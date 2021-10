Voordeel voor Hamilton in laatste F1-races van 2021

“De beslissing in de titelstrijd valt in Abu Dhabi.” Het is vader Jos Verstappen die het zegt, en iedere neutrale waarnemer hoopt dat hij gelijk heeft. Abu Dhabi valt op 12 december en is de laatste grand prix van het seizoen. Het zou inderdaad betekenen dat de spankracht tot de allerlaatste ronden van jaargang 2021 aanhoudt.

Het seizoen is tot nu toe al bijzonder boeiend geweest. Het seizoen is ook al gekanteld. Oké, het verschil tussen de Red Bull van Max Verstappen (24) en de Mercedes van Lewis Hamilton (36) is nooit groot geweest, een kwestie van soms tienden en vaker honderdsten van een seconde. Maar in de eerste seizoenshelft was dat verschil wel altijd in het voordeel van Verstappen.

Een paar maanden geleden leek Verstappen nog op weg naar zijn eerste wereldtitel. Maar zie: de te kloppen auto is nu de Mercedes. Dat de machtsverhoudingen zo kantelen, het gebeurt niet vaak in de formule 1. In de stand heeft de Nederlander nog zes punten marge op de zevenvoudige wereldkampioen.

“Ik kon Valtteri Bottas op geen enkel moment bedreigen”, zei Verstappen twee weken geleden in Turkije, waar hij achter de Fin finishte. Zegt sportieve baas Helmut Marko van Red Bull: “Ze hebben iets gevonden bij Mercedes. Daar bedoel ik niet mee dat ze iets illegaals doen. Ze hebben de auto op de een of andere manier gewoon sneller kunnen maken.”

Sneller rechtdoor

Het is niet lang zoeken naar dat ‘iets’. De Mercedes was in Istanbul maar liefst 13 kilometer per uur sneller dan de Red Bull op lange rechte stukken. Als je de cijfers gaat analyseren, dan merk je dat de zwarte bolide van Hamilton eigenlijk al sinds Silverstone sneller is als het rechtdoor gaat, terwijl de Red Bull dan weer beter is in trage bochten. Trek die wetenschap door naar de rest van het seizoen en de rekening is snel gemaakt: er zijn nog zes races te gaan en amper twee daarvan lijken terrein voor de Red Bull: Mexico volgende week en daarna Brazilië. Maar Austin dit weekend en het drieluik in het Midden-Oosten (Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi) zouden makkies kunnen worden voor Hamilton.

“Allemaal goed en wel”, zegt teambaas Toto Wolff van Mercedes. “Maar als je zo rekent, dan ga je ervan uit dat Hamilton en Verstappen in alle zes koersen voorin tegen elkaar zullen racen, zonder beperkingen. Dat zou straf zijn. Volgens mij zijn het de steken die ze eventueel laten vallen en technische problemen die straks zullen beslissen over de titel.”

Beeld ANP Graphics

Bij Red Bull beseffen ze dat het vijf voor twaalf is en hopen ze nu op hun tovenaar. Na een maandenlange revalidatie als gevolg van een zware val met de fiets op vakantie, vorige zomer, is hoofdingenieur Adrian Newey eindelijk terug. In Istanbul zag de geniale Brit meteen dat er iets niet pluis was met de afstelling van de auto; Verstappen vond nooit de juiste balans, een auto die overal op het circuit even goed aanvoelt. Het is nu uitkijken wanneer de auto’s vandaag op het asfalt komen of de aanpassingen die Newey de voorbije tien dagen heeft uitgedokterd iets uithalen. Het zal nodig zijn om de herboren Mercedes alsnog te kloppen.

Austin, Texas, wordt dit weekend alvast zeer leerrijk. Nadat Verstappen en Hamilton in Rusland en Turkije om beurten achteraan moesten starten na een motorwissel kunnen ze het dit weekend eindelijk nog eens rechtstreeks tegen elkaar opnemen. Dat is al geleden van Monza. En ja, inderdaad: we weten allemaal hoe het daar toen afliep. De auto van Verstappen landde boven op die van Hamilton, die als bij wonder ongedeerd bleef dankzij de halo.