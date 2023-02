Voor Van der Poel telt alleen goud op ‘familie-WK’

Mathieu van der Poel (28) kent Hoogerheide door en door. Zijn vader Adrie heeft zelfs de omloop uitgetekend. Een betere bron kan hij niet hebben, toch? “We hebben het daar eigenlijk niet over”, zegt de renner. “Niet sinds ik niet meer thuis woon. Het enige wat ik weet, is wat ik online zie voorbij komen.”

De nervositeit voor een WK veldrijden is niet meer zoals vroeger, stelt hij. “Al kan ik niet ontkennen dat Hoogerheide iets aparts is. Mijn oma woonde vroeger vlak bij het parcours, ondertussen is ze overleden. Ik denk dat het voor onze pa nog specialer is. Hij is daar opgegroeid én kon nog eens een WK mee organiseren, daar is hij trots op, denk ik. Zelf ga ik altijd graag naar Hoogerheide.”

De weg is intussen belangrijker geworden voor Van der Poel, maar in de winter is het WK veldrijden het hoogtepunt. “Als dat er niet zou zijn, heb ik niet veel meer te zoeken in de cross behalve plezier. Of dit seizoen plezant was? De problemen met mijn rug waren niet leuk, maar los daarvan heb ik veel plezier gehad aan de winter. Het was leuk om dat duel aan te gaan. Je zag dat de cross echt leefde.”

Andere renner

Hij reed al twee keer een WK in Nederland, een keer bij de beloften in Hoogerheide in 2014 en een keer bij de profs in Valkenburg in 2018. Het is toen twee keer niet gelukt om te winnen. “Over dat WK bij de beloften weet ik niet veel meer. Wel dat het snel beslist was en dat Wout van Aert won voor Michael Vanthourenhout. Ik stond mee op het podium, maar had mijn dag niet. Ik was vlak ervoor ziek geweest. In Valkenburg was het een atypisch parcours met heel veel loopwerk.

“Ik steek die dingen niet in mijn hoofd. Het laatste WK dat ik verloor is al vijf jaar geleden en ik denk niet dat ik nog dezelfde renner ben als toen. Ik heb ook leuke herinneringen aan Hoogerheide. Het is de plek waar ik mijn eerste titel als Nederlands kampioen op de weg pakte.”

Van der Poel meent dat hij technisch nog even goed is als vroeger. “In de eerste crossen van het seizoen misschien niet, maar als ik weer wat vaker met die crossfiets rijdt kan ik nog steeds hetzelfde. Alleen met iets minder risico’s. Ik denk dat ik voorzichtiger ben geworden. Dat is het verschil met vroeger: ik ben een beetje ouder en wijzer geworden.”

Eerste startrij

De Nederlander hoopt dat hij zondag de beste versie van zichzelf is. “Daar heb ik in ieder geval voor gewerkt”, klinkt het. “Ik heb geprobeerd mijn winter iets anders in te delen omdat het WK van in het begin met rood stond aangestipt. Ik merk van mezelf dat ik niet het hele jaar door top wil zijn, maar meer in periodes wil werken.”

Zijn rivaal Wout van Aert moet zondag op de tweede rij starten. Van der Poel denkt niet dat dat van belang zal zijn. “Hij start al het hele seizoen van rij twee, ik heb daar zelf ook lang moeten starten. Dat is niet per se een probleem, tenzij iemand voor je uit zijn pedaal schiet. Daar wil ik liever niet afhankelijk van zijn.”

Tot slot beaamt Van der Poel nog eens dat dit WK zijn winterseizoen maakt of kraakt. “De kerstperiode was wel goed, maar ik had er toch iets meer van verwacht. Ik heb niet het niveau gehaald dat ik voor ogen had. Maar als je het WK wint, dan doet dat er allemaal niet meer toe.”