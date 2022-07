Voorzitter Paul Gheysens zorgt voor verse kapitaalinjectie bij Antwerp

De voorzitter van de Great Old en de grote baas van Ghelamco toont zo opnieuw zijn engagement om van Stamnummer 1 een topclub te maken. Die zo snel mogelijk Club Brugge het vuur aan de schenen moet leggen.

Het is nu al zijn negende kapitaalsverhoging sinds 2017. De laatste dateerde van januari dit jaar, toen voor een bedrag van bijna 22 miljoen euro.

“In het voetbal zien we vaak kortetermijnondersteuning, leningen die een club op vandaag laten draaien maar op middellange termijn terug moeten vloeien”, zei Sven Jaecques daar destijds over in een interview met Het Laatste Nieuws. “Paul Gheysens daarentegen engageert zich direct en voor de lange termijn door - vanuit zijn persoon - het kapitaal van de club te verhogen. Zo geeft hij de club de mogelijkheid om te blijven groeien, zowel op sportief, infrastructureel als organisatorisch vlak. Een duidelijk signaal naar de club, fans en de stad toe.”

Paul Gheysens, met zoon Michael (links) en vrouw Ria Vandoorne. Beeld Photo News

Door de nieuwe kapitaalsverhoging pompte Gheysens nu al meer dan tachtig miljoen euro eigen kapitaal in de club. Daar komen nog andere financieringen en investeringen bij via andere vennootschappen. Denk maar aan de renovatie van de Bosuil. Sporteconoom Thomas Peeters vond de kapitaalsverhoging in januari “logisch”. Omdat het volgens hem investeringen zijn “die binnen dit en een paar jaar beginnen te renderen”.

Want: “Antwerp heeft veel potentieel. Eens het nieuwe stadion er helemaal staat, moet de club in staat worden geacht om de ambities waar te maken met de middelen die ze zelf genereert. In afwachting daarvan zal Gheysens wellicht nog wel eens moeten bijspringen.” Dat blijkt nu, zeven maanden later. Peeters besloot: “Tegelijk kan je je afvragen hoe wenselijk het is dat een club afhankelijk wordt van één persoon.”

Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe, Anderlecht-eigenaar Marc Coucke en Paul Gheysens. Beeld rv

Antwerp is niet de enige Belgische club die zulke kapitaalsverhogingen doorvoert - zij het niet in dezelfde hoeveelheden.

Zo voerde Anderlecht in december vorig jaar een kapitaalsverhoging door van 42 miljoen euro. Elf miljoen daarvan kwam van eigenaar Marc Coucke, die bovendien nog eens 51 miljoen euro aan leningen liet vallen. Hij deed dat in eerste instantie om de club financieel te redden. Anderlecht zou Coucke intussen al meer dan 120 miljoen euro gekost hebben. Bij hem is het echter de vraag of hij dat geld ooit nog terugziet.

Ook bij Standard kwam er recent een kapitaalsinjectie van vijftien miljoen euro nadat de club werd overgekocht door 777 partners.

Bij KV Mechelen werd in februari een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst getekend waarin een kapitaalsverhoging van vijf miljoen euro werd opgenomen.

En bij Club Brugge werd een jaar geleden met Orkila Capital een nieuwe investeerder voorgesteld. Zij pompten vijftig miljoen euro in de landskampioen, twintig daarvan dienden als kapitaalsverhoging. De Amerikanen deden dat om Club Brugge zowel sportief als op het vlak van merkbeleving te versterken.

Photo by Joel Hoylaerts/Photo News ) Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

Wat Antwerp betreft: het zou niet verbazen mocht Gheysens de komende maanden opnieuw een kapitaalsverhoging doorvoeren. Zijn doel is simpel: de beste club van het land worden. Dat mag miljoenen kosten. In Deurne Noord zijn ze trouwens niet bang dat de geldkraan ooit wordt dichtgedraaid.

Nog Sven Jaecques in het interview bij Het Laatste Nieuws begin dit jaar. “Een groot deel van de middelen zijn gebruikt om de infrastructuur uit te bouwen, dit is en wordt nog meer een enorme hefboom om meer inkomsten te genereren. Daarnaast is ook bewust gekozen om waarde te gaan creëren in onze spelersgroep door jonge jongens te halen die ons iets zullen opleveren op termijn. Deze twee pijlers, samen met de noodzakelijke commerciële groei, moeten de club straks in staat stellen om op zichzelf alles rond te draaien.”

Tot dat moment steekt Gheysens graag een handje toe. Meer dan een ook.