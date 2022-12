Voor zijn conditie én de onderbroekenlol begint Van Aert weer aan een crosswinter

Vandaag neemt hij nog rust, zondag in Antwerpen is het gedaan met verstoppertje spelen. Dan rijdt Wout van Aert zijn eerste cross, meteen tegen Tom Pidcock en Mathieu van der Poel. Van stress is echter geen spoor.

“Kan ik meteen meedoen en kom ik op het einde nog een beetje tekort? Of wordt het echt knokken om te kunnen volgen?” Met die vraag staat Wout van Aert (28) zondag aan de start van de Scheldecross in Antwerpen.

Door een bronchitis eind oktober begon hij met wat vertraging aan zijn trainingsprogramma. De voorbije week zat er echter weinig ruis op de ketting. Collega-crossers zeggen dat Van Aert weer “smerig hard” rijdt. Hijzelf tempert de verwachtingen. “Ik kan nog altijd met de fiets rijden, maar een uur crossen is nog wat anders.”

Team Jumbo-Visma zal in 2023 koersen met nieuwe leveranciers van koersbrillen (Oakley), schoenen (Nimbl), wielen (Reserve) en groepsets (SRAM). Vooral die laatste wijziging heeft impact. Jumbo-Visma deed in 2022 een beroep op fietsen met groepsets van Shimano. Het crankstel (trap­as en tandwielen) van Shimano is gemaakt van aluminium. Bij SRAM is het crankstel gemaakt van carbon en dus stijver van aard. Ook de combinatie van de tandwielen is anders.

Ander materiaal

De wegrenners hebben hun fiets voor 2023 al gekregen en krijgen drie maanden aanpassingstijd. Voor Van Aert valt dat minder mee. Hij traint al op zijn toekomstige wegfiets met SRAM, maar crost nog tot eind december op een fiets met groepset van Shimano. “Ik mag niet te vaak op de wegfiets trainen omdat ik nog steeds gewend moet zijn aan het schakelsysteem van de crossfiets”, zegt Van Aert. Het is balanceren.

Hij heeft het voordeel dat hij in het verleden bij de ploeg van Nick Nuyens al op fietsen met groepsets van SRAM heeft gereden. Helemaal nieuw is het dus niet. Ook het parcours mag geen excuus vormen. Het zand van Sint-Anneke op Linkeroever ligt Van Aert goed, maar bij de profs won hij er nog maar één keer. Van der Poel mocht er al vijf keer juichen bij de elite.

“Vorige winter was ik meteen zeer goed”, zegt Van Aert, die bij zijn rentree won in Boom. “Nu verwacht ik dat niet en het is ook niet de bedoeling dat ik meteen zeer goed ben.”

Is dit een nieuw rookgordijn? Bondscoach Sven Vanthourenhout: “Vorig jaar stond hij conditioneel iets verder dan nu. Ik heb toen nog gewed dat ik in mijn onderbroek van Boom naar Brugge zou lopen als Van Aert niet bij de eerste tien zou eindigen. Van zijn waardes op training wist ik dat hij toen al erg goed was.”

Minder hongerig

Het is ook voor die onderbroekenlol dat Van Aert zo graag terugkeert naar het veld. “Vorige winter heb ik mij bangelijk geamuseerd en dat was niet omdat ik vaak won. In de cross heb ik mijn vaste equipe en familie rond mij en rijd ik tegen gasten die ik al tegenkom van toen ik tien jaar was. Ik haal daar veel plezier uit. Vergeleken met vijf jaar geleden is de honger om te presteren niet meer zo groot. Ik start nu zonder druk. De rest van het jaar heb ik dat gevoel niet”, zegt Van Aert.

Bij Jumbo-Visma zien ze het ook zo. “Wij faciliteren het crossproject zeer graag. Het is publicitair aantrekkelijk, maar het resultaat is niet belangrijk. Wij zijn een wegploeg. Onze doelen liggen daar. De waarde van de cross is voor ons dat Wout in de winter al zeer gefocust en doelbewust traint plus mentaal fris aan de start van het voorjaar staat”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

Toch heeft Van Aert ook deze winter al een doel: het WK. “We zullen hem daarin zo goed mogelijk begeleiden", stelt Zeeman. “Ik verwacht dat hij elke week een beetje zal verbeteren en er in februari echt zal staan, maar dat zal ook bij de rest zo zijn. Op het WK zullen de vonken ervan afspatten.”