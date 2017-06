Voormalig UCI-voorzitter Hein Verbruggen overleden

De Nederlander, die 75 werd, was tussen 1991 en 2005 voorzitter van de Internationale Wielerunie. Na zijn afscheid als UCI-preses - Pat McQuaid was zijn opvolger - had hij als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) een grote rol bij de organisatie van de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Toenmalig IOC-voorzitter Jacques Rogge benoemde hem tot voorzitter van de coördinatiecommissie. Verbruggen werd na zijn actieve loopbaan als sportbestuurder benoemd tot erelid van het IOC en UCI.



Verbruggen was jarenlang een van de meest invloedrijke Nederlandse sportbestuurders en stond sinds 1991 aan het roer bij de UCI. Hij professionaliseerde de wielersport en zorgde ervoor dat profrenners mee mochten doen aan de Olympische Spelen, maar slaagde er niet in om de dopingproblematiek in het peloton op te lossen.



Hij werd er meermaals van beschuldigd dopingzondaars de hand boven het hoofd te hebben gehouden. Met name zijn goede relatie met Lance Armstrong zorgde voor controverse. "Verbruggen heeft voor mij zeker van het bedrog geweten. Geen enkele twijfel mogelijk. Voor mij is het duidelijk dat Armstrong met alle denkbare middelen beschermd diende te worden", klonk het eind 2015 bij voormalig WADA-directeur Dick Pound.



Beschuldigingen tegen hem zijn nooit hard gemaakt, Verbruggen won vorige maand nog een slepende rechtszaak. Journalist en oud-wielrenner Paul Kimmage moest de gewezen sportbestuurder 11.000 euro betalen omdat hij meermaals had beweerd dat de Brabander op de hoogte was van fraude bij dopingcontroles.