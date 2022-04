Voormalig artiest Hassan: ‘Beker zou Anderlecht definitief weer lanceren’

“Mijn chip. Het toverwerk van Boussoufa. De knal van Gillet. Wereldgoal.” Hassan hoeft niet lang na te denken wanneer we naar de winnende treffer in de bekerfinale van 2008 polsen. “Ik herbeleef het doelpunt soms nog in mijn dromen”, bekent hij vanuit Egypte.

Tegenwoordig is de artiest een zakenman. “Mijn limousinebedrijf heb ik opgericht in mijn tijd bij Anderlecht en het draait nog steeds prima. Als profvoetballer vond ik het al een must om me verder te ontwikkelen. Thuis in de zetel zitten is niets voor mij.” Naast ondernemen analyseert Hassan wedstrijden voor de nationale televisie. Hij proefde zelfs al van het trainerschap en vervulde bestuursfuncties bij verschillende Egyptische clubs.

“Die finale in 2008 was mijn hoogtepunt bij RSCA”, zegt hij. “Het klinkt misschien vreemd want de cup was nooit echt een doel voor de club, maar ik heb zelden een trofee zo hard gevierd. Meer zelfs: voor mij is dat hét symbool van mijn periode bij Anderlecht.”

Afscheid

De bekerwinst tegen AA Gent betekende het vaarwel van Hassan op de Belgische velden. De beelden van hem in een shirtje met daarop ‘Thanks for everything RSCA’ staan in het geheugen van menig Anderlecht-fan gegrift. “Weet je, eigenlijk ben ik te vroeg vertrokken. Ik ben ervan overtuigd dat ik de ploeg nog veel had kunnen bijbrengen in de seizoenen nadien. Tegelijk was het moment daar om terug te keren naar mijn familie in Egypte.”

'De Farao' juicht met de beker in zijn hand, in 2008. Beeld sprimont press

Hoewel de supporters wegdromen bij de herinneringen aan Hassan was de Egyptenaar niet altijd even geliefd bij zijn ploegmaats en het bestuur. Hij gedroeg zich meer dan eens als een vedette. Aan verdedigen had de middenvelder een broertje dood. “Mijn rol was om het verschil te maken, niet om tegendoelpunten te voorkomen”, verweert Hassan zich. “Iedereen heeft zijn stijl. Mijn statistieken (25 goals en 10 assists in 85 matchen, SVL) bewijzen dat ik het goed heb gedaan.”

Geen makelaar

Opmerkelijk: Hassan liet zich destijds niet vertegenwoordigen door een makelaar. Contract- en transferbesprekingen deed hij zelf. “Misschien is dat de reden waarom ik nooit op het allerhoogste niveau heb gespeeld”, denkt Hassan. “Ik heb wel mooie aanbiedingen gekregen uit de Premier League en La Liga, maar het ontbrak me aan een sterke agent om een deal tot stand te brengen. Toch ben ik enorm trots op wat ik heb bereikt in België en Turkije, en zeker op mijn parcours bij de nationale ploeg. Vier Africa Cups en het wereldrecord aantal caps (184), dat zijn mijlpalen in mijn leven.”

Maandag gaat Anderlecht eveneens op zoek naar een mijlpaal: de eerste prijs in vijf jaar. Op de steun van Hassan kan paars-wit uiteraard rekenen. “Ik hoop met heel mijn hart dat Anderlecht wint. Een trofee zou hen definitief weer lanceren. De club is in al die jaren veranderd, maar hoort nog steeds aan de top.”