Voormalige rechterhand van Bielsa moet Beerschot redden

Het heeft zijn tijd geduurd, maar nu is het dan toch zo ver. Een week na het ontslag van Peter Maes heeft Beerschot eindelijk een nieuwe coach beet. Het Kielse bestuur nam rustig de tijd om alle opties te bekijken en kwam finaal uit bij Javier Torrente. Voor de Argentijn is het zijn eerste avontuur in België. In het buitenland deed de man in de voorbije jaren wel al heel wat ervaring op. Zo was hij in eigen land onder andere hoofdcoach bij Newell’s Old Boys en was hij assistent van Marcelo Bielsa bij Velez Sarsfield, de Argentijnse nationale ploeg, Espanyol Barcelona en Marseille. In de periode bij Marseille leerde Torrente Beerschots sportieve baas Jan Van Winckel kennen, die er toentertijd physical coach was.

Torrente zal al zijn expertise en metier alleszins goed kunnen gebruiken. Met 1 op 24 heeft Beerschot zijn start compleet gemist. Sinds de eeuwwisseling begonnen er zes andere clubs met even dramatische cijfers aan de competitie. Slechts twee daarvan wisten zich te redden. In de komende maanden heeft paars-wit dus een hele hoge berg te beklimmen. Zeker als je weet dat de ploeg in tien maanden slechts één thuismatch won en in de huidige campagne nog geen enkele keer op voorsprong wist te komen.

Aangezien Beerschot alles op alles wil zetten voor het behoud besloot men ook om de sportieve staf verder uit te bouwen: alle beetjes kunnen maar helpen. Na het vertrek van Peter Maes en diens vaste assistenten Davy Heymans en Stefan Winters was er trouwens sowieso nood aan extra volk in de omkadering. Javier Torrente bracht zelf naamgenoot Diego Torrente (49) mee uit Argentinië. Verder kwamen Frank Magerman en Greg Vanderidt in beeld.

De 43-jarige Magerman heeft een verleden als speler bij Beveren en Oostende en sloot zijn carrière af bij Beerschot-Wilrijk in eerste provinciale. Sinds vorig jaar was hij actief als jeugdtrainer op het Kiel. Greg Vanderidt (51) werd dan weer weggeplukt bij eerstenationaler Rupel Boom, waar hij de eerste ploeg onder zijn hoede had. Het is naar verluidt de bedoeling dat Magerman en Vanderidt meestal de veldtrainingen zullen leiden, zodat hoofdtrainer Torrente kan functioneren als een soort manager naar Engels model.