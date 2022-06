Voor vorst, voor vrijheid en voor eer: ‘Die jongens spelen met hart en ziel voor de nationale ploeg’

De hand gaat niet zomaar naar de borst tijdens het volkslied. De anciens bij de Rode Duivels hebben elk hun trots. Waar halen Alderweireld, Vertonghen, Witsel, Hazard, Carrasco en De Bruyne hun motivatie vandaan?

Toby Alderweireld (33 jaar, 120 interlands)

Toby Alderweireld. Beeld AFP

Onder zijn spiermassa schuilt een gevoelige ziel. Dat hebben ook oud-trainers mogen ondervinden. Soms kan hij lichtgeraakt zijn. Zie zijn bemerking woensdag, onmiddellijk na de confrontatie met Polen: “Kritiek mag er zijn, maar het wordt altijd alleen op de verdediging geschoven. Dat neem je soms persoonlijk op.” Zo heeft hij de harde beoordelingen na Oranje opgevat, als een aanval op hem.

Alderweireld is niet de speler die een grote mond zal opzetten, maar wel iemand die negatieve prikkels kan omzetten in energie. Bij Tottenham liet hij zich destijds niet wegpesten toen hij zijn contract in eerste instantie niet wilde verlengen. In alle stilte vocht hij terug. Bewijsdrang die hij ook woensdag toonde.

Vital Borkelmans, ex-assistent van de Rode Duivels: “Er zijn zeker gasten die niet vergeten wat er is geschreven. Die nemen dat mee. Zonder rancuneus te zijn.”

Jan Vertonghen (35 jaar, 138 interlands)

Jan Vertonghen. Beeld Photo News

Zou zijn vrouw Sofie, een Nederlandse, het er nog extra hebben ingewreven? Weinig spelers die zo oprecht ontgoocheld kunnen zijn als Jan Vertonghen. Zijn lichaamstaal behoeft dan doorgaans geen uitleg. Vertonghen is het type dat graag ploegmaats treitert, zie ook het vingertje naar Leandro Trossard na zijn doelpunt. Hij daagt graag uit, maar wordt zelf niet graag voor schut gezet. Binnen de staf van Mauricio Pochettino, destijds zijn coach bij Tottenham, werd weleens gezegd dat Vertonghen pas echt goed wordt als er een beetje boosheid in zijn spel zit. Wanneer een strijder zijn borst vooruit steekt.

“Voetbal blijft een teamsport”, zegt Borkelmans. “Die jongens spelen altijd met hart en ziel voor de nationale ploeg.” De liefde van Vertonghen voor de Rode Duivels staat opgetekend in het vriendenboek van oud-klasgenoot Kevin Engels. Zijn favoriete ploeg: België.

Axel Witsel (33 jaar, 122 interlands)

Axel Witsel. Beeld Photo News

Hij lijkt wel een sfinx. Axel Witsel straalt altijd rust en sereniteit uit, maar achter het masker schuilt een meedogenloze strijder, zo vertellen oud-ploegmaats. Een speler die zich op zijn drieëndertigste nog altijd wil bewijzen. Een mentaliteitsmonster, om een term van Liverpool-coach Jürgen Klopp te lenen.

“Wie met hem heeft gewerkt, weet dat”, zegt Borkelmans. “Hij is de top van de top. De eerste speler die elke trainer op zijn blad zet, naast De Bruyne.” Witsel is geen grote redenaar, maar heeft wel de ethiek om keihard te werken, om zichzelf pijn te doen en tot het uiterste te drijven. Hij leidt door anderen het goede voorbeeld te geven. Dat hij in amper vijf maanden terug was na een afgescheurde achillespees is een bewijs van die daadkracht. Het feit dat hij afschreven werd toen hij twee jaar in China ging bivakkeren, sleurt hij in zijn onderbewustzijn nog altijd mee.

Eden Hazard (31 jaar, 118 interlands)

Eden Hazard. Beeld Photo News

Hij heeft amper een letter gelezen over het debacle tegen Oranje. Raakt zijn koude kleren niet. Toch schuilt er achter het je-m’en-foutisme van Hazard een eergierige speler.

Hazard is een kwajongen in wie geen kwaad schuilt. “Een crême van een gast”, zegt Borkelmans. “Zijn persoonlijkheid moet je nemen zoals ze is. Je moet hem vooral niet willen veranderen.”

Hazard is iemand die voor iedereen goed wil doen: voor zijn ploegmaats, voor trainers, zijn fans. Een entertainer stelt niet graag mensen teleur. Mindere zaken zet hij liefst zelf recht. Dat wisten ze bij Chelsea, waar hij na een minder seizoen nooit een transfer wilde doordrukken. Dat beseffen ze nu ook in Madrid. Hazard wil na drie jaar aanmodderen zo graag tonen dat hij nog niet over de top is.

Borkelmans: “Die drive, het bevrijdende gevoel waarmee hij voetbalt, ik ben blij dat ik weer flarden van de oude Hazard zie.”

Yannick Carrasco (28 jaar, 56 interlands)

Yannick Carrasco. Beeld Photo News

Toen mama Carmen hem destijds in Genk kwam oppikken na een match viel het weleens voor dat hij tijdens de terugrit geen woord zei – ook al had hij haar een week niet gezien. Ook zijn vrouw, Noémie Happart, kent zijn grillen. Carrasco is gematigder geworden, maar hij durft zich zaken nogal hard aan te trekken. Het feit dat hij niet gespeeld heeft. Het feit dat hij vroeg vervangen wordt. Het feit dat zijn team verloren heeft. Die kwaadheid richt hij vooral op zichzelf, niet op anderen.

Als voetballer is hij een perfectionist. Hij wil in alles de beste zijn. En staan de sterren niet gunstig, dan sluit hij zich af. Trainers en naasten moeten er maar mee om kunnen. Wees maar zeker dat hij uit die 24 minuten die hij tegen Oranje kreeg wat gif heeft gehaald. Het is die karaktertrek die zijn coach bij Atlético Madrid, Diego Simeone, graag bespeelt. Carrasco rendeert het best als het knettert.

Kevin De Bruyne (31 jaar, 90 interlands)

Kevin De Bruyne. Beeld Photo News

Een paar harde woorden hebben zijn hele leven gevormd. Een afwijzing door een gastgezin op zijn zestiende bij KRC Genk. “Ze willen je niet meer. Wegens wie je bent.” Sindsdien is Kevin De Bruyne een man op een missie. Een speler die praat zoals hij voetbalt: zonder omwegen.

“Zo heb je ze als trainer het liefst. De Bruyne is altijd doodeerlijk”, zegt Borkelmans. “Ook wat hij aanhaalde over de Nations League. Hij wilde een punt maken, maar dat wil niet zeggen dat hij zijn ziel niet een match zal leggen. Hij wil altijd voetballen.”

Dat De Bruyne nederlagen achter zich kan laten, bewees hij dit seizoen bij Man City. Na de dreun tegen Real Madrid nam hij zijn team bij de hand, zoals hij met de Duivels tegen Polen deed. De Bruyne: “Je moet die knop omdraaien. Wat er gebeurd is, kun je toch niet meer veranderen.” In de reactie is hij zoals op de counter: op zijn sterkst.