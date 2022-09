Voormalige rallypiloot gaat machtsstrijd aan met F1-eigenaar

Mohammed ben Sulayem (60) is geen onbekende in België. In de jaren tachtig kwam hij deelnemen aan rally’s als de Bianchi of Haspengouw en ontpopte hij zich als een graag geziene gast. Ondertussen is hij bijna een jaar aan de macht en kwam hij in die tijd vaker in het nieuws dan zijn voorganger Jean Todt in twaalf jaar presidentschap van de internationale autosportfederatie FIA. Ben Sulayem liet meer dan eens zien dat hij er is en dat hij de FIA als een gezaghebbende partij wil profileren.

Dat is toch wel een koerswijziging. Jarenlang was het bon ton om te zeggen en schrijven dat de FIA niet meer was dan de sportieve regelgever die danste naar de pijpen van de echte bazen, Bernie Ecclestone en later Liberty Media, de huidige eigenaar van de F1.

Alleen doet de man uit de Verenigde Arabische Emiraten dat op een manier die geregeld tegen de haren in strijkt. Zoals toen hij zich kort na zijn aantreden uitliet over de maatschappelijke betrokkenheid van sommige coureurs. “De Lauda’s en Prosts praatten alleen over het racen. Nu is Hamilton bezig met mensenrechten, heeft Norris het over mentale gezondheid en rijdt Vettel op een regenboogfiets.”

Geen juwelen meer

Zijn eerste echte krachtmeting kwam begin dit seizoen: de juwelenaffaire rond Lewis Hamilton. De nieuwe wedstrijddirecteur van de formule 1 besliste om het reglement strikt toe te passen, zoals dat in het verleden nooit was gebeurd, waardoor de zevenvoudige wereldkampioen zijn piercings moest verwijderen. In de manier waarop de FIA haar poot toen stijf hield, zagen nogal wat waarnemers de signatuur van Ben Sulayem.

Een dikke week geleden was er opnieuw commotie. Op 20 september maakte de FIA de kalender voor volgend seizoen bekend. Op eigen houtje. Terwijl dat de voorbije jaren steevast gebeurde door de FIA en de commerciële bazen van Liberty Media, in een gemeenschappelijk persbericht. Bij Liberty waren ze not amused en ook de teams gingen op de achterste poten staan. Die moeten immers hun toestemming geven als er drie verre grand prixs op rij worden geprogrammeerd zonder week ertussen (Austin, Mexico en São Paulo volgend jaar). Die toestemming was op dat moment nog niet formeel gegeven.

Dat Ben Sulayem in zijn persbericht schreef dat “het recordaantal races in 2023 onderstreept dat de autosport bijzonder goed wordt geleid door de FIA” schoot bij velen in het verkeerde keelgat. De onderhandelingen met de betrokken landen en circuits, en op basis daarvan de kalender opstellen, is het werk van Stefano Domenicali, de CEO van Liberty Media.

Ben Sulayem was jarenlang vicevoorzitter van de FIA en al die tijd voorbestemd om Todt als president op te volgen. Ondertussen is duidelijk dat heel wat mensen zich zijn voorzitterschap wel even anders hadden voorgesteld. Ben Sulayem, in tegenstelling tot zijn voorgangers opvallend vaak aanwezig tijdens grand prix-weekends, heeft achter zijn charmante glimlach een duidelijke missie: de FIA op de kaart zetten als gezaghebbende partij.