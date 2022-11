Voor wie supporteren deze jongeren met Marokkaanse roots vandaag? ‘De Rode Duivels weerspiegelen het échte België’

Belgische jongeren met Marokkaanse roots staan zondag voor een dilemma. Voor wie zullen ze straks supporteren als België tegen Marokko speelt in hun tweede wedstrijd van het WK voetbal?

Sidi El Omari (26): ‘De Rode Duivels weerspiegelen de echte maatschappij’

“Eerlijk? Ik vind het echt moeilijk om te beslissen voor wie ik zondag supporter. Ik heb een band met zowel België als Marokko. Laten we zeggen dat ik het in het midden hou, want met mijn hart ben ik voor Marokko maar met mijn verstand voor België. Ik ben altijd erg fan geweest van de Rode Duivels, want Marokko heeft zich nog niet vaak kunnen kwalificeren voor de grote toernooien. Ze liggen er meestal ook wel al onmiddellijk uit. (lacht)

“Ik vind het ook hartverwarmend en fijn om te zien hoe multicultureel de Rode Duivels zijn. Het is een diverse ploeg waarvoor iedereen supportert, ondanks dat we in België in een rechtser politiek klimaat leven. De Rode Duivels weerspiegelen dus het échte België, zoals de maatschappij ook in werkelijkheid is.

Sidi El Omari (26) uit Gent. Beeld Wouter Van Vooren

“Ik ga naar de wedstrijd kijken aan de Brugse Poort, waar veel Belgen met Marokkaanse roots samenleven. Enkele Gentse organisaties, waar­onder sportschool 9Duust, Voem en Zwerfgoed, zorgen ervoor dat we allemaal op een groot scherm kunnen volgen bij De Bijenkorf. Er zullen veel jongeren komen, en die zullen waarschijnlijk toch hopen dat Marokko wint.

“Het Belgische voetbalteam werd vroeger de ‘gouden generatie’ genoemd, maar de Marokkaanse ploeg is wel erg aan het groeien, vind ik. Ze hebben goede spelers die internationaal bekend zijn.

“België heeft natuurlijk ook goede spelers, maar het is wel duidelijk dat als bepaalde spelers niet meedoen, België het lastig heeft. Als Romelu Lukaku niet speelt, zie ik Marokko nog winnen. Geef toe, de wedstrijd tegen Canada was niet goed. De Belgen scoorden met een beetje geluk.

“Wie er gaat winnen? Dat de beste mogen winnen!”

Hicham Lahsini (21): ‘Voor beide landen supporteren kan helaas niet’

“Ik volg het WK voetbal natuurlijk op de voet. Ik zal maar met de deur in huis vallen: ik supporter voor Marokko. Vroeger supporterde ik altijd voor België, maar het is gewoon leuk om Marokko nu ook eens op topniveau te zien spelen.

“Bovendien heeft het supporteren voor Marokko ook te maken met mijn identiteit. Het is altijd leuk om je vaderland te zien slagen, ook al ben je hier geboren en getogen. In mijn vriendenkring is er wel wat discussie over. Sommige vrienden zijn voor beide landen, maar dat kan natuurlijk niet!

“Het WK voetbal zorgt voor samenhorigheid, een soort van verbondenheid met mensen die je niet eens kent. Dat vind ik mooi op te zien, maar er is ook een keerzijde: ik vind het lastig om als Marokkaanse Belg luidop te supporteren voor Marokko in hartje Antwerpen. Het zorgt voor een bepaalde spanning met fervente Belgische supporters. Iedereen wil winnen, maar je moet opletten dat je niemand voor de borst stuit, zeker als je op een openbare plek de wedstrijd meevolgt.

Hicham Lahsini (21) uit Antwerpen. Beeld ID/ Patrick De Roo

“Ik wil niemand beledigen als ik voor Marokko supporter, maar ik weet dat het gevoelig ligt. Mensen vragen me soms waarom ik niet gewoon voor België steun, aangezien ik hier geboren ben.

“Als ik puur technisch naar beide landen kijk, vind ik dat Marokko sterker staat dan ooit. België mist momenteel toch wel cruciale spelers. De Belgische voetballers zijn vooral oudere spelers, en die zijn niet snel genoeg. De Rode Duivels zijn wel heel tactisch en werken goed samen. Zo kunnen ze druk zetten op Marokko. België heeft dus ervaring, maar de Marokkaanse spelers zijn fysiek beter.

“Ik weet echt niet wie zal winnen. Ik hoop met heel mijn hart dat Marokko wint maar als België wint, ben ik ook blij.”

Dries Hilali (26): ‘Marokko zal zich nu echt moeten bewijzen’

“Ik kijk eigenlijk enkel naar het WK en volg voor de rest niet veel voetbalwedstrijden. Toch moet ik echt niet lang nadenken: ik ga zeker en vast voor Marokko supporteren. Zo keek ik afgelopen week niet naar de wedstrijd België-­Canada, maar naar de wedstrijd van Marokko. Waarom? Goh, Ik wil trouw ­blijven aan mijn roots.

“Ik voel mij honderd procent Belg – ik ben hier geboren en opgegroeid – maar toch voel ik me ook aangetrokken tot Marokko. In mijn omgeving is er sowieso wel dualiteit: de meeste vrienden van mij supporteren voor beide landen. Ik heb er wel allemaal een dubbel gevoel bij, het is gewoon een bizarre situatie.

Dries Hilali (26) uit Gent. Beeld Wouter Van Vooren

“Als kind speelde ik vaak voetbal, soms speelden we Marokko-België na. Ik speelde ­automatisch mee voor Marokko, en het doet me wel wat nu ze echt tegen elkaar spelen. Die wedstrijd brengt gevoelens naar boven uit mijn kindertijd, maar toch ook een soort van fierheid. België is echt een topploeg, en Marokko zal zich nu moeten bewijzen.

“Weet je wat echt heel bijzonder is? Er spelen sowieso ook Belgische spelers met Marokkaanse roots mee, voor Marokko, tegen België dus. Dat is toch wel uniek aan de wedstrijd zondag. Ik vind dat wijs om te zien. En ik weet zeker dat dat ook wel steekt bij sommige Vlamingen.

“België heeft uiteraard ook goede spelers, dus als Marokko wint, zou dat wel echt een heuse prestatie zijn. Ik ga de wedstrijd wellicht in Brussel bekijken, want daar hangt een andere sfeer dan hier.

“Als Marokko wint, dan zal er gefeest worden in de Brusselse straten. Als ze verliezen, dan gun ik België het beste, zoals een sportieve verliezer zou doen. En dan vier ik mee, weliswaar in stilte. (lacht)”