar weet ik dus nog steeds van niks.

“Eigenlijk komt het volgens mij niet enkel aan de Pro League toe om een oplossing te vinden. De voetbalbond moet met politici en met het gerecht samenzitten om dit probleem hard aan te pakken. In het Verenigd Koninkrijk staat er niet enkel een stadionverbod op racistische beledigingen, maar ook het gerecht deelt daar straffen uit. Alleen als iedereen samenwerkt, kan het echt stoppen.”

De voetbalbond heeft wel al tal van acties ondernomen om racisme te bestrijden. Er is onder meer een speciale kamer opgericht tegen racisme en discriminatie, waar een magistraat kan beslissen over een boete of een andere straf.

“Natuurlijk zie ik dat er een verandering bezig is, maar ik denk dat we daar pas op de lange termijn echt de resultaten van gaan zien. Ik vind dat men strenger moet optreden op het veld. Ik verwijs graag naar de Amerikaanse NBA.”

“Wie daar over de schreef gaat, wordt uit het publiek gehaald en verschijnt uiteindelijk voor de rechtbank. We moeten supporters direct identificeren als ze zulke zaken roepen en optreden. Dan zullen ze wel twee keer nadenken voor ze het nog eens doen. Daarnaast moeten we ook blijven sensibiliseren.”

Net daarom heeft u meegewerkt aan het programma FC United. U wilde zelf getuigen over racisme in het voetbal.

“Klopt, er zijn veel mensen die nooit rechtstreeks geconfronteerd worden met racisme. Mensen als ik maken dat mee op het veld, maar ook op andere plekken in de samenleving. Voor mij was het belangrijk om aan het programma mee te werken zodat het publiek een idee zou krijgen van wat we meemaken. Maar racisme in heel de samenleving bestrijden, is natuurlijk een werk van lange adem.”

Romelu Lukaku sprak ook in FC United. Toen hij voor Inter Milan speelde, wees VUB-professor Jonathan Holslag erop dat die club wel in Chinese handen is. Moest hij dan ook niets zeggen over de Oeigoeren?

“Jij hebt toch ook een laptop die uit China komt? Als je daarop ingaat, mis je volgens mij het punt. Lukaku en zijn familie hebben zelf racisme meegemaakt en hij heeft hard gewerkt om te staan waar hij nu staat. Waarom zou hij zijn platform dan niet gebruiken om mensen te helpen die zelf niet zo’n bereik hebben? Hij weet zelf goed genoeg wat hij heeft doorgemaakt.”

Dyab Abou Jahjah schreef op Twitter dat wat fans naar een voetbalvedette roepen hem niet zoveel kan schelen, omdat discriminatie op de arbeids- en de huizenmarkt een veel groter probleem is.

“Ja, uiteindelijk moet je iets ondernemen tegen het racisme in het algemeen. Maar als iemand zoiets zegt in een voetbalstadion, moet je er toch tegen optreden? Na de match Brugge-Anderlecht waren er genoeg scheidsrechters en journalisten die zeiden dat ze niets van racistische beledigingen hadden gehoord. Maar als je dan het gezicht van Vincent Kompany ziet, besef je direct wat racisme teweegbrengt.”

Dat klopt. Als ik aan racisme in het voetbal denk, zie ik altijd het gezicht van Charleroi-speler Marco Ilaimaharitra voor me, nadat een supporter een Hitlergroet had gebracht. Hij kreeg van pure woede en verbijstering tranen in de ogen. Ook toen had niemand iets gezien.

“Dat toont nogmaals dat je zulke supporters meteen moet identificeren en bestraffen, want zoiets komt ontzettend hard aan. Als spelers aangeven dat iemand zoiets doet, moeten er protocols zijn om meteen tussenbeide te komen. Die protocols zijn er bijvoorbeeld wel als er vuurwerk op het veld komt, dan kan de scheidsrechter beslissen om de partij stil te leggen. Bij een racistisch incident kan het heel lang duren eer er een straf volgt.”

Alle goede bedoelingen ten spijt blijven de bestuurskamers in het voetbal nog zeer wit. Maakt dat deel uit van het probleem?

“Er is al veel gezegd over diversiteit op die plekken. Maar voor mij is dat eigenlijk een andere discussie. Het heeft ook geen zin om meer mensen van kleur op die plekken te zetten enkel en alleen om bepaalde quota’s te halen. Mensen van gelijk welke afkomst, godsdienst of huidskleur moeten hun weg vinden naar die jobs, als ze ervoor bekwaam zijn. Maar natuurlijk is er op dat vlak nog veel werk. Iedereen moet gelijke kansen krijgen.”

Clubs hebben ook vaak een diversiteitsprobleem op de supportersbanken. Moeten ze daar iets aan doen?

“Ja, ook dat is belangrijk. Je kan niemand dwingen om voor een club te supporteren. Maar clubs kunnen wel inzetten op community work in hun stad en zo proberen om mensen naar het voetbal te halen, die anders niet met de club in contact zouden komen. Onze club doet dat bijvoorbeeld door spelers naar scholen in Antwerpen te sturen en mee toernooien te organiseren voor vluchtelingen.”