Voor topsporters is het steeds vaker prikken of stikken

De internationale sport worstelt meer en meer met een vaccinatieverplichting. Dat zet sceptische sterren als Novak Djokovic en Kyrie Irving voor het blok.

Op het grote toernooi in Indian Wells moet iedereen die deze week het park betreedt een vaccinatiebewijs laten zien: van de fan tot de scheidsrechter en van de verslaggever tot de popcornverkoper. Maar voor de artiesten zelf, de tennissers, geldt zo’n verplichting niet. En dat is voor de organisatie maar goed ook, want de vaccinatiegraad onder spelers ligt volgens de spelersbonden ATP en WTA tussen de 50 en hooguit 70 procent.

Onder anderen toptienspelers Stefanos Tsitsipas en Alexander Zverev zijn uitgesproken sceptisch over het vaccin, al liet de eerstgenoemde Griek onlangs weten later dit jaar overstag te gaan “om weer naar het restaurant en de winkels te kunnen”. Bij de vrouwen zijn wereldtoppers Elina Svitolina en Aryna Sabalenka tegen vaccinatie, al is de laatste nu geveld door het virus en ook afwezig in Indian Wells. Veel vrouwen zijn bang voor de langetermijngevolgen van de mRNA-vaccins, bijvoorbeeld als het gaat om hun kinderwens, zegt iemand uit het tennis.

Strenge Australiërs

De verwachting is dat de situatie voor de vele niet-gevaccineerde tennissers in 2022 weleens drastisch kan veranderen. De Australian Open, in januari het eerste grandslamtoernooi van het jaar, komt mogelijk wel met een vaccinatieverplichting voor alle aanwezigen.

De organisatie is daar geen voorstander van, al was het maar omdat het scepticus Novak Djokovic zou kunnen weerhouden van een reis naar Melbourne. Maar de Australische overheden stellen zich al sinds het uitbreken van de pandemie bijzonder streng op en willen nu geen uitzondering maken voor topsporters. Wel ligt nog de mogelijkheid op tafel dat niet-ingeënte tennissers twee weken voor de start van de Australian Open in ‘harde quarantaine’ moeten. Tijdens het toernooi hebben zij vervolgens nauwelijks bewegingsvrijheid en kunnen ze niet altijd en overal trainen.

Djokovic blijft, na zijn verloren finale op de US Open vorige maand, op jacht naar het record van 21 gewonnen grand slams. De Australian Open, die de Serviër liefst elf keer won, zou daar graag het decor voor bieden. Maar Djokovic zei al in april 2020 geen voorstander te zijn van een vaccinatie. Na een ondoordacht demonstratietoernooi, vorig jaar door hemzelf georganiseerd in de Balkan-landen, raakten diverse spelers en aanwezigen besmet, onder wie hijzelf. Ook daarna bleef Djokovic zich uitspreken tegen strenge regels die toernooien hanteerden in verband met het virus.

Dure zaak

Ook in andere sporten is de prik een splijtzwam. In Amerika waren de NFL (American football) en NBA (basketbal) voorstander van een vaccinatieverplichting voor iedereen, maar gingen de spelersraden daar voor liggen. Lokale regels zijn er wel. In New York en San Francisco is binnen sporten alleen toegestaan voor gevaccineerden en dat geldt voor iedereen. De niet-gevaccineerde sterspeler Kyrie Irving van de Brooklyn Nets mag daardoor niet in het eigen Barclays Center spelen. Het missen van alle thuisduels en de uitwedstrijden in beide steden in de reguliere competitie kan hem 13,5 miljoen euro aan salaris kosten, tenzij Irving voor de eerste thuiswedstrijd van titelkandidaat Nets op 24 oktober alsnog een eerste spuit laat zetten.

Kyrie Irving van de Brooklyn Nets weigert vooralsnog een vaccin en mag daardoor niet in het eigen Barclays Center spelen. Beeld AP

Om die reden zwichtte Andrew Wiggins van de Golden State Warriors uit San Francisco. Hij voelde zich gedwongen de prik te laten zetten. “De enige opties waren om te vaccineren of niet te spelen in de NBA. Het was een moeilijke beslissing, hopelijk ben ik over tien jaar nog gezond. En ik hoop dat er veel mensen sterker zijn dan ik, die blijven vechten en staan voor wat ze geloven.”

Ook de deelnemers aan de Winterspelen in februari worden min of meer gedwongen zich te laten vacineren. Anders wacht in Peking eerst drie weken quarantaine, waar waarschijnlijk geen sporter voor gaat kiezen. Een verplichte vaccinatie is even een optie geweest, maar dat wilde het Internationaal Olympisch Comité niet. In die zin is deze quarantainemaatregel al een soort handreiking.