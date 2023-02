Voorbeeldprof Kopecky bekroont dominantie van SD Worx

Lotte Kopecky en haar ploegmaats van SD Worx spraken tijdens de teammeeting al dollend af dat ze 25 februari zouden omdopen tot nationale steek-alles-in-de-fikdag. Met een geweldige demarrage op de Vesten in Geraardsbergen begon Kopecky aan een succesvolle solo van zestien kilometer, tevens haar eerste solo ooit.

Ploegleider Lars Boom was onder de indruk. “Hoe Kopecky de wedstrijd naar haar hand heeft gezet, dat was enorm sterk. We hebben een mooie Omloop en een sterke ploeg gezien. Dat stelt ons gerust met het oog op de rest van het voorjaar. Voor ons was het zaak om op de Molenberg op kop te zitten, zodat wij de touwtjes in handen hadden.”

Op het moment dat Kopecky aanging op de Muur had ze nog Demi Vollering en Lorena Wiebes in de achtergrond om het ploegenspel te spelen. Wiebes sprintte met sprekend gemak naar een tweede plaats en Vollering kwam al juichend over de meet. Een teamprestatie die veel weg had van het machtsvertoon van Jumbo-Visma eerder die dag.

Op naar Roubaix

De fundamenten voor de prestaties van SD Worx werden afgelopen winter gelegd. “Kopecky heeft als atlete en als mens een nieuwe stap gezet”, wist Boom. “Ze is een voorbeeldprof. Ze is scherper, een jaar ouder en wijzer en enorm gemotiveerd, zowel op de baan als op de weg. Het is die combinatie die haar momenteel een van de beste wielrensters ter wereld maakt.”

De doelen van Kopecky reiken dit voorjaar nog verder. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan met rood omcirkeld in haar agenda. Boom: “Het kan alleen maar beter. Ze zit nog niet aan haar topniveau.”