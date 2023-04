Voor Vertonghen en co. begint de vakantie mogelijk maandag al

Na de dreun tegen AZ staat Anderlecht zondag opnieuw met de rug tegen de muur. Zelf winnen van KV Mechelen is een must, voorts moeten Brian Riemer en zijn equipe hopen op misstappen van Charleroi en Cercle Brugge.

KDZ en LUVM

Het was schade opmeten gisteren op het oefencomplex in Neerpede. De averij na AZ (2-0-verlies, 4-1 in de strafschoppenreeks) was groot. Niet enkel mentaal, zeker ook fysiek. Coach Brian Riemer zal zijn best moeten doen om zondag elf fitte spelers aan de aftrap te krijgen.

Yari Verschaeren was al out, ook over het seizoen van Amir Murillo mag een kruis worden gemaakt. Zelfs als Anderlecht de play-offs haalt, is het hoogst onzeker dat hij nog in actie komt. De trieste aftocht in AZ was misschien wel het definitieve einde van de Panamees bij paars-wit. Islam Slimani en Amadou Diawara moesten in de verlengingen allebei de strijd staken, ook Majeed Ashimeru had achteraf fysieke klachten. Francis Amuzu haalde met moeite het einde van de wedstrijd en is onzeker. Afwachten wie van hen speelklaar geraakt. Benito Raman zou wel fit geraken – het moet ook niet allemaal tegenzitten.

De uitschakeling van Anderlecht in de kwartfinale van de Conference League kwam hard aan bij de duizend meegereisde fans. Bij het groeten van de fans na de wedstrijd kreeg Amuzu een paar verwijten naar het hoofd geslingerd. Ook in de kleedkamer was hij duidelijk nog geëmotioneerd.

Het is afwachten wat er de komende maanden gebeurt met de 23-jarige Amuzu. De kans is reëel dat hij aanstuurt op een vertrek. Amuzu stond afgelopen zomer al dicht bij een transfer naar Nice, dat bijna 10 miljoen euro veil had om hem binnen te halen. Anderlecht verzette zich tegen een transfer en bood Amuzu in ruil een contractverlenging tot 2025 aan. Anderlecht hoopt nog altijd de jackpot te krijgen voor Amuzu, maar die kans is klein. Zijn marktwaarde is intussen flink gedaald. Als Amuzu Anderlecht deze zomer verlaat, dan zal het voor minder dan 10 miljoen zijn.

Rode Duivels

Het blijft gek in de oren klinken, maar zondag kan het seizoen van Anderlecht er helemaal opzitten. Om nog kans te maken op een ticket voor de Europe play-offs moet Anderlecht zelf winnen van KV Mechelen en moet zowel Charleroi als Cercle Brugge punten verspelen tegen respectievelijk Racing Genk en Zulte Waregem. Geen sinecure, maar ook niet onmogelijk.

Francis Amuzu, geviseerd door enkele RSCA-supporters, gaat neer na een duw van AZ-speler Yukinari Sugawara. Beeld Photo News

Als Anderlecht het niet redt zijn ze op Neerpede niet van plan om nog lang doelloos te trainen. Zit het seizoen erop, dan mogen de spelers vervroegd met vakantie. Welke gevolgen dat heeft voor de paars-witte internationals zoals Zeno Debast en Jan Vertonghen valt nog af te wachten. Op 17 en 20 juni moeten zij wellicht nog aan de bak met de Rode Duivels tegen Oostenrijk en Estland. De keerzijde is dat de voorbereiding op het seizoen 2023-2024 vroeger dan gewoonlijk zal starten voor de spelers van Anderlecht.

Het missen van de play-offs zal voor de spelers van Anderlecht geen grote gevolgen hebben. Uiteraard worden er geen winspremies uitbetaald, maar verdere financiële consequenties zijn er niet. Sommige clubs in 1A hanteren een bonussysteem voor de spelers wanneer ze zich plaatsen voor de play-offs. Maar omdat dat bij Anderlecht normaal gezien een evidentie is, zijn dergelijke clausules niet in de contracten opgenomen. Anderzijds is het niet zo dat de club kan beknibbelen op het loon van spelers als de play-offs niet worden gehaald.

Compensatie voor fans

De fans zijn straks de dupe als Anderlecht naast de play-offs grijpt. Zij zien drie thuismatchen door de neus geboord. Play-offwedstrijden zijn inbegrepen in het abonnement, maar juridisch gezien is de club niet verplicht de fans te compenseren als er geen play-offs worden gespeeld. Of de fans daarmee genoegen nemen is op dit moment niet duidelijk. Daarover zijn wel al gesprekken geweest tussen het supportersorgaan en de club.

Anderlecht wil de uitkomst van de laatste speeldag van reguliere compensatie afwachten alvorens zijn standpunt kenbaar te maken. Het is niet uitgesloten dat de club een geste doet. Dat deed het eerder dit seizoen ook toen paars-wit de wedstrijd tegen Zulte Waregem achter gesloten deuren moest afwerken. De abonnees konden toen gratis naar de tussenronde in de Conference League tegen Ludogorets.